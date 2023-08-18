«Ман Сити» — «Ньюкасл». Эдди Хау подпортит настроение Гвардиоле

А ведь недавно отмечали победу в Суперкубке Европы. Без Де Брёйне у «горожан» начали появляться проблемы, а «сороки» этим воспользуются.

19 августа состоится матч 2-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Начало игры — в 22:00 мск. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.70. Успех «сорок» оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» 19 августа 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75 по линии «Фонбет». А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» (19.08.2023)

Стартовал 32-й розыгрыш английской Премьер-лиги. 19 августа состоится шесть матчей 2-го тура. В самом позднем из них на стадионе «Этихад» в Манчестере померяются силами «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Главный судья — Роберт Джонс.

По итогам прошлого сезона «Манчестер Сити» выиграл требл. В 61 матче во всех официальных турнирах он пропустил только 46 мячей. Сами подопечные Хосепа Гвардиолы забили 151 гол. 52 из них записал на свой счёт Эрлинг Холанд. Также он отметился девятью результативными передачами.

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Холанду покорился ряд великих достижений. Он установил абсолютный рекорд по голам за сезон в АПЛ. На достигнутом Эрлинг, судя по всему, не собирается останавливаться. В матче 1-го тура чемпионата Англии он помог своей команде разгромить «Бёрнли» (3:0), оформив дубль.

Также подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли Суперкубок УЕФА, победив «Севилью» — 1:1, 5:4 пен. Соперник показал мастер-класс по игре от обороны. Он компактно защищался, а также убегал в контратаку. Испанцам даже удалось открыть счёт на 25-й минуте.

Однако справедливости ради стоит сказать, что во встрече с «Севильей» не принимал участия лучший распасовщик «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Он получил травму в матче с «Бёрнли». Хосеп Гвардиола отметил, что повреждение серьёзное. Бельгиец угодил в лазарет на несколько месяцев.

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Также отметим, что несколько раз спас свою команду голкипер «Севильи» Яссин Боно. Он совершил шесть сейвов. Предстоящий матч обещает получиться не менее насыщенным событиями. За последние несколько лет «Ньюкасл» достиг очень большого прогресса благодаря Эдди Хау.

По итогам прошлого сезона «сороки» заняли третье место в АПЛ и впервые за 20 лет добыли путёвку в Лигу чемпионов. В 38 турах чёрно-белые пропустили только 33 мяча — меньше любой другой команды. Столько же у «Манчестер Сити».

Сами подопечные Эдди Хау забили 68 голов. 29 из них на двоих соорудили ставший одним из главных открытий сезона Мигель Альмирон и Каллум Уилсон. В межсезонье «Ньюкаслу» удалось сохранить главного тренера, а также практически весь основообразующий костяк.

Более того, «Ньюкасл» избавился от ненужных футболистов и подписал на замену им ведущего опорного полузащитника «Милана» Сандро Тонали и атакующего хавбека «Лестера» Харви Барнса. Новички очень быстро освоились и помогли «сорокам» разгромить «Астон Виллу» (5:1) во встрече 1-го тура АПЛ.

Тонали отметился в матче с «Астон Виллой» забитым мячом, а Барнс голом и результативной передачей. Подопечные Эдди Хау нанесли целых 17 ударов, 13 из которых пришлись в створ. Единственное, что плохо — у голкипера «сорок» Ника Поупа было много работы. Он совершил пять сейвов.

На наш взгляд, выявить фаворита в предстоящем матче не представляется возможным. На бумаге предпочтительнее смотрится «Манчестер Сити». У него выше результативность и лучше показатели на дистанции. Плюс встреча состоится на стадионе «Этихад». Поддержка своих болельщиков наверняка придаст команде дополнительную энергию.

В то же время потеря Де Брёйне усложняет жизнь Хосепу Гвардиоле. Предлагаем проверить ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.13 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Наставники обеих команд отдают предпочтение красивому результативному футболу. Думается, моментов будет много — и голов тоже.

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История очных встреч не против такого исхода. В 7 из 10 последних игр забивалось не менее трёх мячей. Да, у обоих клубов надёжная оборона. Однако мощь атакующих линий преобладает над качеством в защите.

Прогноз и ставки на матч 2-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» 19 августа 2023 года

Нас ждёт встреча одних из самых результативных команд чемпионата Англии. На двоих они забили более 150 мячей в минувшем сезоне АПЛ. История очных игр и то, что «Ньюкасл» ощутимо укрепил состав, также свидетельствует в пользу большого количества забитых мячей. Новобранцы «сорок» приносят немалую пользу. Полагаем, сыграет «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 2.13 в «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

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