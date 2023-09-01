«Наполи» — «Лацио». Хвича и Осимхен привыкли к Руди Гарсии

Уход Спаллетти ни на что не повлиял.

2 сентября состоится матч 3-го тура Серии А «Наполи» — «Лацио». Начало — 21:45 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: коэффициент на победу неаполитанцев составляет 1.65, а на римлян можно поставить за 5.40. Ставки на ничью принимают за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Наполи» — «Лацио» 2 сентября 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Наполи» — «Лацио» не получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.02. Ставку на победу неаполитанцев с точным счётом 1:0 можно сделать в за 6.40.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Лацио» (02.09.2023)

В субботу на стадионе «Диего Армандо Марадона» действующий чемпион Серии А «Наполи» намерен одержать третью победу подряд, принимая «Лацио» 2 сентября. Начало игры запланировано на 21:45 мск.

Римляне находятся в зоне вылета, не сумев набрать ни одного очка в двух матчах, забив при этом всего один гол. «Наполи» благодаря прекрасному началу розыгрыша Серии А находится на одном уровне с «Миланом», «Интером» и «Вероной», имея в своём активе шесть очков.

Неаполитанцы начали с победы со счётом 3:1 над «Фрозиноне», а Виктор Осимхен сделал дубль. В последней встрече действующие чемпионы одержали победу над «Сассуоло» — 2:1. Снова отличился Виктор, а точку поставил Джованни Ди Лоренцо.

«Наполи» провёл очень успешный минувший сезон, проиграв всего 4 из 38 матчей в чемпионате Италии и опередив на 16 очков занявший второе место «Лацио». Неаполитанцы не только показали лучший результат в атаке, но и стали лучшими в обороне, что подчёркивает их силу на обоих концах поля.

«Орлята» заняли второе место в прошлом розыгрыше Серии А, но начали этот сезон с неудач. В первой игре римляне пропустили на 85-й и 87-й минутах, проиграв «Лечче» со счётом 1:2.

В минувшие выходные, несмотря на 71% владения мячом и 16 ударов по воротам, «Лацио» на своём поле уступил «Дженоа» — 0:1.

Разумеется, «орлята» будут стремиться открыть счёт победам в сезоне-2023/2024, но соперник слишком сложный.

Стоит напомнить, что в прошлом сезоне «Лацио» одержал победу над «Наполи» на стадионе «Диего Армандо Марадона» со счётом 1:0. При этом «орлята» выиграли только две из восьми последних встреч с «партенопейцами».

В то время как «Наполи» удачно начал сезон, «Лацио» ещё только предстоит нащупать свои плюсы, а значит, «орлята», скорее всего, будут испытывать трудности в матче с действующим чемпионом.

Предлагаем ставку на победу подопечных Руди Гарсии и тотал больше 1.5 мяча за 1.95. Хвича и Осимхен будут серьёзно настроены на этот матч, чтобы продлить серию побед.

Ставка: победа «Наполи» и тотал больше 1.5 мяча за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 4.18.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак»с коэффициентом 2.15.

Прогноз на матч «Рома» — «Милан» с коэффициентом 2.75.