Экспресс на футбол с коэффициентом 19.2: хоть какой-то позитив от Карпина

7 сентября пройдут очередные матчи отбора Евро-2024, а сборная России проведёт товарищескую игру со сборной Египта U23. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 19.2 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на товарищеский матч Египет U23 — Россия

Пытаться угадать победителя в предстоящем матче довольно трудно. Всё-таки олимпийская сборная Египта обладает, прямо скажем, не таким высоким уровнем исполнителей. Однако, в отличие от российских молодых футболистов, имеет игровую практику и более-менее сыгранный состав. Плюс неплохие последние результаты.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Валерий Карпин вызвал много футболистов в сборную России на сентябрьские сборы, которые стартовали 4 сентября. За несколько дней оптимально наиграть между собой новых молодых ребят невозможно. Или почти невозможно. В любом случае ждать откровений от команды не стоит.

Мы бы рискнули предположить голы в обе стороны. Желания проявить себя у российской молодёжи хоть отбавляй, тут и говорить не о чем. Наверняка свой гол организует. Но отсутствие слаженности непременно скажется на обороне, так что у готовящихся к Олимпиаде-2024 египтян тоже будут шансы. На «обе забьют» дают коэффициент 1.90. Вот и проверим.

Прогноз на матч отбора Евро-2024 Нидерланды — Греция

На сборную Нидерландов оказывается давление после неудачного старта в квалификации. На данный момент команда располагается на четвёртой позиции в группе В, набрав три очка. Отставание от лидирующей Франции составляет девять очков. Конечно, у голландцев в запасе две игры, однако пока что они выглядят не так выразительно.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Подопечные Рональда Кумана получили четыре безответных мяча от французов, а также разгромили скромнейший Гибралтар. Делать какие-то выводы рано. Однако дело в том, что сборная Греции, напротив, проявляет себя здорово. Имеет в активе победы над Гибралтаром (3:0) и Ирландией (2:1), а ещё минимальное поражение от Франции (0:1).

На наш взгляд, стоит зацепиться за ключевые потери Нидерландов в линии атаки. Без Депая и Бергвейна легко вскрыть оборону Греции не получится. А греки с таким оппонентом наверняка сыграют с максимальной концентрацией. На тотал меньше 2.5 мяча дают коэффициент 2.02. Стоит попробовать.

Прогноз на матч отбора Евро-2024 Франция — Ирландия

Букмекеры в своих оценках склоняются к тому, что матч между Францией и Ирландией завершится в пользу хозяев. Причём самый вероятный счёт по мнению экспертов — 2:0. На наш взгляд, это тот самый случай, когда с букмекерами спорить совсем не хочется.

Состав сборной Ирландии, очевидно, уступает в плане мастерства составу сборной Франции. «Трёхцветные» непременно выиграют, если не станут откровенно валять дурака. А учитывая их результаты в нынешнем розыгрыше квалификационного раунда ЧЕ-2024 (четыре победы в четырёх турах), можно предположить серьёзную мотивацию от Дидье Дешама. То есть — не станут.

Не секрет и то, что французская сборная не так часто радует болельщиков разгромными победами. На данный момент она с шестиочковым отрывом лидирует в группе В. Нестись сломя голову опытные футболисты явно не станут. Да ещё и на своём поле. Особенно мало резона одному из лидеров Килиану Мбаппе, вокруг которого не утихает трансферная шумиха.

Мы бы тоже ждали победы сборной Франции на классе, а в качестве ставки выбрали бы точный счёт 2:0. Коэффициент 5.00.

Экспресс на матчи 7 сентября

Ставка 1: обе забьют в матче Египет — Россия за 1.90.

Ставка 2: ТМ 2.5 мяча в матче Нидерланды — Греция за 2.02.

Ставка 3: победа Франции в матче с Ирландией со счётом 2:0 за 5.00.

Общий коэффициент: 1.90 Х 2.02 Х 5.00 = 19.2.