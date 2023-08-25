«Спартак» — «Ахмат». Ромащенко — молодец, но Абаскаль ещё круче

Новый тренер грозненцев дебютировал с победы, но красно-белых это мало волнует.

26 августа состоится матч 6-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами москвичей: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно за 1.70. Успех грозненцев оценивается коэффициентом 4.90. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат» 26 августа 2023 года

Букмекеры склоняются к тому, что матч «Спартак» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.25. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.12. Гол грозненцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» (26.08.2023)

Матч 6-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» состоится 26 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30. Красно-белые уверенно стартовали в текущем сезоне, победив в пяти матчах кряду. Они обыграли «Оренбург» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1) в РПЛ, а также «Краснодар» (2:1) и «Пари НН» (5:4) в Кубке России.

Продлить серию побед Абаскалю не удалось. В матчах чемпионата москвичи проиграли «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3). На фоне последних поражений появились слухи о возможной отставке испанского специалиста, но руководство клуба поспешило успокоить болельщиков, отметив, что всецело доверяет тренеру и не ищет кандидатов ему на замену.

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Боссы «Спартака» летом удовлетворили трансферные запросы Абаскаля по покупке левоногих футболистов атакующего амплуа, и результаты инвестиций уже заметны. Тео Бонгонда в пяти из семи матчей отметился результативными действиями, забив четыре гола и сделав один ассист.

Тренеру предстоит проделать ёще много работы для достижения целей. В первую очередь нужно позаботиться о повышении надёжности обороны. В текущем сезоне красно-белые ни разу не сохранили ворота в безопасности, пропустив 15 голов за семь встреч. Евгений Ловчев считает, что с такой защитой нельзя выиграть чемпионство. С этим трудно поспорить, ведь лишь «Оренбург» пропустил больше.

Сергей Ташуев в прошлом розыгрыше РПЛ вывел игру «Ахмата» на качественно новый уровень, замахнувшись на место среди лидеров. В итоге грозненцы завершили сезон на пятой строчке, повторив лучший результат в истории клуба, а также установили командный рекорд по количеству набранных очков.

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64-летнему специалисту удалось поставить динамичный позиционно-комбинационный атакующий футбол, повысив интенсивность тренировок. Хорошие результаты в контрольных матчах завысили планку ожиданий от старта текущего сезона, но Ташуеву не удалось их оправдать.

Под его руководством «Ахмат» проиграл пять из шести официальных матчей – «Крыльям Советов» (1:2), ЦСКА (2:3) и «Пари НН» (0:2) в РПЛ, а также «Зениту» (0:2) и «Балтике» (0:2) в Кубке России. Было принято решение расторгнуть контракт с Ташуевым, вверив команду в руки Мирослава Ромащенко, который последние годы работал в штабе Станислава Черчесова, в том числе в сборной России.

Новый специалист дебютировал с разгромной победы над «Оренбургом» (4:0). Ромащенко дал комментарий по поводу победы, отметив, что у него было лишь полтора дня, чтобы донести тактические моменты, и он рад, что игроки его услышали.

«Спартак» и «Ахмат» провели 33 очные встречи. Красно-белые записали в актив 18 побед, а шесть матчей закончились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей — 57:36 в пользу москвичей. Последняя личная встреча в РПЛ закончилась безголевой ничьей.

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У московской команды лучше состав, она хороша в атаке, но испытывает проблемы в обороне. «Ахмат» в дебютном матче под руководством Мирослава Ромащенко приятно удивил качеством игры и результатом. Есть большие сомнения, что грозненцам удастся закрепить результат в предстоящей выездной встрече, но на гол они способны наиграть. Рекомендуем ставку на победу «Спартака» через тотал больше 2.5 мяча за 2.40.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат» 26 августа 2023 года

Красно-белые уверенно стартовали, выиграв пять матчей подряд. Усиление атаки принесло свои дивиденды, но проблемы в защите мешают преследовать амбициозные турнирные цели. В текущем сезоне ещё ни разу московской команде не удалось отыграть «на ноль». «Ахмат» способен воспользоваться слабой защитой красно-белых. Грозненцы забивали в 27 из 30 последних матчей чемпионата России. Рекомендуем ставку на победу «Спартака» через тотал больше 2.5 мяча за 2.40.

Ставка: победа «Спартака» через тотал больше 2.5 мяча за 2.40.

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