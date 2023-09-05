Казахстан — Финляндия. Зайнутдинов настроен на первое место

7 сентября состоится матч 5-го тура квалификации ЧЕ-2024 Казахстан — Финляндия. Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу финнов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех казахстанцев оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Казахстан — Финляндия 7 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Казахстан — Финляндия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.59. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 2.13.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура квалификации ЧЕ-2024 Казахстан — Финляндия (07.09.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 7 марта запланировано девять встреч 5-го тура группового этапа турнира. В самой ранней из них на стадионе «Астана-Арена» сборная Казахстана примет Финляндию. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

В четырёх матчах квалификации на Евро-2024 казахстанцы уступили только Словении (1:2). Обыграли они Данию (3:2), «Сан-Марино» (3:0) и Северную Ирландию (1:0). «Ястребы» расположились на втором месте в турнирной таблице. У них столько же очков, как у финнов, но чуть хуже дополнительные показатели.

В последнее время в футболе сборной Казахстана наблюдается большой прогресс. В первую очередь за это стоит похвалить Магомеда Адиева. 46-летний российский специалист проделал очень классную работу. Он заметно улучшил сыгранность команды и ментально вывел её на совсем другой уровень.

Казахстанцы уже гарантировали себе участие в стыковых матчах за право попасть на Евро-2024. Они выиграли группу С в Лиге наций. В шести встречах «ястребы» уступили только «Азербайджану» (1:3), в игре заключительного тура, которая по сути уже ничего не решала. Также они сыграли вничью с Беларусью (1:1).

Теперь у Казахстана есть хорошие шансы напрямую выйти в финальный раунд Евро-2024. В игре её ведущих футболистов наблюдается индивидуальный рост. Особняком стоит экс-полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов. Летом он перебрался в состав «Бешикташа».

В составе новой команды казахстанец провёл три неполных матча, в которых помог обыграть киевское «Динамо» (3:2 и 1:0) и «Сивасспор» (2:0). В первой встрече с «Динамо» именно гол Бактиёра принёс «чёрным орлам» победу. Полузащитник забил в компенсированное ко второму тайму время — на 95-й минуте.

Сборная Финляндии, в свою очередь, в четырёх матчах отбора Евро-2024 проиграла только Дании (1:3). Победила она Северную Ирландию (1:0), Словению (2:0) и Сан-Марино (6:0). Результаты неплохие, но есть предпосылки, что в дальнейшем дела подопечных Маркку Канервы будут ухудшаться.

Тонус некоторых лидеров «филинов» с тех пор ухудшился. Например, лучший бомбардир команды Теэму Пукки, некогда выступавший за «Норвич», перебрался этим летом в клуб МЛС «Миннесота Юнайтед». В составе новой команды он провёл 12 матчей во всех официальных турнирах, в которых отметился лишь тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

А ведь именно благодаря стараниям Пукки сборная Финляндии возглавляет турнирную таблицу отбора на Евро-2024. Он отметился результативными действиями во всех четырёх матчах. Теэму записал на свой счёт четыре результативные передачи и один гол. Если бы не его пасы, «филины» не обыграли бы Северную Ирландию и Словению.

Также пошла на спад карьера ведущего полузащитника Финляндии Глена Камара. Этим летом «Рейнджерс» предложил его услуги «Лидсу». В этом сезоне хавбек провёл на поле всего несколько минут. У «филинов», безусловно, есть перспективная молодёжь, но здорово она проявляет себя пока только в матчах с явными аутсайдерами вроде Сан-Марино.

Поставить на то, что Казахстан как минимум не проиграет в грядущем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Немалое преимущество «ястребам» даст то, что встреча состоится на стадионе «Астана-Арена». Поддержка родных болельщиков должна помочь зацепиться за очки и стать на шаг ближе к выходу на Евро-2024.

История четырёх последних очных встреч всецело на стороне финнов. Во всех они одержали победы. Однако со времён последней игры многое изменилось. «Ястребы» стали сильнее, а «филины» начали постепенно сбавлять обороты. В шести матчах Лиги наций финны победили только Черногорию (дважды 2:0). Вничью они сыграли с Боснией и Герцеговиной (1:1) и Румынией (1:1). Также уступили румынам (0:1) и боснийцам (2:3).

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Казахстан — Финляндия 7 сентября 2023 года

Сборная Казахстана встала на путь прогресса. У неё улучшились игра, настрой и, соответственно, результаты. На домашнем стадионе у «ястребов» есть хорошие шансы отобрать очки у «Финляндии». Их лидеры заметно прибавили, в отличие от ведущих футболистов «филинов», которые, напротив, регрессировали. Предлагаем ставку на то, что подопечные Магомеда Адиева не проиграют.

Ставка: Казахстан не проиграет за коэффициент 1.77.