«Сочи» — «Ростов». Валерий Карпин — злопамятный

Жёлто-синие не выиграли ни одной из восьми последних очных встреч. Самое время поправить статистику.

19 августа состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ростов». Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сочинцев можно с коэффициентом 2.33. Успех ростовчан оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Ростов» 19 августа 2023 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно в «Фонбет» за 1.76, а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата России «Сочи» — «Ростов» (19.08.2023)

Стремительно набирает обороты новый сезон Российской Премьер-Лиги. Позади два матча группового этапа Кубка России и четыре тура РПЛ. 19 августа состоятся четыре игры 5-го тура. В одной из них на стадионе «Фишт» «Сочи» примет «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Новый сезон «барсы» начали очень плохо. В четырёх матчах РПЛ они обыграли только «Балтику» (2:0). Проиграли подопечные Дмитрия Хохлова «Краснодару» (0:2), «Ахмату» (1:2) и ЦСКА (1:3). В Кубке России они победили «Факел» (3:1) и уступили «Оренбургу» (0:2).

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Обыграли сочинцы только явных аутсайдеров. «Балтика» ещё не влилась в ритм РПЛ, а «Факел» вообще замыкает турнирную таблицу чемпионата России. Также стоит отметить, что у «Ахмата» и «Оренбурга» большие проблемы на старте нового сезона.

Грозненцы никак не найдут свою игру, а оренбуржцы привыкают к новому главному тренеру. Для обеих команд победы над «Сочи» стали первыми в сезоне. К Хохлову накопилось немало вопросов. Его подопечным не хватает как мощности в нападении, так и надёжности в обороне.

К слову, «Сочи» забил больше всех в свои ворота с начала прошлого сезона в Российской Премьер-Лиге — пять мячей. В матче последнего тура с ЦСКА автогол записал на свой счёт нападающий Лука Джорджевич. Всего за этот период времени сочинцы пропустили 61 гол, а забили только 41.

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«Ростов» стартовал в новом сезоне увереннее, чем «Сочи». В четырёх турах чемпионата России он обыграл «Факел» (2:1) и «Рубин» (3:0). Вничью жёлто-синие сыграли с «Зенитом» (1:1). Уступили «Крыльям Советов» (1:5). Также они обыграли «Рубин» (1:0) и проиграли «Уралу» (0:1) в Кубке России.

Неудачи объяснимы. «Крылья Советов» и «Урал» набрали отменный ход. Они очень здорово начали новый сезон. Вследствие чего расположились в верхней части турнирной таблицы. Самарцы идут на пятом месте, опережая «Зенит» на одно очко. Екатеринбуржцы, в свою очередь, занимают вторую строчку.

Для ростовчан наиболее важно было реабилитироваться после поражений. С этим они справились замечательно. Разгромная победа в последнем туре над «Рубином» наверняка придаст дополнительной уверенности в собственных силах подопечным Валерия Карпина.

Благодаря стараниям наставника сборной России по итогам прошлого розыгрыша чемпионата России жёлто-синие заняли четвёртое место в турнирной таблице. Если бы они не потеряли много очков в концовке, то вполне могли бы закончить сезон с медалями.

Поставить на то, что «Ростов» не проиграет, и на тотал меньше 4.5 мяча можно с коэффициентом 1.81 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. История очных встреч свидетельствует о том, что сочинцы являются одним из самых неудобных для ростовчан соперников. Ни в одном из восьми последних матчей жёлто-синие не выиграли.

Ничейных результата всего два. Причём в обоих случаях ростовчане выступали на домашнем стадионе. Сейчас Валерию Карпину предоставляется, пожалуй, наилучший шанс поквитаться с сочинцами. У соперника масса проблем с построением игры как в защите, так и в атаке.

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Слишком много голов не ждём. В 30 турах в прошлом розыгрыше чемпионата России ростовчане пропустили 44 мяча, а забили 48. Не исключено, что предстоящая игра получится результативной, но больше четырёх голов на двоих от команд не ждём. Ни в одной из четырёх последних очных встреч показатель забитых мячей не пересекал данную отметку.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Ростов» 19 августа 2023 года

«Сочи» пребывает далеко не в самом лучшем тонусе. Клуб проигрывает даже испытывающим большие трудности на старте нового сезона командам. Несмотря на статистику очных встреч и то, что матч состоится в Сочи, в победу «Ростова» верится больше. Он лучше закончил минувший сезон и предпочтительнее смотрится в текущем. Думается, жёлто-синие как минимум не проиграют. Много голов не ждём, так как оба клуба нечасто забивают. Ставка на то, что «Ростов» не проиграет, и на тотал меньше 4.5 мяча в «Фонбет» принимается за 1.81, а также букмекер дарит фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: «Ростов» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.81.

Экспресс с коэффициентом 9.35.

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