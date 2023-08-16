«Манчестер Сити» — «Севилья»: «горожане» готовят место под новый трофей

16 августа состоится матч Суперкубка УЕФА «Манчестер Сити» – «Севилья». Начало – в 22:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.40. В случае если победит «Севилья», сыграет коэффициент 8.20. На ничью можно сделать ставку за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка УЕФА «Манчестер Сити» — «Севилья» 16 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч Суперкубка УЕФА «Манчестер Сити» — «Севилья» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.23. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.04 по линии Winline. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Анализ и прогноз на матч Суперкубка УЕФА «Манчестер Сити» — «Севилья» (16.08.2023)

«Манчестер Сити» мощно провёл последний сезон: Пепу Гвардиоле удался требл. АПЛ, Кубок Англии и наконец-то Лига чемпионов. А вот на старте нового сезона «горожанам» не удалось завоевать Суперкубок Англии. «Арсенал» смог сравнять счёт на последних секундах компенсированного времени, а в серии пенальти оказался удачливее.

Зато в АПЛ «Сити» стартовал уверенно — 3:0 в матче с «Бёрнли». Новичок АПЛ пытался дать бой грозному сопернику, имел неплохие подходы к штрафной манкунианцев, но уровень игроков несопоставим. Даже несмотря на то, что «Сити» пока явно не в лучшей форме, крупная победа была абсолютно по делу.

Пеп Гвардиола проводит небольшую перестройку: клуб в межсезонье покинул Илкай Гюндоган, а Кевин Де Брёйне надолго выбыл из-за травмы. Потери серьёзные, но обойма у испанского волшебника большая. Да и приобретения неплохие: Матео Ковачич укрепит центр поля, а Йошко Гвардиол добавит надёжности защите. В клубе все ждут ещё один яркий сезон.

У «Севильи» прошлый сезон оказался противоречивым. Громкий провал в Примере: команда долго стояла на вылет и сменила двух тренеров. Но с третьим наставником угадали: Хосе Луис Мендилибар в кратчайшие сроки наладил игру и привёл команду к очередной победе в Лиге Европы. В финале нервионцы обыграли «Рому».

При этом интересно, что боссы клуба всерьёз размышляли над тем, чтобы уволить Мендилибара. В руководстве клуба сомневаются, что специалист сможет вывести команду на новый уровень. Но в итоге Мендилибар получил ещё один шанс. Во многом потому, что у «Севильи» не было достаточного количества денег, чтобы качественно укрепить состав. В начале лета пошли новости о том, что андалусийцы готовы продать любого игрока. Но в итоге костяк команды сохранился, правда, и особых приобретений не было.

В 1-м туре Примеры «Севилья» не убедила: поражение от «Валенсии» со счётом 1:2. Но здесь нужно отметить, что последние полчаса команда Мендилибара играла в меньшинстве. Да и понятно, что матч за Суперкубок в приоритете.

Интересно, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» и «Севилья» встречались в Лиге чемпионов. Обе игры завершились победами англичан: дома «Ман Сити» обыграл испанцев со счётом 3:1, а на выезде и вовсе разгромил севильцев 4:0. Но тогда «Севилья» была ещё без Мендилибара.

Конечно, английский клуб — явный фаворит матча. Но Мендилибар постарается связать креативный центр поля англичан постоянным давлением на каждом участке поля. И всё же есть резон поставить на голы. Обе команды на старте сезона играют больше в верховой футбол, да и личные встречи всегда были с большим количеством голов. Поставить на тотал больше 2.5 можно по линии Winline c коэффициентом 1.72.

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и смотри прямую трансляцию матча Суперкубка УЕФА «Манчестер Сити» — «Севилья» совершенно бесплатно!

Ставка: тотал больше 2.5 за 1.72.