Франция — Ирландия. Мбаппе — прирождённый лидер!

7 сентября состоится матч 5-го тура квалификации ЧЕ-2024 Франция — Ирландия. Начало игры — в 21:45 мск. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.27. Успех ирландцев оценён в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Франция — Ирландия 7 сентября 2023 года

Эксперты считают, что матч Франция — Ирландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.06. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура квалификации ЧЕ-2024 Франция — Ирландия (07.09.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 7 сентября запланировано девять встреч 5-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Парк де Пренс» в Париже сборная Франции примет Ирландию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Франция возглавляет турнирную таблицу квалификации на Евро-2024. Она обыграла Нидерланды (4:0), Ирландию (1:0), Гибралтар (3:0) и Грецию (1:0). В четырёх матчах «синие» не пропустили ни одного мяча, в то время как забили девять. Четыре из них записал на свой счёт Мбаппе. Также он отметился одной результативной передачей.

Килиан сыграл далеко не последнюю роль в том, что его национальная команда добралась до финала, но обидно проиграла Аргентине на чемпионате мира в Катаре. Футболист «ПСЖ» стал лучшим бомбардиром турнира. В семи матчах он забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

После такого великолепного выступления на первенстве планеты Дидье Дешам принял решение назначить Мбаппе капитаном «трёхцветных». В недавнем интервью тренер подчеркнул, что вызвал бы звёздного нападающего в сборную на матчи отбора Евро-2024, даже если бы тот не получал игровой практики в «ПСЖ». Он подчеркнул, что попытался бы найти какое-нибудь решение.

Обусловлены слова Дешама разгоревшимся этим летом скандалом. Парижане оказывали давление на Килиана, чтобы тот продлил с ними контракт или немедленно перебрался в другой клуб. Однако Мбаппе решил доработать действующий контракт до конца. Он заявил, что готов сидеть в запасе, если так будет угодно руководству красно-синих.

Форвард был отстранён от участия на сборах в Японии. Однако когда стартовал чемпионат Франции, Мбаппе всё-таки стал получать игровое время. В трёх турах Лиги 1 он забил пять голов. Килиан спас «ПСЖ» от поражения в игре 2-го тура с «Тулузой» (1:1), появившись на поле на 51-й минуте. Затем он помог обыграть «Ланс» (3:1) и «Лион» (4:1). В обеих встречах оформил дубль.

У сборной Ирландии в составе нет таких звёздных футболистов, как у Франции. Из-за сильно ограниченных ресурсов она не сумела квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре. «Зелёная армия» заняла третье место в группе, на восемь очков отстав от получившей путёвку в стыки Португалии.

Справедливости ради стоит отметить, что у Ирландии очень надёжная оборона. В восьми матчах квалификации на чемпионат мира она пропустила только восемь мячей. Сама забила тоже немного — 11. Обусловлена низкая результативность тем, что Стивен Кенни предпочитает играть схемой с пятью защитниками.

Кенни уже далеко не первый год возглавляет ирландскую сборную. Благодаря его стараниям она стабильно идёт в середняках. В недавнем розыгрыше Лиги наций Ирландия заняла третье место в группе. Она победила Шотландию (3:0) и Армению (3:2) на домашнем стадионе, а также сыграла вничью с Украиной (1:1).

На выезде подопечным Кенни вряд ли удастся избежать поражения в матче с серебряным призёром чемпионата мира в Катаре. Однако они наверняка постараются навязать борьбу и пропустить как можно меньше. Предлагаем сделать ставку на победу Франции и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.00 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

История пяти последних очных встреч всецело на стороне данного исхода. Ни в одной из них команды не забили на двоих больше трёх мячей. При этом только в одной французам не удалось победить. В предстоящем матче дополнительное преимущество им даст поддержка родных болельщиков.

Также ждём, что Мбаппе порадует результативностью. Он выглядит супермотивированным. Капитан «трёхцветных» принялся доказывать, что не заслуживает сидеть на скамейке запасных. Матчи сборных — отличная возможность лишний раз напомнить, что он — прирождённый лидер.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Франция — Ирландия 7 сентября 2023 года

У сборной Франции намного лучше комплектация состава и результаты. То, что матч состоится на стадионе «Парк де Пренс», даёт ей солидное преимущество. «Трёхцветные» наверняка обыграют Ирландию. Впрочем, большого количества забитых мячей не ждём. У обеих команд очень надёжные линии обороны. У «синих» за счёт качества, а у гостей благодаря количеству защитников. История очных встреч всецело на стороне победы хозяев и небольшом количестве голов. Ставки на победу Франции и тотал меньше 3.5 мяча принимаются в «Фонбет» за 2.00, а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Франции и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.00.