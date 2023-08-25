Макс Холлоуэй — Чон Чхан Сон. Корейский Зомби сделает всё возможное

Но и этого будет недостаточно. Хотя бы дотянет до поздник раундов.

Днём 26 августа в Сингапуре пройдёт турнир UFC Fight Night 225. В главном поединке Макс Холлоуэй будет драться с Чон Чхан Соном. Начало основного карда запланировано на 15:00 по московскому времени.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты и ставки на бой Макс Холлоуэй – Корейский Зомби

Эксперты отдают явное преимущество американцу и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.11. На победу корейца дают 6.62. Ставки на то, что бой закончится ничьей, принимаются с коэффициентом 50.0.

Где покажут бой Макс Холлоуэй – Чон Чхан Сон

Трансляция боя будет доступна на телеканалах «Матч!» (основной кард) и «Матч Боец».

Прогноз и анализ на бой Макс Холлоуэй – Чон Чхан Сон

UFC в очередной раз добрался до Азии и проведёт турнир в Сингапуре. Логично, что в карде, да и в главном бою вечера, присутствуют спортсмены именно из этого региона. Конкретно для Чон Чхан Сона, более известного как Корейский Зомби, это уже десятый турнир подряд, в котором он будет драться в главном бою вечера.

В соперниках у него экс-чемпион полулёгкой весовой категории Холлоуэй. Четыре года назад американца победил Алекс Волкановски, и с тех пор у него не получилось вернуть себе пояс. Видимо, Максу придётся ждать, пока австралиец утратит или оставит титул, потому что в их четвёртый бой не верится.

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Холлоуэя потихоньку списывают со счетов и начинают сводить с молодыми проспектами в надежде, что кто-то из них сможет разбавить устоявшийся топ полулёгкого веса. В апреле этого года такую попытку предпринял Арнольд Аллен. Британец шёл с серией из 10 побед подряд в UFC и считался опасным соперником, но Макс выиграл единогласным решением.

Корейский Зомби на этот бой выходит после поражения в титульном поединке от Алекса Волкановски и длительного простоя. Пока кореец не дрался, Макс за это время успел провести два боя. После возвращения из армии Чон Чхан Сон выступал не так уж часто. За шесть лет он провёл всего семь поединков и три из них проиграл.

Корейцу 36 лет, для его весовой категории это уже солидный возраст. А если глянуть на последние результаты, то появляется ощущение, что карьера Чон Чхан Сона идёт на спад. Если он проиграет Холлоуэю, то подраться за пояс в третий раз ему будет крайне сложно.

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Макс Холлоуэй восемь своих последних поединков закончил решением судей. Никто не смог финишировать Благословенного, но и сам он перестал побеждать досрочно. При этом яркий стиль остался прежним, он всё так же готов рубиться в стойке, обеспечивая себе дополнительные заработки в виде бонусов за бой вечера.

Руководство UFC в этот раз продемонстрировало отличный матчмейкинг и подобрало Холлоуэю такого же яркого соперника. Практически каждый бой Корейского Зомби превращается в кровавое представление. Кореец не так уж часто по собственному желанию переводит соперников в борьбу, предпочитая драться в стойке.

Оба спортсмена схожи по стилю, но ощутимая разница у них есть. Кореец больше предпочитает ввязываться в размены, надеясь на крепость своего подбородка. Козыри Макса – это скорость, отличный футворк и бокс. В работе руками даже яркий ударник Чон Чхан Сон на его фоне выглядит блекло.

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Оба бойца находятся на спаде, но у корейца он просматривается сильнее. Тем не менее у фаворита с ним возникнет немало проблем. Финишировать Корейского Зомби очень тяжело, в UFC он не проигрывал раньше четвёртого раунда. Впрочем, за счёт преимущества в технике и скорости Макс должен забирать этот бой, либо в поздних раундах, либо решением судей.

Ставка: победа Макса Холлоуэя в 4–5-м раундах или по очкам за 1.90.

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