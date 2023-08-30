Экспресс на Кубок России с коэффициентом 9.9: Семак преподаст урок Игнашевичу

30 августа продолжится очередной тур группового этапа Кубка России. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.9 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка России «Ростов» – «Локомотив»

Встреча двух равных команд, которые пока не могут в полной мере оправдать ожидания болельщиков. «Ростов» сталкивается с привычными проблемами – глубины состава не хватает, оборона допускает слишком много ошибок, и в средней зоне по-прежнему совершается немало брака. В шести последних матчах во всех турнирах ростовчане выиграли лишь раз, потерпев четыре поражения. Более того, они пропускали в среднем по два мяча за игру, в том числе получив пять — от «Крыльев Советов» и четыре — от «Сочи».

10 лучших прогнозов на сегодня.

В то же время важно сразу сделать оговорку – «Ростов» абсолютно не умеет играть в гостях, но на своём поле пока всерьёз не проваливался. В четырёх последних матчах при своих болельщиках жёлто-синие только раз потеряли очки, хотя ничью с «Зенитом» можно назвать скорее приобретением. «Локомотив» же по результатам выглядит гораздо лучше, ведь в восьми играх только одно поражение — в дерби с ЦСКА, пусть и болезненное по счёту — 1:4.

Тем не менее железнодорожники с недавних пор играют весьма неуверенно – едва забивают один гол за матч и проваливают концовки. Это связано и с разного рода скандалами, и с тренерскими решениями, но ситуация такова. В Ростове «Локомотив» не будет форсировать события, он и так на первом месте в группе, поэтому наверняка выставит смешанный состав. Рассмотрим победу «Ростова» с коэффициентом 2.55.

Прогноз на матч Кубка России «Ахмат» – «Крылья Советов»

«Ахмат» так и не смог развить успех прошлого сезона, когда команда Сергея Ташуева заняла рекордное пятое место в чемпионате России. Тренер был уволен после пяти поражений в шести встречах и на его место пришёл Мирослав Ромащенко. Нельзя не отметить, что перемены ожидаемо пошли грозненцам на пользу – в двух последних матчах они обыграли «Оренбург» и поделили очки со «Спартаком» (0:0).

Лучшие экспрессы на сегодня.

Тем не менее переоценивать эти результаты ни в коем случае нельзя, ведь «Оренбург» сейчас в очень плохом состоянии, а красно-белые сталкиваются с серьёзными проблемами из-за экспериментов Гильермо Абаскаля. Поэтому первый серьёзный вызов Ромащенко предстоит именно сейчас. «Крылья Советов», в отличие от соперника, добились явного прогресса после не самого удачного прошлого сезона. Игорь Осинькин вновь старается играть эффективно, но предоставляет свободу своим нападающим.

Неудивительно, что у самарцев на данный момент лучшее нападение РПЛ наравне с «Зенитом». В среднем гости забивают по два гола за игру, а с такой обороной, как нынче у «Ахмата», сложностей с реализацией возникнуть не должно. Кроме того, в Грозном у «Крыльев Советов» две победы подряд. Рассмотрим победу гостей с форой (0) с коэффициентом 1.93.

Прогноз на матч Кубка России «Балтика» — «Зенит»

«Балтика», впервые за 25 лет пробившаяся в высший дивизион, разочаровывает результатами, но не игрой. Подопечные Сергея Игнашевича навязывают достойную борьбу представителям РПЛ и зарекомендовали себя как команда, которая не боится активно действовать в атаке.

В матчах РПЛ футболисты нанесли суммарно 75 ударов по воротам (пятый показатель), из которых 24 пришлись в створ. Подводит качество игры в завершающей стадии — забили только четыре гола, что на 1,35 мяча меньше от количества ожидаемых (xG). «Балтика» победила лишь «Факел» (2:1), уступив «Сочи» (0:2), «Спартаку» (1:2), «Динамо» (0:2), «Уралу» (0:1) и «Крыльям Советов» (1:2).

Действующий чемпион России тяжёло входил в сезон, болезненно переживая уход Малкома. «Зенит» выдал худший старт в РПЛ за последние 10 сезонов, но с возвращением в состав Вендела постепенно прибавляет в качестве игры в атаке и отвоёвывает утраченные позиции.

Благодаря победам над «Факелом» (2:0), «Спартаком» (3:1) и «Уралом» (4:0) сине-бело-голубые поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России, сократив отставание от лидирующего «Краснодара» до одного очка. За шесть туров РПЛ «Зенит» забил 14 голов, и Матео Кассьерра принял непосредственное участие в половине из них — он записал на свой счёт шесть забитых мячей и одну голевую передачу. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Зенита» за 2.01.

Экспресс на матчи 30 августа

Ставка 1: победа «Ростова» в матче с «Локомотивом» за 2.55.

Ставка 2: победа «Крыльев Советов» в матче с «Ахматом» с форой (0) за 1.93.

Ставка 3: победа «Зенита» в матче с «Балтикой» за 2.01.

Общий коэффициент: 2.55 Х 1.93 Х 2.01 = 9.9.

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