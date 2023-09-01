«Реал» — «Хетафе». Джуд Беллингем компенсировал потерю Бензема

2 сентября состоится матч 4-го тура Примеры «Реал» — «Хетафе». Начало — в 17:15 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: коэффициент на победу мадридцев составляет 1.35, а на «городских» можно поставить за 9.80. Ставки на ничью принимают за 5.20.
Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Хетафе» 2 сентября 2023 года
Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Реал» — «Хетафе» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 1.96. Ставку на победу мадридцев с точным счётом 2:0 можно сделать за 5.00.
Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» — «Хетафе» (02.09.2023)
Мадридский «Реал» выиграл 24 из 28 последних очных матчей с «Хетафе» во всех соревнованиях. В прошлом сезоне «сливочные» дважды победили «городских» в Ла Лиге с одинаковым счётом 1:0.
Команда Карло Анчелотти начала сезон Ла Лиги в отличной форме. Мадридцы выиграли все три стартовых матча, победив соперников с общим счётом 6:1. Джуд Беллингем забил четыре мяча и сделал один ассист.
После выездной победы над «Атлетиком» из Бильбао со счётом 2:0 последовала ещё одна — над «Альмерией» (3:1). В 3-м туре «сливочные» на выезде обыграли «Сельту» — 1:0.
«Хетафе» набрал четыре очка в трёх стартовых встречах Примеры. Боровшиеся с понижением в классе на протяжении всего прошлого сезона «городские» должны быть довольны подобным результатом.
За ничьей с «Барселоной» в 1-м туре последовало поражение от «Жироны» со счётом 0:3. В 3-м туре «Хетафе» одержал победу над «Алавесом» — 1:0.
«Городские» не так много забивают. В трёх встречах они записали на свой счёт всего один мяч, пропустив три. Учитывая, что «Реал» имеет большое преимущество в очных матчах с «городскими», вопрос будет заключаться в том, сколько голов забьют «сливочные».
Мадридцы наносят в среднем 16,3 удара по воротам за игру в Ла Лиге, что является вторым показателем чемпионата Испании. Полузащитник Джуд Беллингем забил уже четыре гола и обеспечил 67% от общего количества забитых мячей «сливочных».
«Хетафе» занимает первое место в Ла Лиге по агрессивной игре. После трёх матчей «городские» получили больше жёлтых карточек, чем любая другая команда. Клуб из пригорода Мадрида получил 12 жёлтых и одну красную карточку в трёх турах сезона.
В 10 из 11 последних матчей с «Хетафе» во всех соревнованиях «Реал» не пропускал ни одного мяча. Учитывая, что оборона мадридцев в этом сезоне играет так хорошо, велика вероятность того, что «сливочные» и в этом матче сумеют отыграть «на ноль».
Несмотря на травмы, «Реал» должен одержать победу над «Хетафе». Поможет в этом Джуд Беллингем и его точные удары. Предлагаем ставку на победу «сливочных» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.17.
Ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 мяча за 2.17.
Экспресс с коэффициентом 4.18.
Прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак» с коэффициентом 2.15.
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