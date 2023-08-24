Осимхен и Кварацхелия отойдут в сторонку, пока Мартинес будет разрывать Серию А

Стартовал сезон Серии А, который традиционно таит в себе много интриг, одна из которых касается престижной индивидуальной награды — приза имени Паоло Росси, который вручается лучшему бомбардиру чемпионата Италии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Только 10 футболистам в более чем 100-летней истории чемпионата Италии удавалось становиться лучшими бомбардирами этого турнира в двух сезонах подряд. В XXI веке это достижение покорилось лишь одному игроку – Антонио Ди Натале, который выступал за «Удинезе».

Два фаворита стоят друг друга

Текущим обладателем приза является центрфорвард «Наполи» Виктор Осимхен. Нигериец сделал весомый вклад в первое за 33 года чемпионство своей команды, забив 26 мячей в 32 играх Серии А, почти в два раза перекрыв свой индивидуальный рекорд, установленный сезоном ранее.

24-летний нигериец сразу обозначил свои претензии на повторение достижения, начав новый сезон с дубля в ворота «Фрозиноне» (3:1). Осимхен забил уже 19 мячей в 2023 году – и это лучший результат среди топ-лиг Европы. Неудивительно, что эксперты считают Виктора главным претендентом на звание лучшего бомбардира и дают на это событие коэффициент 2.60.

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Ещё одним игроком, который начал Серию А с дубля в стартовом туре, стал чемпион мира Лаутаро Мартинес. Нападающий «Интера» забил оба мяча в ворота «Монцы» (2:0) и тем самым подтвердил свой статус нового капитана команды.

Мартинес начинает в «Интере» свой шестой сезон, и всё это время его результативность в матчах чемпионата только росла – от шести голов за сезон до 21 гола в каждом из двух последних чемпионатов. Этим летом Лаутаро активно зазывали в Саудовскую Аравию, однако он отказался, мотивировав это тем, что хочет продолжать выступать на высоком уровне.

Аргентинец заявил, что собирается поехать на Кубок Америки и чемпионат мира. Букмекеры верят в прорыв Мартинеса в гонке бомбардиров Серии А и принимают ставки на его победу за коэффициент 3.50.

Иммобиле пойдёт за рекордом?

В 2020 году Чиро Иммобиле забил 36 мячей и повторил рекорд чемпионата Италии по числу голов за один сезон. Центрфорварду «Лацио» не хватает одного успешного выступления в чемпионате до повторения другого вечного рекорда – по количеству званий лучшего бомбардира Серии А. Пять раз в истории им становился легендарный шведский нападающий «Милана» Гуннар Нордаль.

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Прошлый чемпионат сложился для Иммобиле не лучшим образом – всего 12 забитых мячей, зато его команда впервые за восемь сезонов выиграла медали. Иммобиле подвели травмы – небольшие повреждения раз за разом выбивали его из игрового ритма, и темп, взятый в начале чемпионата (шесть мячей в девяти турах), не удалось удержать до конца сезона.

Старт нового розыгрыша вышел многообещающим для Чиро, но разочарывающим для болельщиков римлян. Иммобиле забил один мяч в матче «Лацио» с «Лечче», но это не уберегло подопечных Маурицио Сарри от поражения со счётом 1:2. Как бы то ни было, поставить на победу нападающего в гонке бомбардиров можно с коэффициентом 8.00.

Есть ли шанс у Хвичи?

Как известно, Диего Марадона провёл в чемпионате Италии семь лет, но непросто поверить, что легендарный аргентинец ни разу не забивал за «Наполи» более 16 голов за один сезон в Серии А.

Хвича Кварацхелия, которого тоже обожают в Неаполе, забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач в своём дебютном сезоне. Вингер сборной Грузии стал лучшим ассистентом чемпионата и имеет неплохие стартовые позиции, чтобы развить свой успех в будущих сезонах. Ведь ему есть на кого равняться.

Кварацхелия образовал отличную связку в нападении с Виктором Осимхеном, который в минувшем сезоне забил шесть мячей с передач Хвичи. Грузинскому вингеру было далеко до снайперских показателей его напарника по команде. К тому же он провалил концовку сезона – последний гол в Серии А грузин забил за 11 туров до конца розыгрыша.

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О том, пойдёт ли на пользу грузинскому таланту долгожданный летний отдых после напряжённого сезона, мы узнаем не сразу – Хвича залечивает повреждение, из-за которого он пропустил старт чемпионата. Однако у экспертов веры в его результативность немного — коэффициент 50.0.

Прогноз на лучшего бомбардира Серии А

Новый сезон чемпионата Италии выходит очень интригующим. Сразу несколько клубов называют в числе главных претендентов на скудетто, чаще всего выделяя «Наполи» и «Интер». Спор за звание лучшего бомбардира Серии А, по всей видимости, будет вестись между двумя лидерами этих команд – Виктором Осимхеном и Лаутаро Мартинесом.

Нигериец – достойный кандидат на повторение успеха прошлого сезона. Однако «Наполи» после смены тренера может настигнуть «синдром второго сезона», а чемпионат Италии – это тот турнир, в котором стать два раза подряд лучшим бомбардиром удаётся лишь избранным.

Лаутаро Мартинес уже стал чемпионом мира, но у него есть мечта превратиться в лидера сборной Аргентины на будущих соревнованиях. Ради этой цели он отказался от больших денег в Саудовской Аравии, а «Интер» выглядит командой, которая с его помощью будет много и часто забивать. Совокупность этих факторов поможет Мартинесу наконец стать лучшим бомбардиром Серии А.

Ставка: Лаутаро Мартинес станет лучшим бомбардиром Серии А за 3.50

Экспресс с коэффициентом 8.41.

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