«ПСЖ» — «Ланс». Луис Энрике нуждается в Мбаппе

Последний матч парижан показал, что без Килиана им будет тяжело. Он стал автором единственного гола.

26 августа состоится матч 3-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Ланс». Начало — в 22:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: коэффициент на победу парижан составляет 1.60, а на кроваво-золотых можно поставить за 5.40. Ставки на ничью принимают за 4.20.

Лучшие прогнозы на Лигу 1.

Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Ланс» 26 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «ПСЖ» — «Ланс» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.20. Ставку на победу парижан с точным счётом 2:1 можно сделать в «Фонбет» за 8.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ланс» (26.08.2023)

В субботу вечером действующий чемпион Лиги 1 «ПСЖ» принимает на «Парк де Пренс» занявший второе место в прошлом сезоне «Ланс».

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции парижане опередили кроваво-золотых всего на одно очко. Однако обе команды ещё не открыли счёт победам.

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В 1-м туре «ПСЖ» сыграл в безголевую ничью с «Лорьяном», несмотря на 78% владения мячом и 20 ударов по воротам на своём поле. Стоит отметить, что парижане не позволили сопернику нанести ни одного удара в створ ворот, но даже этот факт не помог выиграть.

В минувшие выходные команда Луиса Энрике вновь сыграла вничью, но на этот раз с «Тулузой» — 1:1. Вновь доминирование по ходу 90 минут встречи, множество ударов, но минимум реализации.

В середине второго тайма Килиан Мбаппе с пенальти вывел «ПСЖ» вперёд, но удар Закарии Абухляля на 87-й минуте обеспечил ничейный результат.

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Что касается «Ланса», то сначала он потерпел поражение от «Бреста» со счётом 2:3. Голы Флорьяна Сотока и Дейвера Мачадо позволили кроваво-золотым уже через 22 минуты повести в счёте 2:0, но в итоге они пропустили три мяча, а Адриен Томассон получил красную карточку.

В прошлые выходные гости снова вышли вперёд первыми, когда Мачадо забил всего через три минуты после начала матча с «Ренном», но в итоге соперник взял очко.

Разумеется, тренер «Ланса» Франк Эз будет стремиться к тому, чтобы его команда удерживала лидерство в дальнейшем, ведь она уже неоднократно уступала в счёте с выигрышных позиций.

В минувшем сезоне кроваво-золотые одержали домашнюю победу над «ПСЖ» со счётом 3:1, однако парижане взяли реванш на своём поле, также победив 3:1.

Луис Энрике не сможет рассчитывать на Хуана Берната, Преснела Кимпембе, Нуну Мендеша, Норди Мукиэле и Серхио Рико. «Ланс» в субботу будет играть без травмированных Вилькера Фариньеса, Джимми Кабо и Уэсли Саида.

Учитывая, что обе команды не слишком удачно начали сезон-2023/2024, ожидается, что в эти выходные они проведут напряжённый матч, припомнив друг другу поражения в последних очных встречах.

По-прежнему не закончилась сага с Мбаппе и его трансфером. По последней информации, клуб запросил € 250 млн за звёздного нападающего, но пока он в команде и будет выручать.

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Предлагаем поставить на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча. Ещё с прошлого розыгрыша Лиги 1 между клубами держится напряжение. Они шли в ногу долгое время в борьбе за чемпионство, поделились победами в очных матчах, а теперь оба неудачно начали сезон. Ставки на это событие в «Фонбет» принимают за 2.10, а всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 9.58.

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