Экспресс на футбол с коэффициентом 12.1: Мауро Икарди сыграет в Лиге чемпионов

23 августа пройдут матчи отбора Лиги чемпионов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.1 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Маккаби» Хайфа – «Янг Бойз»

«Маккаби» особенно силён в домашних матчах, именно тут команда Мессая Дего уверенно прошла крепкие «Шериф» и «Слован». В целом у израильтян мощное начало сезона, и они успели набрать хорошую форму, а результативность команды всё так же на уровне, остановить её атаку будет очень непросто.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Янг Бойз» тоже постепенно входит в новый сезон, но не без ошибок. Выездные матчи пока даются команде Рафаэля Вики очень тяжело, да и с обороной есть проблемы. Швейцарцы смогли сохранить мощный дуэт форвардов Иттен — Нсаме, а потому сейчас больше полагаются на голы и игру в атаке, нежели на оборону своих ворот.

Встречаются две зрелищные команды, из которых очень трудно выбрать сильнейшую. Тут лучше не экспериментировать с исходами и сосредоточиться на голах, которых может быть в избытке. Обе команды играют остро, у них результативные форварды и не очень сильная оборона. Стоит присмотреться к ставке на тотал больше 3.5 мяча за 2.73.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Брага» — «Панатинаикос»

«Брага» по итогам прошлого розыгрыша Примейры завоевала бронзовые медали. За 34 тура подопечные Артура Жорже 25 раз добились максимального результата и трижды сыграли вничью.

«Оружейники» здорово смотрелись в атаке. Они эффективно использовали свои голевые моменты и завершили сезон со вторым показателем результативности — Рикарду Орта и компания забили 75 голов. 29-летний вингер набрал 22 очка по системе «гол+пас» — записал на свой счёт 14 голов и восемь ассистов.

Лучшие экспрессы на сегодня.

На отрезке из 10 последних матчей, в частности с контрольными встречами предсезонки, «Брага» победила восемь раз и ещё одна встреча закончилась ничьей, забито было 25 голов.

«Панатинаикос» завершил минувший сезон в статусе вице-чемпиона Греции, набрав на пять очков меньше АЕКа. Команда Ивана Йовановича также демонстрирует впечатляющие результаты на последнем отрезке, победив в 8 из 11 матчей. Собственно, в квалификации Лиги чемпионов «клеверные» прошли «Днепр-1», обыграв украинский клуб по сумме двух матчей со счётом 5:3, а также выбили «Марсель», обыграв французов в серии послематчевых пенальти — 2:2 (5:3 пен.). Огромный вклад в успех команды внёс Андраж Шпорар. Словенский нападающий забил три мяча.

Учитывая результативность команд, рекомендуем ставку на обе забьют за 2.20.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Мольде» – «Галатасарай»

Чемпион Норвегии «Мольде» едва не пополнил коллекцию команд, с позором вылетевших из Лиги чемпионов от клуба с Фарерских островов. Скромный «КИ Клаксвик» был побеждён только в дополнительное время домашнего матча. После 120 изнуряющих минут в ЛЧ «Мольде» потерял очки во встрече чемпионата Норвегии с «Волеренгой» (0:0). Этот матч стал для «Мольде» первым за 11 домашних встреч, в котором команда Эрлинга Моэ не смогла одержать победу. В девяти последних домашних матчах «Мольде» пропустил только два мяча.

«Галатасарай» наконец-то входит в ритм, отсутствие которого сильно помешало ему показать уверенную игру с чемпионом Литвы «Жальгирисом». Стартовал чемпионат Турции, в котором стамбульцы набрали четыре очка в первых двух турах. После ничьей с «Кайсериспором» (0:0) последовала победа над «Трабзонспором» (2:0).

Между этими встречами была домашняя победа над «Олимпией» в квалификации Лиги чемпионов (1:0). Все три гола «Галатасарая» в последних двух матчах забил Мауро Икарди, который после летней трансферной саги наконец-то вернулся в клуб и начал выходить с первых минут.

В четырёх из пяти последних матчей «Галатасарая» и в трёх подряд домашних матчах «Мольде» забивалось не более двух мячей. Учитывая, что данный матч первый из двух, поставим на тотал меньше 2.5 мяча и сейчас. Коэффициент 2.02.

Экспресс на матчи 23 августа

Ставка 1: ТБ 3.5 мяча в матче «Маккаби» Хайфа — «Янг Бойз» за 2.73.

Ставка 2: обе забьют в матче «Брага» — «Панатинаикос» за 2.20.

Ставка 3: ТБ 2.5 мяча в матче «Мольде» — «Галатасарай» за 2.02.

Общий коэффициент: 2.73 Х 2.20 Х 2.02 = 12.1.

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