Экспресс на футбол с коэффициентом 9.6: мотивированный Кокорин — серьёзная сила

24 августа пройдут матчи отбора Лиги Европы и Лиги конференций. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.6 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги конференций «Фенербахче» — «Твенте»

«Фенербахче» летом возглавил Исмаил Картал. После не самой убедительной предсезонки «жёлтые канарейки» в официальной части демонстрируют свой реальный игровой потенциал, выиграв шесть матчей с суммарным счётом 19:2. В квалификации Лиги конференций они дважды обыграли молдавский «Зимбру» и словенский «Марибор», а в турецкой Суперлиге — «Газиантеп» и «Самсунспор».

Стоит отметить, что в большей части голов команды на стартовом отрезке текущего сезона поучаствовали летние новички. Душан Тадич забил три мяча и отдал два ассиста, в активе Себастьяна Шиманьского по три мяча и голевых передачи, а Эдин Джеко отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Похоже, турецкий специалист преуспел в построении остроатакующего футбола с акцентом на тотальное доминирование на поле.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Твенте», завершивший минувший розыгрыш Эредивизии на пятой строчке, выиграл пять из шести матчей. Под руководством экс-тренера «Валвейка» Джозефа Остинга «гордость Востока» не без доли везения прошла шведский «Хаммарбю» (1:0 — дома; 1:1 с доп. вр. — на выезде), но уже в следующем раунде квалификации не испытала проблем с «Ригой», обыграв латвийцев со счётом 5:0 по сумме двух матчей. Также «тюккерс» стартовали с двух побед в чемпионате Нидерландов. Во всех шести матчах они действовали с позиции силы, создав множество моментов у ворот соперников. Недооценивать гостей не стоит.

Учитывая форму и результативность команд на стартовом отрезке текущего сезона рекомендуем ставку на «обе забьют» за 1.7.

Прогноз на матч Лиги Европы «КИ Клаксвик» — «Шериф»

Футбольный клуб «КИ Клаксвик» здорово смотрелся в Лиге чемпионов, где смог пройти два раунда и дойти до дополнительного времени ответного матча в третьем. Поражение от «Мольде» (0:2) стало для «Клаксквика» вторым подряд. До этого была проиграна игра чемпионата страны, но если брать домашние матчи, то «Клаксвик» в 2023 году ещё ни разу не проигрывал на своём поле. При этом в пяти из шести последних домашних матчей во всех турнирах с участием «Клаксвика» забивалось не более двух мячей.

Лучшие экспрессы на сегодня.

В далёком путешествии «Шерифу» будет непросто, ведь тираспольцы выиграли только 2 из 14 последних матчей на чужих полях в еврокубках, а три из четырёх последних встреч закончились поражениями. Исключением стала только ничья 2:2 с белорусским БАТЭ, но этот матч можно не брать в расчёт, так как он был сыгран на нейтральном поле. Таким образом, поставим на победу хозяев за 3.40.

Прогноз на матч Лиги конференций «Рапид» — «Фиорентина»

Для «Рапида» матч с «Фиорентиной» станет уже восьмым в сезоне. Предыдущие семь встреч были сыграны в течение календарного месяца. С одной стороны, австрийская команда в хорошей форме и проиграла только одну встречу, но с другой — находится под большими нагрузками сразу со старта сезона.

В последних двух матчах «Рапид» забил 10 мячей – пять в ворота венгерского «Дебрецена» и ещё столько же в гостях у аутсайдера «БВ Линц». «Фиорентина» – команда совсем другого уровня, что сильно осложняет веру в успех хозяев, но нейтральные зрители вправе предвкушать интересный футбол. В семи подряд официальных матчах с участием итальянского клуба забивали обе команды, а в шести из этих встреч было забито суммарно более двух мячей.

В составе «Фиорентины» играет Александр Кокорин. Однако российский нападающий остался на скамейке запасных в матче 1-го тура Серии А с «Дженоа» (4:1). Учитывая тот факт, что «Фиорентине» уже в воскресенье предстоит матч с «Лечче», можно ожидать от Винченцо Итальяно ротацию состава и что Кокорин получит свой шанс. В межсезонье Александр стал третьим бомбардиром «Фиорентины», забив три гола в семи матчах, так что в матче с уступающим в классе «Рапидом» российский форвард может принести значительную помощь своему клубу. Поставим на победу гостей за 1.67.

Экспресс на матчи 24 августа

Ставка 1: обе забьют в матче «Фенербахче» — «Твенте» за 1.70.

Ставка 2: победа «Клаксвика» в матче с «Шерифом» за 3.40.

Ставка 3: победа «Фиорентины» в матче с «Рапидом» за 1.67.

Общий коэффициент: 1.70 Х 3.40 Х 1.67 = 9.6.

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