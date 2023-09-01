Арсен Захарян и Хвича Кварацхелия штурмуют Лигу чемпионов. Кому повезло с жеребьёвкой?

31 августа 2023 года в Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Первые матчи стартуют 19 сентября. В этом сезоне не обойдётся без россиянина – Арсен Захарян вместе с «Реалом Сосьедад» попробует пробиться в плей-офф. Такая же задача будет стоять у экс-футболиста «Рубина» Хвичи Кварацхелии с «Наполи». Каковы их шансы?

Арсен исполняет мечту

Всё-таки Захарян перешёл в клуб топ-5 чемпионатов и даже будет выступать в Лиге чемпионов. «Реал Сосьедад» попал в группу D вместе с такими клубами, как «Бенфика», «Интер» и «Зальцбург». Для выхода в плей-офф достаточно занять вторую строчку. Бело-голубые сыграют в ЛЧ впервые за 10 лет. На их победу в группе предлагают поставить за коэффициент 6.00.

В 1-м туре ЛЧ подопечным Альгуасиля предстоит встретиться с «Зальцбургом». Клуб всегда непредсказуем и может удивить. Даже после смены тренера команда возглавляет турнирную таблицу австрийской Бундеслиги, выиграв во всех пяти стартовых матчах. За это время «быки» забили 14 голов, пропустив всего лишь два.

«Интер» вообще дошёл до финала в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов, проиграв «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Более того, в Серии А «змеи» выиграли в двух стартовых турах с общим счётом 4:0. У Индзаги по-прежнему талантливый и очень сильный состав, который вполне может претендовать на скудетто. На победу миланцев в группе D предлагают коэффициент 1.90. Он вполне оправдан – они фавориты.

Неплохой результат показала и «Бенфика» в прошлом сезоне ЛЧ, дойдя до четвертьфинала, в котором уступила как раз «Интеру» (0:2 и 3:3). В межсезонье клуб неплохо усилился, выиграл Суперкубок Португалии, одержав победу над «Порту» (2:0). Однако пока «орлов» сбоит, особенно это касается обороны. За три встречи в Примейре «славные» забили семь голов, но пропустили пять.

Однако не меньше проблем у «Реала Сосьедад». По факту результаты на старте сезона у бело-голубых гораздо хуже, чем у всех остальных участников группы. Команда сыграла все три встречи вничью с общим счётом 2:2.

Причём не сказать, что соперники были сильными – «Лас-Пальмас» (0:0), «Сельта» (1:1) и «Жирона» (1:1). В двух из этих игр «Реал Сосьедад» попросту не смог удержать счёт 1:0, пропустив во втором тайме. Шансы на то, что команда Захаряна выйдет из группы, оценены в 2.65, а если нет – сыграет 1.48. Больше верится во второй вариант.

Хвича исправит ошибки прошлого

«Наполи» попал в группу С вместе с мадридским «Реалом», «Брагой» и берлинским «Унионом». В минувшем сезоне неаполитанцы выиграли скудетто, но вылетели в 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив «Милану» по сумме двух встреч 1:2. На этот раз от команды Кварацхелии ждут большего.

Однако в клубе из Неаполя произошли большие перемены, ведь с должности главного тренера ушёл Лучано Спаллетти, а на его место пришёл Руди Гарсия. Самое большое достижение наставника – это финал Лиги Европы сезона-2017/2018 с «Марселем». Работа с «Наполи» — это новый вызов для него. Хорошо, что руководство сохранило всех топовых футболистов и даже усилилось.

Сезон в Серии А для «партенопейцев» начался с двух побед с общим счётом 5:1, а автором трёх мячей стал Осимхен. Хвича пока сделал одну результативную передачу, но нет сомнений, что он готов вновь побороться за звание лучшего игрока. В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» ждёт игра с «Реалом».

Даже без Бензема, который перешёл в «Аль-Иттихад», «сливочные» оправданно считаются главными фаворитами на победу в группе С – коэффициент 1.55. Командой по-прежнему руководит Карло Анчелотти, вместе с которым мадридцы дважды становились победителями ЛЧ. По Кариму «Реал» недолго горевал, подписав контракт с Беллингемом. Это самое правильное решение, о чём свидетельствует статистика игрока.

Джуд уже забил четыре мяча и сделал один ассист в трёх стартовых турах Примеры. К слову, он поучаствовал в пяти из шести общекомандных голов. Анчелотти заявил, что Беллингем полностью компенсирует потерю Карима Бензема. Англичанин уже признан лучшим футболистом чемпионата Испании в августе. Думается, с таким спортсменом в составе можно замахнуться даже на финал ЛЧ.

Что касается «Браги» и «Униона», то эти клубы наверняка будут цепляться за результат и в какой-то момент могут даже удивить. Португальская команда в минувшем розыгрыше Примейры заняла только третье место и стартовала в текущем сезоне не так удачно. Думается, у неё не хватит ресурсов и сил, чтобы побороться за выход из группы.

А вот берлинцы вполне могут удивить. Они показали отличный результат в прошлом сезоне Бундеслиги, заняв по итогам четвёртую строчку. В нынешнем розыгрыше стартовали с двух побед подряд с общим счётом 8:2. Если кто и сможет помешать «Наполи» в борьбе за второе место в группе, так это «Унион». Есть уверенность, что команда Хвичи не займёт первое место – коэффициент 1.30.

Экспресс на Лигу чемпионов:

Ставка 1: «Реал Сосьедад» не выйдет из группы за 1.48.

Ставка 2: «Наполи» не займёт первое место в группе за 1.30.

Общий коэффициент: 1.48 Х 1.30 = 1.92.