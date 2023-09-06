«Авангард» — «Автомобилист». Рид Буше вернётся с удвоенной энергией

После рождения ребёнка и пропущенного первого матча американец будет заряжен на победу.

7 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Автомобилист». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 2.08. Успех екатеринбуржцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» 7 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Авангард» — «Автомобилист» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.62, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что одна из команд не забьёт, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 5.80.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» Омск — «Автомобилист» Екатеринбург (07.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 сентября 2023, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовал новый сезон Континентальной хоккейной лиги. На 7 сентября запланированы три встречи. Выделяется среди них матч между «Авангардом» и «Автомобилистом», который пройдёт на льду «Джи-Драйв-Арены» в Омске. Первое вбрасывание запланировано на 16:30 мск.

В начале минувшего сезона «Авангард» проигрывал всем без разбору. Благо затем должность главного тренера занял Михаил Кравец. Специалист устранил бóльшую часть проблем и вывел команду в плей-офф КХЛ. «Ястребы» заняли третье место в Восточной конференции, а также добрались до полуфинала Кубка Гагарина. Дальше не пустил «Ак Барс».

Летом команда из Омска потеряла практически весь основообразующий костяк. Это и уход Корбана Найта. Он принял решение разорвать контракт с клубом. Также перебрался в СКА очень перспективный 22-летний нападающий Арсений Грицюк. Туда же перешли Павел Дедунов и Сергей Толчинский.

С другой стороны, «ястребам» удалось продлить контракт с лучшим бомбардиром команды — Владимиром Ткачёвым, а также неплохо усилиться. Присоединились к ним нападающий минского «Динамо» Райан Спунер, а также ряд молодых результативных форвардов, в частности Илья Рейнгардт, Никита Холодилин (оба — из «Омских Крыльев») и Игорь Гераськин («Северсталь»).

Обновлённый «Авангард» неплохо провёл предсезонку и начал новый розыгрыш КХЛ с победы в матче с «Сибирью» (2:1). Одним из главных героев встречи стал Спунер. Он отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Победный гол записал на свой счёт Гераськин. Новички очень быстро освоились.

Примечательно, что «ястребы» обыграли «Сибирь» без лучшего снайпера команды Рида Буше. Он пропустил встречу из-за рождения ребёнка. Михаил Кравец заверил, что канадец сыграет с «Автомобилистом». Тренер выразил мнение, что американец прилетит в Россию с удвоенным настроением.

«Автомобилист», в свою очередь, первую половину минувшего сезона шёл в лидерах Восточной конференции. Однако затем растерял всё преимущество и финишировал только на четвёртой строчке. Из Кубка Гагарина вылетел, обидно проиграв в 1/8 финала «Металлургу».

Летом «Авто» покинули Игорь Бобков, Павел Куликов и Юхан Маттссон. На замену ушедшим хоккеистам они приобрели защитника «Локомотива» Максима Осипова, голкипера «Амура» Евгения Аликина, результативного нападающего «Трактора» Алексея Бывальцева и ещё пару перспективных молодых игроков.

Предсезонку подопечные Николая Заварухина провели не лучшим образом. В семи товарищеских матчах они обыграли только «Сочи» (8:2) и «Динамо» (3:0). Во всех остальных встречах потерпели поражения в основное время. Новый розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ «Авто» также начал весьма противоречиво.

«Автомобилист» обыграл «Металлург» (3:2 ОТ) и «Салават Юлаев» (2:1). В обоих случаях результаты вроде бы неплохие, но бóльшую часть времени команда демонстрировала невнятный хоккей. Ей повезло, что у соперников также было много проблем с построением игры.

И это при том, что оба матча проходили в Екатеринбурге. С выездными играми у «Авто» дела обстоят плохо. В 37 встречах в минувшем сезоне в гостях клуб одержал только 12 побед в основное время и четыре — в овертайме. Трижды подопечные Заварухина проиграли в серии послематчевых буллитов, шесть раз — в овертайме и 12 раз — в основное время.

Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08. Шесть из восьми последних очных встреч закончились именно так. В двух других екатеринбуржцы выступали на домашней арене. В Омске им вряд ли удастся зацепиться за очки.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» 7 сентября 2023 года

«Авангард» хорошо усилился летом, здорово провёл сборы и даже без лучшего снайпера команды обыграл «Сибирь». Кравец быстро встроил новичков в свою систему. Возвращение Буше в состав и поддержка родных трибун должны помочь «ястребам» нанести «Автомобилисту» первое поражение в сезоне. Пока что игра екатеринбуржцев не внушает доверия. Их проблемы с выездными матчами и история очных встреч свидетельствуют в пользу победы хозяев в основное время.

Ставка: победа «Авангарда» в основное время за коэффициент 2.08.