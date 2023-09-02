ЦСКА — «Зенит». Семак натерпится от Федотова

3 сентября состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит». Начало игры — в 17:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 2.65. Успех москвичей оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит» 3 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Зенит» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит» (03.09.2023)

Вскоре наступит международный перерыв на матчи сборных. До тех пор у команд есть время провести ещё один тур. В Российской Премьер-Лиге 3 сентября состоятся четыре игры 7-го тура. В одной из них на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве ЦСКА примет «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

В шести матчах чемпионата России ЦСКА уступил только «Уралу» (1:2) и «Динамо» (1:2). Вничью сыграл с «Оренбургом» (1:1). Примечательно, что во всех трёх встречах он потерял очки на выезде. Победили армейцы «Ахмат» (3:2), «Локомотив» (4:1) и «Сочи» (3:1).

Также подопечные Владимира Федотова уступили «Факелу» (0:2), крупно обыграли «Оренбург» (6:0) и победили «Сочи» (0:0, по пенальти 5:4). Ещё с прошлого сезона наиболее ощутимой проблемой красно-синих являются выезды. На домашней арене им в минувшем розыгрыше РПЛ удалось даже впервые за четыре года обыграть «Зенит» (1:0).

Летом армейцы получили болезненный удар. Их покинул ведущий полузащитник Хесус Медина. Парагваец перешёл в состав принципиального соперника — московского «Спартака». Также неожиданно для всех в «Зенит» перебрался легендарный защитник Марио Фернандес. Несмотря на сразу два предательства, ЦСКА чуть не обыграл петербуржцев в матче за Суперкубок России.

Красно-синие смотрелись на порядок предпочтительнее петербуржцев. Они нанесли больше ударов в створ, острее атаковали и подали в два раза больше угловых. Тем не менее армейцы упустили возможности забить в основное время и обидно уступили в серии 11-метровых ударов (0:0, по пенальти 4:5).

«Зенит», в свою очередь, в шести матчах нового сезоне РПЛ проиграл только «Динамо» (2:3). Также он сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). Победили петербуржцы «Пари НН» (2:0), «Факел» (2:0), «Спартак» (3:1) и «Урал» (4:0). В Кубке России они обыграли «Ахмат» (2:0) и «Крылья Советов» (1:0), а также сенсационно уступили «Балтике» (0:1).

Калининградцы продемонстрировали гораздо более качественную игру. Они нанесли намного больше ударов, в том числе в створ. Впрочем, Сергей Семак задействовал далеко не весь основной состав. На Кубок России у команды из Санкт-Петербурга менее серьёзный настрой, чем на первенство.

В предстоящем матче сине-бело-голубые наверняка постараются показать близкий футбол к тому, который был продемонстрирован в недавнем матче со «Спартаком». Однако гарантий, что они не потеряют очки, нет. Команда уже вроде бы свыклась с уходом Малкома в «Аль-Хиляль», но чего-то всё равно не хватает.

Заметно просела результативность подопечных Семака. В 10 матчах во всех турнирах в этом сезоне в основное время петербуржцы забили только 17 мячей. Лишь в играх со «Спартаком» и выступившим совсем невнятно «Уралом» им удалось забить больше двух мячей. Велика вероятность, что грядущий матч получится нерезультативным.

В шести матчах РПЛ армейцы пропустили девять мячей. Немало, однако четыре из них пропустил Владислав Тороп. Он защищал ворота армейцев ввиду того, что основной голкипер Игорь Акинфеев испытывал некоторые проблемы со здоровьем. Совсем недавно многолетний лидер вернулся в состав и помог обыграть «Сочи» в Кубке России, отыграв «на ноль».

Петербуржцы в шести матчах РПЛ пропустили только пять голов. Меньше лишь у лидирующего «Краснодара». В обороне у них порядок. Так что предлагаем взять тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.92 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Четыре из шести последних очных встреч закончились именно так.

Выявлять фаворита не станем. У петербуржцев больше ресурсов, но Владимир Федотов уже несколько раз доказал, что его команда способна обыграть сине-бело-голубых. На домашнем стадионе у армейцев есть неплохие шансы отнять очки у действующего чемпиона.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит» 3 сентября 2023 года

Скорее всего, матч ознаменуется нерезультативной ничьей или победой одной из команд с минимальным счётом. У ЦСКА наконец-то оправился от травмы и выдал классный матч с «Сочи» Акинфеев. У «Зенита» в принципе очень надёжная оборона, но есть проблемы с результативностью после ухода Малкома. История шести последних очных встреч также на стороне небольшого количества забитых мячей. Предлагаем взять тотал меньше 2.5 мяча за 1.92 по линии «Фонбет», а всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.92.

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