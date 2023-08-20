Экспресс на РПЛ с коэффициентом 8.15: битва Абаскаля и Семака, дебют Ромащенко

«Спартак» и «Зенит» устроят праздник футбола, а в «Ахмате» новый тренер попытается исправить проблемы с первого матча.

20 августа продолжится очередной тур РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.15 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Пари НН»

«Факел» по итогам четырёх матчей прочно осел на последнем месте турнирной таблицы. Но у главного тренера Вадима Евсеева не вызывает уныния ноль в графе набранные очки. Он полон уверенности в выполнении задачи на сезон — избежать вылета из РПЛ. Если в двух матчах наставник попробовал более открытую схему, то в минувшей встрече с «Зенитом» сыграл от защиты. Отметим, что у «Факела» были шансы выстоять в Санкт-Петербурге.

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«Пари НН» в последнем туре победил «Ахмат» со счётом 2:0 и способствовал отставке с поста главного тренера клуба из Грозного Сергея Ташуева. Юран также делает акцент на надёжной игре в обороне и воспользовался явными провалами у соперника. Отметим, что его подопечные максимально ответственно распоряжались голевыми моментами.

Два гола записали в актив гости в текущем чемпионате. Подопечные Евсеева соорудили на один забитый мяч больше. Ждать голевой феерии от таких закрытых команд вряд ли стоит. Перспективно смотрится ставка «тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 1.53.

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит»

В главном матче 5-го тура «Спартак» померяется силами с действующим чемпионом. Поражение от «Урала» со счётом 2:3 отрезвило красно-белых. Наличие в составе находящихся в отличной форме нападающих до поры до времени нивелировало хаос в обороне. Но игра в Екатеринбурге поставила перед Абаскалем вопрос ребром — нужно сбалансировать игру.

«Зенит» также находится в сложной ситуации. Команда в стадии переформатирования схемы и поиска оптимального состава. Подобное непривычное состояние вызывает нервозность у футболистов и тренерского штаба. Постоянные апелляции к судьям переполнили чашу терпения РФС, и чиновники всерьёз задумались о проведении лекций по футбольным правилам для действующего чемпиона.

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По большому счёту у Абаскаля нет альтернативы открытой игре. Садиться в оборону красно-белым совершенно бесперспективно — ошибок наверняка не избежать. А вот надежда на то, что находящиеся «в огне» Промес, Бонгонда и Соболев соорудят пару-тройку голов, есть. Объективно говоря, оборона «Зенита» совсем не похожа на монолит. Рискнём предположить яркую и результативную игру. Перспективно смотрится ставка на тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.60.

Прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Оренбург»

«Ахмат» проиграл в минувшем туре в Нижнем Новгороде и остался без главного тренера. Руководство поспешило уволить Сергея Ташуева, хотя прошло всего четыре тура в чемпионате. Весной «Ахмат» показывал красивый атакующий футбол, и непонятно, что случилось с командой в межсезонье. Новый наставником стал Мирослав Ромащенко.

Закачалось тренерское кресло и под Иржи Ярошиком. Главный тренер не может вывести команду из крутого пике. «Оренбург» проиграл в трёх последних официальных встречах с одинаковым счётом 0:2 — «Краснодару», «Сочи» и «Уралу». Гости создают голевые моменты, но подводит реализация.

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Смена тренера должна встряхнуть «Ахмат». Подбор игроков у грозненцев хороший, но пропала «химия», которая помогла весной показать результат. Перспективно смотрится ставка на победу «Ахмата» за коэффициент 2.05.

Экспресс на матчи 20 августа

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Факел» — «Пари НН» за 1.53.

Ставка 2: тотал больше 3.5 мяча в матче «Спартак» — «Зенит» за 2.60.

Ставка 3: победа «Ахмата» над «Оренбургом» за 2.05.

Общий коэффициент: 1.53 Х 2.60 Х 2.05 = 8.15.

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