Эдуард Сперцян и Наир Тикнизян сделают всё для сборной. Но на Евро-2024 их не будет?

7 сентября 2023 года возобновляются матчи квалификации на ЧЕ-2024. Командам предстоит выжать максимум, чтобы получить заветные путёвки на турнир. На Евро выходят команды, занявшие по итогам отбора первое и второе места. В группе D бороться за это право продолжат Турция, Армения, Хорватия, Уэльс и Латвия.

Расклады в группе

Лидирует в группе D Турция, которая набрала девять очков, но провела как минимум на одну встречу больше остальных участников. Следом идёт Армения, у которой шесть очков, но за три игры. Хорваты и валлийцы заработали по четыре очка, а у латвийцев по-прежнему 0.

Кто выиграет?

Пока у турок сыграно на две встречи больше, многие могут недооценить потенциал Хорватии, которая провела два матча, но ни в одном из них не проиграла. «Шашечные» одержали победу как раз над Турцией со счётом 2:0. У них есть неплохие шансы подняться выше и выйти в лидеры.

В сентябре хорваты сыграют с Латвией, которую должны обыгрывать, возможно, даже с крупным счётом. Слишком большая разница в уровне и между составами сборных. Затем предстоит игра с армянами на выезде, в которой можно рассчитывать на ничью. Главное — не терять очки и ждать осечки турок, а затем обыграть их ещё раз, но уже на домашнем стадионе.

Зелёный свет футболистам РПЛ!

За сборную Армении в минувших матчах отбора на ЧЕ-2024 выступали сразу трое футболистов из РПЛ. Это Арутюнян и Сперцян из «Краснодара», а также Тикнизян из «Локомотива». Откровенно говоря, шансов у армян на выход в чемпионат Европы очень мало, но они есть. Подопечные Петракова проиграли Турции со счётом 1:2, а затем обыграли Уэльс – 4:2 и Латвию – 2:1.

Цепляться за результат армянские футболисты научились, за ними следят европейские команды. Тикнизян давно на карандаше у нескольких клубов, а Сперцян является лидером «Краснодара». Календарь выдал самые тяжёлые встречи для Армении на сентябрь. Ей предстоит попробовать взять реванш у турок и сыграть с Хорватией. Там и там шансов немного.

Сперцян уже высказался по данному поводу. Футболист «Краснодара» подметил, что игра с Турцией будет самой принципиальной и важной. Эдуард сказал, что нужно быстро переключиться с РПЛ на Евро. Думается, такой настрой должен быть и у остальных футболистов сборной Армении.

Никакой настрой не поможет

Турции достаточно нанести ещё одно поражение армянам, а затем спокойно продолжать свой путь. Даже в случае ещё одного поражения от Хорватии ничего не должно поменяться. У турок очень грамотно подобранный состав, а добрая половина футболистов выступает за клубы топ-5 чемпионатов.

Прогноз на группу D

Вероятнее всего, места в группе распределятся следующим образом: на первом месте будет Хорватия, второе займёт Турция, а на третьем останется Армения. Как бы ни старались футболисты РПЛ, их ожидает разочарование. Слишком хорошую форму набрали турки и хорваты. Предлагаем ставку на победу «шашечных» за 1.80.

Ставка: Хорватия выиграет группу D за 1.80.