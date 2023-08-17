Экспресс на футбол с коэффициентом 8.00: Оздоев покоряет Европу

17 августа продолжится квалификация Лиги конференций. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.00 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги конференций ПАОК — «Хайдук»

ПАОК, как и стадией ранее, провёл невыразительный первый матч. Тогда он смог собраться и буквально разбил «Бейтар» в ответной игре. Сейчас соперник гораздо опаснее израильтян, но и играть греки будут дома, а это для них почти всегда очень значимый момент. Даже в Хорватии неделю назад ПАОК выглядел неплохо, старался атаковать, не прижимался к воротам, не отдавал нити игры в руки соперника.

«Хайдук» неплохо начал сезон и уже успел обыграть двух других хорватских грандов — загребское «Динамо» и «Риеку». На выходных он без проблем разобрался с крепким «Славеном», забив три безответных мяча. При этом команда из Сплита демонстрирует яркую игру, старается много атаковать и создаёт моменты для Марко Ливайи, который в новом сезоне уже забил три мяча.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Эксперты отдают небольшое преимущество грекам, с ними можно согласиться. Если уж ПАОК в гостях смотрелся очень прилично, а дома ещё сможет прибавить, что весьма вероятно, то этого должно хватить для победы. На старте сезона команда Рэзвана Луческу очень быстро набирает обороты — если она пройдёт в плей-офф, это не станет сюрпризом. Поставить на победу ПАОКа можно за 1.93.

Прогноз на матч Лиги конференций «Бешикташ» — «Нефтчи»

«Нефтчи» провёл не самый плохой матч в Баку по качеству, но всё равно была заметна разница в классе. У азербайджанского клуба пока не всё хорошо на старте сезона – ему не удаётся войти в ритм, что сказывается и на реализации, и на надёжности в обороне. В пяти первых матчах нового сезона во всех турнирах «Нефтчи» одержал лишь одну победу — над скромным «Железничаром», при этом даже в двух турах чемпионата Азербайджана гости остались без побед.

Стоит отметить, забивают они стабильно, лишь в одной игре на данном отрезке покинув поле без голов. Впрочем, активность впереди справиться с нынешним «Бешикташем» не поможет. Хозяева сейчас в великолепной форме – они не проигрывают в 20 официальных матчах подряд. На этом отрезке у подопечных Шенола Гюнеша 16 побед. Важно, что «Бешикташ» провёл отличную предсезонную подготовку, все лидеры в строю и успели набрать неплохую форму.

Лучшие экспрессы на сегодня.

В то же время хозяева не пытаются играть безрассудно, полагаясь только на нападение, в трёх из четырёх матчей они выигрывали с разницей всего в два мяча. Нынешний отрыв не позволяет фавориту чувствовать себя спокойно, поэтому дома он будет стремиться к победе. Основной ставкой возьмём тотал больше 3.5 мяча за 2.4.

Прогноз на матч Лиги конференций «Рига» – «Твенте»

Прошлый розыгрыш Эредивизии «Твенте» завершил на пятой строчке, пробившись во второй раунд квалификации Лиги конференций. Летом в рядах «тюккерс» произошли существенные изменения. Команду покинул главный тренер Рон Янс, который дважды выводил её в еврокубки, а также три ключевых игрока основы — полузащитник Рамиз Зерруки, четвёртый игрок по системе «гол+пас» Виргил Мисидьян и лучший бомбардир команды в прошлом сезоне Вацлав Черны.

Уже под началом экс-тренера «Валвейка» Джозефа Остинга «Твенте» стартовал в новом сезоне и весьма успешно — обыграл во втором раунде квалификации Лиги конференций шведский «Хаммарбю» со счётом 2:1 по сумме двух матчей и одержал победу со счётом 2:0 в домашнем матче с «Ригой», а также с крупным счётом победил в матче чемпионата «Алмере Сити» — 4:1.

По результатам четырёх официальных матчей делать выводы об успехе перестройки сложно, но заметно одно — в качестве игры в завершающей стадии «Твенте» прибавляет с каждым матчем, нанося больше ударов створ ворот. Вряд ли «Риге» удастся выстоять против «тюккерс». Рекомендуем ставку на победу «Твенте» за 1.73.

Экспресс на матчи 17 августа

Ставка 1: победа ПАОКа в матче с «Хайдуком» за 1.93.

Ставка 2: ТБ 3.5 мяча в матче «Бешикташ» — «Нефтчи» за 2.40.

Ставка 3: победа «Твенте» в матче с «Ригой» за 1.73.

Общий коэффициент: 1.93 Х 2.40 Х 1.73 = 8.00.

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