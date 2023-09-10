Экспресс на футбол с коэффициентом 16.51: российский тренер вытащит Казахстан

Магомед Адиев разберёт ошибки минувшего матча, а Нидерланды будут на шаг ближе к выходу на Евро-2024.

Продолжаются матчи квалификации на ЧЕ-2024, а значит, нас ждёт много интересных событий. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 16.51 на встречи, которые будут сыграны 10 сентября.

Прогноз на матч Казахстан — Северная Ирландия

По итогам пяти матчей Северная Ирландия занимает пятое место в группе H, на три очка опережая Сан-Марино. Что касается Казахстана, то он занимает четвёртую строчку, опережая ирландцев на шесть очков и лишь на одно очко отставая от второго места. Казахстанцы начали свой путь на Евро-2024 с поражения от Словении (1:2), но после этого выиграли у Дании (3:2), Сан-Марино (3:0) и как раз у Северной Ирландии (1:0).

Несмотря на то что в четверг победная серия Казахстана была прервана поражением от Финляндии со счётом 0:1, он по-прежнему занимает выгодное положение. Стоит также вспомнить, что Казахстан выиграл свою группу Лиги наций, уступив лишь в одной из шести встреч. Северная Ирландия, напротив, начала свою отборочную кампанию с победы над Сан-Марино со счётом 2:0, но после этого потерпела четыре поражения кряду.

Результаты Казахстана гораздо лучше, чем у соперника. Плюс команда будет выступать на домашнем стадионе, где ей поможет поддержка болельщиков. Магомед Адиев пообещал проделать глобальную работу над ошибками после поражения финнам. Рекомендуем победу Казахстана за 2.90.

Прогноз на матч Финляндия — Дания

Финны занимают первое место в группе с 12 очками, а датчане – второе с 10 очками. Суоми выйдет на игру после победы над Казахстаном со счётом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 78-й минуте. Таким образом, Финляндия выиграла последние четыре встречи кряду в квалификации с общим счётом 10:0. Единственное поражение ей нанесла как раз Дания.

Дания в последней встрече обыграла Сан-Марино со счётом 4:0. У команды также всего одно поражение, в матче с Казахстаном (2:3). Выиграла сборная три встречи и одну закончила вничью. У Дании в нападении может появиться Расмус Хойлунн, вышедший со скамейки запасных в матче с Сан-Марино. Поульсену, возможно, придётся довольствоваться местом на скамейке запасных.

Учитывая, что Финляндия не пропустила ни одного мяча в последних четырёх встречах, а Дания в трёх пропустила один мяч, мы считаем, что голов будет мало, и предлагаем ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.70.

Прогноз на матч Албания — Польша

Албанцы в последней встрече сыграли вничью с Чехией (1:1). Ничья с чехами означает, что красно-чёрные не знают поражений в трёх последних играх Евро-2024. Они также одержали победы над Молдавией (2:0) и Фарерскими островами (3:1). Единственное поражение в группе «горные орлы» потерпели от Польши со счётом 0:1.

Польша приезжает в гости к албанцам после домашней победы над Фарерскими островами со счётом 2:0. Команда показала далеко не самую убедительную игру и забила первый гол с пенальти только на 73-й минуте. На 83-й «белые орлы» увеличили преимущество до двух голов. Между Албанией и Польшей всего одно очко разницы, поэтому от этой встречи зависит их дальнейшее положение в группе. Мы считаем, что матч получится равным и обе команды забьют за 2.03.

Прогноз на матч Ирландия — Нидерланды

В четверг вечером ирландцы потерпели поражение от Франции со счётом 0:2. Эта неудача подорвала надежды команды на попадание на Евро-2024. Нидерланды смогли обойти Ирландию в турнирной таблице благодаря уверенной победе над Грецией. «Оранжевые» занимают вторую строчку в группе. В начале отборочной кампании Евро-2024 команда Рональда Кумана проиграла Франции со счётом 0:4. После этого его подопечные одержали победу над Гибралтаром (3:0) и Грецией (3:0).

В середине недели Ирландия не смогла забить Франции, проиграв всухую. В четырёх матчах отборочного турнира Евро-2024 она забила всего четыре гола, а пропустила пять. «Парни в зелёном» не обладают таким качеством, как Франция или Нидерланды, но всё же могут преподнести сюрприз в группе В.

Под его руководством Кумана дела у Нидерландов идут лучше. В игре с греками Вегорст вышел в нападении вместе с Гакпо и Ксави Симонсом. Френки де Йонг и де Рун играли в полузащите. Мы считаем, что «оранжевые» смогут одержать победу на классе — коэффициент 1.60.

Экспресс на матчи 10 сентября

Ставка 1: победа Казахстана над Северной Ирландией за 2.90.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче Финляндия — Дания за 1.70.

Ставка 3: обе забьют в матче Албания — Польша за 2.03.

Ставка 4: победа Нидерланд над Ирландией за 1.60.

Общий коэффициент: 2.90 Х 1.70 Х 2.03 Х 1.60 = 16.51.