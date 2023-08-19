Экспресс на футбол с коэффициентом 8.4: и без Захаряна «Динамо» будет забивать

19 августа продолжится очередной тур РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.4 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА

Прошлый сезон «Динамо» завершило на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ. Летом боссы столичного клуба взяли курс на перезагрузку и пригласили Марцела Личку под эти цели. Чешский тренер зарекомендовал себя с лучшей стороны во главе «Оренбурга» благодаря содержательному футболу в атаке, и теперь он постепенно прививает свои игровые принципы у руля бело-голубых.

Футболисты «Динамо» не отличаются активными действиями у штрафной соперников, но впечатляют качеством игры в завершающей стадии — наносят в среднем по 10,3 удара, из которых 4,8 приходится в створ ворот.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Бело-голубые добились максимального результата в трёх последних встречах, продемонстрировав завидную производительность — обыграли «Зенит» (3:2) и «Балтику» (2:0) в матчах чемпионата России, а также победили «Краснодар» (4:3) в Кубке. Похоже, Личка сделал верные выводы со стартовых неудач, но, судя по количеству пропущенных голов, ему предстоит проделать ещё много работы по повышению надёжности защиты.

ЦСКА на старте турнирной дистанции показывает неоднозначные результаты, проиграв почти половину матчей. При всём этом красно-синие отличаются результативной игрой в атаке, во многом благодаря голевому чутью Фёдора Чалова. 25-летний нападающий забил 6 голов из 17 общекомандных.

Учитывая результативность команд на последнем отрезке сезона и их турнирные амбиции, рекомендуем ставку на тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив»

«Краснодар» выдаёт практически идеальный старт. Да, в Кубке России дела у команды Владимира Ивича идут плохо, ведь два поражения в двух матчах говорят сами за себя, но чемпионат важнее. «Быки» не просто не потеряли ни одного очка, но и провели лишь один плохой по качеству игры матч – с «Пари НН». Впрочем, даже в той игре удалось добыть минимальную победу за счёт класса.

Разумеется, нельзя не отметить, что календарь у лидера чемпионата был не самым сложным: перестраивающееся «Динамо», проблемное «Сочи» и аутсайдеры «Пари НН» и «Оренбург». При этом только в одной игре краснодарцам удалось забить больше двух голов. «Локомотив», несмотря на позицию, пока играет поинтереснее. В шести матчах во всех турнирах у него всего одно поражение от ЦСКА, пусть и разгромное.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Железнодорожники не смогли дожать «Рубин» и «Крылья Советов», однако демонстрировали привычную атакующую игру и точно не выглядели плохо. Гости по-прежнему забивают стабильно в каждом матче, и лучшая оборона чемпионата не станет для них препятствием. Поэтому стоит рассмотреть ставку на тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.55.

Прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Ростов»

«Сочи» по итогу четырёх матчей находится на 12-м месте турнирной таблицы с тремя очками в активе. Игра команды явно не вызывает восторг у болельщиков. Сложно понять, какой футбол планирует Дмитрий Хохлов для команды. Плотно держать защитные порядки не получается — пропущено уже семь мячей. В позиционном нападении установился полный штиль. С учётом игры на кубок, всего два мяча сумели забить сочинцы за последние четыре встречи.

«Ростову» пошла на пользу встряска, которую команда получила в Самаре. Поражение 1:5 несколько вернуло игроков на землю, и они стали демонстрировать гораздо больше активности в прессинге. В минувшем туре гости обыграли без лишней суеты «Рубин» со счётом 3:0. В первом тайме подопечные Карпина нашли слабые места в обороне соперника, а после перерыва раскатали защиту казанцев, забив три мяча.

Внешне очень легко в минувшем туре выиграли матч у «Рубина» подопечные Валерия Карпина со счётом 3:0. Защитные построения, которые воздвиг Рахимов у собственной штрафной, рухнули при первом же давлении. Будут испытывать на прочность гости и оборону «Сочи». В открытой игре велика вероятность, что соперники забьют на двоих минимум три мяча. Перспективно смотрится ставка тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.92.

Экспресс на матчи 19 августа

Ставка 1: ТБ 2.5 в матче «Динамо» — ЦСКА за 1.75.

Ставка 2: ТБ 3.5 в матче «Краснодар» — «Локомотив» за 2.55.

Ставка 3: ТБ 2.5 в матче «Сочи» — «Ростов» за 1.92.

Общий коэффициент: 1.92 Х 1.90 Х 2.18 = 8.0.

Гранат объяснил, как «Динамо» восполнит уход Захаряна.

«Краснодар» объявил о переходе Тормены из «Браги».

«Фиорентина» включила Кокорина в заявку на матч 1-го тура Серии А.