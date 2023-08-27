Экспресс на РПЛ с коэффициентом 13.33: Галактионов нуждался в Дзюбе

А в «Баварии» продолжит зажигать Гарри Кейн, пока в «Фиорентине» своего шанса ждёт Кокорин.

27 августа заканчивается очередной тур РПЛ, но не только он порадует любителей футбола. Интересные встречи запланированы в Бундеслиге и Серии А. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 13.33 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Аугсбург»

«Аугсбург» эффектно сыграл в 1-м туре, подарив болельщикам настоящее шоу. Восемь голов было забито в той игре, а ещё два футболиста хозяев едва не получили красные карточки. Возможно, наблюдать за этим со стороны и было интересно, однако проблем у «фуггеров» на старте стало больше. Оборона не справляется с давлением, игроки постоянно нарушают правила и о какой-либо дисциплине пока говорить не приходится.

Гости в прошлом сезоне смогли обыграть «Баварию» на домашнем поле, но в повторение результата не верится. Команда Томаса Тухеля прекрасно отреагировала на разгромное поражение в Суперкубке Германии от «РБ Лейпциг», забив четыре безответных гола «Вердеру».

В «Пари НН» выразили желание подписать Артёма Дзюбу.

Уже делает разницу Гарри Кейн, который вышел в старте и дебютировал с голом и результативной передачей. Теперь хозяева очень хотят развить успех, расслабляться некогда, так как впереди более сложный график. Вновь ожидаем большое количество голов и комфортную по счёту победу фаворита. Рассмотрим ставку на «Баварию» с форой (-2.5) с коэффициентом 1.73.

Прогноз на матч Серии А «Фиорентина» — «Лечче»

«Фиорентина» в минувшем сезоне добилась ощутимого прогресса. «Лилии» завершили сезон на восьмой строчке, но благодаря дисквалификации «Ювентуса» получили пропуск в плей-офф квалификации Лиги конференций. Впрочем, команда явно претендовала на большее, добравшись до финала ЛКФ, в котором уступила «Вест Хэму» (1:2). Руководство «фиолетовых» сохранило всех ключевых футболистов стартового состава, за исключением Игора и лучшего бомбардира команды Артура Кабрала. 25-летний бразилец в прошлом сезоне в составе «Фиорентины» забил 17 голов и отдал одну результативную передачу.

Официально: Сердар Азмун — игрок итальянской «Ромы».

Новый сезон «Фиорентина» начала с разгромной победы над «Дженоа» со счётом 4:1, продемонстрировав не самую активную игру у штрафной соперника, владея игровой инициативой 68,4% встречи. Кристиано Бираги и Джакомо Бонавентура записали на свой счёт по голу и результативной передаче. Однако в матче плей-офф Лиги конференций команда не сумела столь же эффективно сыграть с «Рапидом» (0:1). «Лечче» в прошлом сезоне не без доли везения спасся от понижения в классе. Команда набрала лишь 36 очков, опередив ближайшего представителя зоны вылета на пять очков. Рекомендуем ставку на победу «Фиорентины» с форой (-1) за 2.17.

Прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Локомотив»

«Сочи» в последнем матче разгромил «Ростов» (4:0). Эта победа прервала серию из четырёх поражений. Впрочем, стоит отметить, что на своём поле сочинцы проиграли только один из шести официальных матчей, одержав при этом четыре победы. Хорошей новостью для «Сочи» является то, что комиссия РПЛ разрешила южанам провести матч на стадионе «Фишт», несмотря на плохое качество газона.

«Локомотив» в трёх последних турах набрал только два очка, сыграв вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и «Краснодаром» (1:1). Единственная победа за четыре официальных игры была одержана железнодорожниками в Кубке России над «Рубином» (1:0). В этих четырёх встречах «Локомотив» забивал по одному мячу. Качество игры, показываемое подопечными Михаила Галактионова, не впечатляет. «Локомотив» в этих четырёх матчах наносил в среднем 7,5 удара по воротам, тогда как соперники били в два раза чаще. Команде не хватает Артёма Дзюбы, который пропустил уже три игры, но на эту полетел вместе с клубом.

Трансфер Кейна в «Баварию» был на грани срыва из-за позиции «Тоттенхэма».

«Локомотив» находится в яме, в то время как «Сочи» остаётся нестабильной командой. Железнодорожники не выглядят как команда, способная уступить южанам, но и на победу в гостях рассчитывать пока рано. Рекомендуем ничью за 3.55.

Экспресс на матчи 27 августа

Ставка 1: победа «Баварии» над «Аугсбургом» с форой (-2.5) за 1.73.

Ставка 2: победа «Фиорентины» над «Лечче» с форой (-1) за 2.17.

Ставка 3: ничья в матче «Локомотив» — «Сочи» за 3.55.

Общий коэффициент: 1.73 Х 2.17 Х 3.55 = 13.33.

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