Египет — Россия. Опыт Александра Головина спасёт Валерия Карпина

Футболист «Монако» впервые за два года сыграет в составе сборной. Мы скучали!

7 сентября состоится товарищеский матч Египет — Россия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех египтян оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Египет — Россия 7 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Египет — Россия получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Египет — Россия (07.09.2023)

Клубный футбол ушёл на перерыв, уступив место матчам сборных. 7 сентября состоится товарищеская встреча, в которой померяются силами олимпийская сборная Египта и национальная команда России. Игра состоится на стадионе «Суэц» в Египте. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Так как это египетская олимпийская сборная, за неё не выступают Мохамед Салах, Трезеге, Мохамед Эльнени, Омар Мармуш и другие звёзды местного футбола. Однако недооценивать её не стоит. В составе хватает молодых перспективных игроков, которые в будущем могут стать известными.

«Фараоны» уже не первый год прогрессируют под руководством опытнейшего Шавки Гариба. По итогам недавнего розыгрыша Кубка африканских наций они добрались до финала, обыграв на предыдущих стадиях Мали (1:0), Габон (2:0) и Гвинею (1:0). В решающем матче обидно уступили Марокко (1:2 д. вр.).

Проиграли марокканцам египтяне из-за раннего удаления. Они открыли счёт на 10-й минуте, а уже на 18-й остались в меньшинстве. На 37-й минуте египтяне пропустили гол. Вдесятером они сумели дотянуть до дополнительного времени, но в добавленное к первому экстра-тайму время пропустили второй мяч и уже не смогли отыграться.

Главный козырь «фараонов» — это надёжная оборона. В девяти матчах Кубка африканских наций (четыре игры квалификации и пять финального раунда) они пропустили всего лишь два мяча, причём оба в меньшинстве. Удастся ли россиянам вскрыть такую крепкую защиту?

Валерий Карпин вызвал в национальную команду сразу 49 человек. Обусловлено данное решение тем, что футболисты будут разделены на две группы — молодёжную и основную. Суть в том, что второй матч с олимпийской сборной Египта состоится 11 сентября, а на следующий день Россию уже будет ждать встреча с Катаром.

По некоторой информации, Первый канал покажет только первый матч сборной России с Египтом и игру с Катаром. Только в этих встречах она должна сыграть под непосредственным руководством Карпина. Следовательно, появление игроков основы ждёт нас именно в этих матчах. Во второй встрече с «фараонами», скорее всего, будет выступать исключительно молодёжный состав.

Эти сборы вполне можно назвать особенными. Впервые за долгое время в состав национальной команды вернулся полузащитник «Монако» Александр Головин. Он уже прилетел в Россию и приступил к тренировкам. Хавбек в отличной форме. Он отметился забитым мячом и был признан лучшим игроком красно-белых в матче последнего тура с «Лансом» (3:0).

Кроме того, вместе с Далером Кузяевым Головин попал в символическую сборную 4-го тура Лиги 1. Сейчас его команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. Недавно Александр заявил, что рад вернуться в состав национальной команды. Он подчеркнул, что соскучился по сборной.

Первый тренер Головина Александр Плясунов поделился мнением, что молодым футболистам сборной России есть чему поучиться у Александра. С этим трудно не согласиться. Однако у Карпина в составе очень много игроков. Поэтому, сколько времени и в каких матчах получит полузащитник «Монако», остаётся загадкой.

Так или иначе, наилучшим вариантом для ставки видится Х2 + ТМ 2.5 мяча за коэффициент 2.16. Четыре из пяти товарищеских матчей сборной России закончились именно так. В другой она обыграла Кыргизстан (2:1). Второй гол удалось забить лишь в компенсированное ко второму тайму время.

У Карпина множество нерешённых задач. В обороне всё более-менее в порядке, но вот в атаке игра совсем не налажена. Да и как её поставить, если состав национальной команды всё время меняется? При этом игр мало. У футболистов банально не успевает выработаться сыгранность.

Возможно, появление Головина в составе поможет это хоть немного изменить. Полузащитник обладает богатым опытом и большим мастерством. Его появление наверняка вдохновит команду и сопутствует индивидуальному прогрессу молодёжи. Однако уже расположение сборной покинули Константин Тюкавин и Вячеслав Караваев по состоянию здоровья.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Египет — Россия 7 сентября 2023 года

Списывать со счетов олимпийскую сборную Египта определённо не стоит. Она прогрессирует и преуспевает в различных турнирах. Кроме того, она готовится к Олимпиаде. Главный козырь «фараонов» — надёжная оборона. По этой причине много голов не ждём. У России тоже очень хорошо поставлена игра в защите, но вот в атаке наблюдаются большие проблемы. Футболистам банально не хватает сыгранности и взаимопонимания. В то же время велика вероятность, что в грядущем матче Карпин выпустит основную группу. Хочется верить, что его подопечные как минимум не проиграют.

Ставка: Россия не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.16.