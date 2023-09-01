«Динамо» М — СКА. Никите Гусеву нечем удивить Романа Ротенберга

Нападающий бело-голубых помнит о непростых отношениях с тренером своей бывшей команды, но мотивации будет мало.

2 сентября состоится матч КХЛ «Динамо» Москва — СКА. Начало – в 17:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.37. Шансы москвичей оценили в 2.53. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.94.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Москва — СКА 2 сентября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Динамо» Москва — СКА получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 2.09, а тотал больше 4.5 шайбы — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.03. Ставки на то, что обе забросят больше 1.5 шайбы, принимаются в «Фонбет» за 1.80, а за регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — СКА (2.09.2023)

2 сентября хоккеисты клубов «Динамо» Москва и СКА скрестят клюшки на ледовой площадке «ВТБ Арена». Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 17:00 мск. Встреча наверняка привлечёт на трибуны болельщиков, а её трансляция — зрителей. Дело в том, что команды пополнились звёздными хоккеистами в межсезонье.

«Динамо» в минувшем сезоне выступило выше ожиданий, поскольку перед началом регулярного чемпионата потеряло десяток ведущих хоккеистов и сменило вратарскую бригаду. Благодаря умению Алексея Кудашова выжать максимум из имевшихся под рукой исполнителей бело-голубые вышли в плей-офф.

Клуб действовал строго от обороны и регулярно набирал очки, но для хорошего результата в Кубке Гагарина этого оказалось мало. Дальше первого раунда «Динамо» пройти не удалось, но руководство сделало правильные выводы и акцентировало внимание на точечном усилении состава.

Из СКА удалось переманить форварда Никиту Гусева, который не угодил Ротенбергу. Вместе с ним в состав бело-голубых перешёл защитник Игорь Ожиганов, который также пригодится Кудашову, особенно при построении игры в большинстве.

По каким-то причинам с Алексеем Кудашовым не подписывали новое трудовое соглашение, держа тренерский штаб в состоянии неопределённости. Наконец руководство доверило наставнику команду, но поставило довольно амбициозную цель — тройка призёров.

Перед СКА стоят совсем другие цели — победа в Кубке Гагарина. Именно под этот результат Роману Ротенбергу в межсезонье подписали топовых хоккеистов. Атаку усилили ведущие форварды «Авангарда»: Сергей Толчинский и Павел Дедунов. Помогать им будут Александр Кадейкин из «Салавата Юлаева» и Алекс Гальченюк из «Колорадо».

«Динамо» и СКА провели 22 личные встречи. Небольшое преимущество на стороне гостей: у клуба из Санкт-Петербурга 15 побед, а москвичи записали в актив семь выигранных матчей. Разница заброшенных шайб 53:38 в пользу подопечных Романа Ротенберга.

Нападение СКА по именам выглядит устрашающе. Новичкам команды нужно доказывать свой уровень и отрабатывать контракт. Мотивация форвардов будет на максимуме, поэтому стоит ждать от гостей минимум три заброшенных шайбы. Поставим на индивидуальный тотал СКА больше 2.5 шайбы за коэффициент 1.99 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Никита Гусев наверняка будет гореть желанием продемонстрировать Роману Ротенбергу, что он потерял классного и важного хоккеиста. Однако тренер СКА отлично знает его характер и уж точно понимает, как не давать спортсмену забрасывать шайбы. Да и на каждого нападающего «Динамо» у петербургского тренера есть свои звёзды.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» Москва — СКА 2 сентября 2023 года

В последних пяти контрольных встречах хоккеисты СКА демонстрировали хорошее взаимодействие и высокую реализацию опасных моментов. Минимум четыре шайбы забросили в этих играх петербуржцы. Весьма вероятно, что они не сбавят обороты и в первом матче сезона. Ставки на индивидуальный тотал СКА больше 2.5 шайбы в «Фонбет» принимают за 1.99, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: индивидуальный тотал СКА больше 2.5 шайбы за 1.99.