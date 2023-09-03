«Арсенал» — «МЮ»: Эрик тен Хаг ещё не достиг совершенства

3 сентября состоится матч 4-го тура АПЛ «Арсенал» — «МЮ». Начало – в 18:30 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонского клуба можно с коэффициентом 1.79. В случае если победят манкунианцы, сыграет коэффициент 4.30. На ничью можно сделать ставку за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «МЮ» 3 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «МЮ» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.55. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.58 по линии Winline. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «МЮ» (03.09.2023)

Лондонский «Арсенал» в это межсезонье явно усилился. Кай Хаверц и Деклан Райс добавили команде мастерства и уже успели принести команде первый трофей — Суперкубок Англии. Да, возможно, где-то в игре с «Манчестер Сити» и повезло, но без фарта кубки не выигрывают.

В АПЛ лондонцы стартовали с двух побед, а вот в 3-м туре оступились — ничья с «Фулхэмом». Конечно, эта потеря очков совсем не обязательная, именно из-за таких локальных неудач подопечные Микеля Артеты упустили чемпионский титул в прошлом сезоне. Впрочем, можно реабилитироваться, обыграв в принципиальном противостоянии «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы при Эрике тен Хаге уже приучили нас, что входят в сезон тяжело. Этот год исключением не стал: сначала вымученная победа над «Вулверхэмптоном», затем поражение от «Тоттенхэма». В 3-м туре одержали победу над «Ноттингем Форест», но по игре вновь смотрелись неубедительно. «МЮ» пропустил два гола за первые 10 минут и, если бы не удаление у соперника, ещё неизвестно, чем всё завершилось бы. С другой стороны, три очка есть три очка.

Эрик тен Хаг перестраивает состав, делая ставку на контроль мяча. Ради этого даже расстались с Давидом де Хеа, выписав ему на замену Андре Онана. Из «Аталанты» перебрался в Манчестер суперперспективный Расмус Хойлунн, а из «Челси» забрали Мэйсона Маунта, который, правда, уже успел травмироваться. Видно, что тен Хаг гнёт свою линию, и в лучших матчах прошлого сезона мы видели, что «МЮ» демонстрировал классный футбол. Осталось перенести эту игру на все 90 минут.

«Арсенал» не проигрывает «МЮ» на своём стадионе уже шесть лет, а последние четыре очные встречи завершились победами хозяев поля. Причём каждый раз было забито не менее четырёх голов. Учитывая тот факт, что у «канониров» куда более сыгранная команда, предлагаем поставить на их победу при условии, что в матче будет как минимум три гола. Сделать ставку на успех «Арсенала» и ТБ 2.5 можно за 2.21 по линии Winline.

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Ставка: победа «Арсенала» и ТБ 2.5 за 2.21.

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