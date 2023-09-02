ЦСКА — «Зенит»: Марио Фернандеса ждёт горячий приём

3 сентября состоится матч 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит». Начало – в 17:30 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 2.30. В случае если победит ЦСКА, сыграет коэффициент 3.04. На ничью можно сделать ставку за 3.61.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит» 3 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Зенит» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.92. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.73 по линии Winline. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Анализ и прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит» (03.09.2023)

«Зенит» после слабого начала сезона набрал обороты. Сергей Семак перестроил схему игры, и вот уже до первенства в таблице рукой подать. Три победы подряд — отличная серия петербуржцев. Правда, на неделе вышла осечка в Кубке России: выездное поражение от «Балтики» (0:1). Экспериментальный состав с задачей не справился, а вышедшие по ходу второго тайма лидеры не смогли переломить ход игры.

Марио Фернандес впервые может сыграть против ЦСКА, да ещё и на стадионе армейцев. Конечно, этот трансфер охладил отношения между клубами, так что, если бразилец выйдет на поле, неизбежно столкнётся с болельщицким гневом. Возможно, на Марио это и не повлияет, но интриги матчу придаст точно.

Сергей Семак в последнее время использует схему с тремя центральными защитниками, Владимир Федотов играет по ней всегда. Мы помним матч за Суперкубок, где ЦСКА выглядел явно лучше, но не смог реализовать моменты. Во многом из-за этого матча и после потери Малкома петербуржцы и решились на перестройку. Посмотрим, поможет ли это. Очевидно, что ЦСКА отдаст мяч гостям, но постарается жалить соперника быстрыми контратаками.

Главный вопрос — хватит ли у армейцев сил? Пока команду пополнили два новичка: Файзуллаев из Узбекистана и чилиец Давила. Для того чтобы комфортно играть на два фронта, этого явно мало. Вот и приходится Владимиру Федотову доверять молодёжи. Получается неплохо, но последние игры должны насторожить. В Оренбурге хозяева вполне могли добыть и победу, да и в Сочи армейцы смотрелись неуверенно. Из позитива — возвращение в строй Игоря Акинфеева. О важности этой персоны ничего говорить не нужно.

Четыре из последних пяти матчей между этими соперниками оказались низовыми. ЦСКА при Владимире Федотове в принципе не самый результативный клуб. Переход Марио Фернандеса в «Зенит» ещё больше накалит атмосферу. Кажется, в этой игре будет много борьбы, а вот голами болельщиков команды могут и не порадовать. Рекомендуем поставить на тотал меньше 2.5 гола. Сделать ставку на такой исход можно за 1.92 по линии Winline.

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Ставка: тотал меньше 2.5 за 1.92.

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