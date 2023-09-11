Боливия — Аргентина. Лионель Месси должен поберечь себя

Футболист «Интер Майами» тренировался отдельно, а в последней игре попросил замену. В таком простом матче он мог бы и отдохнуть.

12 сентября состоится матч 2-го тура квалификации ЧМ-2026 Боливия — Аргентина. Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу аргентинцев можно с коэффициентом 1.60. Шансы боливийцев оцениваются в 5.30. На ничью дают коэффициент 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2026 Боливия — Аргентина 12 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Боливия — Аргентина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют аргентинцы, сыграет коэффициент 1.12. Гол боливийцев доступен с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура квалификации ЧМ-2026 Боливия — Аргентина (12.09.2023)

Южная Америка не отстаёт от Европы по накалу борьбы в матчах сборных. Команды уже открыли квалификацию на ЧМ-2026, отметившись несколькими сенсационными результатами. Главная интрига 2-го тура — встреча Аргентины и Боливии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.

Месси остался верен национальной команде, согласившись участвовать в отборе ЧМ-2026. Форвард «Интер Майами» набрал отличную форму в сентябре, что доказал в матче 1-го тура. Аргентина на домашней арене обыграла со счётом 1:0 Эквадор, а победный мяч забил Лионель.

Капитан аргентинцев в интервью рассказал, что чувствует повышенную мотивацию у каждого из соперников. Обыграть Аргентину — цель любой сборной, а после победы команды на ЧМ-2022 настрой однозначно усилился.

Скалони выпустил в стартовом составе на игру с Эквадором ярко выраженных форвардов — Лаутаро Мартинеса и Николаса Гонсалеса, а Месси привычно действовал из глубины. Соперник выстроил неприступную линию обороны и до 78-й минуты отбил все атаки действующих чемпионов мира. Затем Месси реализовал свой голевой шанс и принёс команде три очка.

Лидер Аргентины незадолго перед финальным свистком арбитра попросил замену и вызвал волну паники у болельщиков. Они решили, что их кумир получил травму. По словам главного тренера сборной, Лионель почувствовал дискомфорт и усталость. Он также добавил, что Месси полетит на игру с Боливией, но он тренировался по индивидуальной программе.

Следят за здоровьем лидера аргентинцев и боливийцы. Их можно понять — в 1-м туре они пропустили пять мячей от бразильцев и не хотели бы продолжения кошмара. Бывший партнёр чемпиона мира Неймар сделал дубль, поэтому и от Месси подопечные Густаво Костаса ждут неприятностей.

Достаточно изучить историю последних очных встреч соперников, чтобы понять справедливость опасений боливийцев. Они проиграли действующим чемпионам мира семи из восьми последних матчей с общим счётом 2:21! А 10 сентября 2021 года Месси оформил хет-трик в ворота «зелёных», и Аргентина записала в актив победу (3:0).

Линия атаки хозяев вряд ли доставит тренерскому штабу Скалони проблемы. Боливия в минувшем матче выставила впереди одного форварда Марсело Морено. Лучшие годы 36-летнего футболиста уже позади, и Кристиан Ромеро с Николасом Отаменди легко справятся с его опекой.

Лидеры Аргентины находятся в отличной форме и представляют для соперника явную угрозу. Мартинес в играх за «Интер» исправно забивает голы. Даже гипотетическое отсутствие Месси не помешает действующим чемпионам мира записать в актив три очка. Рекомендуем обратить внимание на победу Аргентины с форой (-1) за коэффициент 1.95.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Боливия — Аргентина 12 сентября 2023 года

Боливия испытывает комплекс перед аргентинцами, что наглядно подтверждают результаты очных матчей. Разгром, который бразильцы учинили «зелёным», вскрыл системные проблемы в построении позиционной обороны Боливии. Для чемпионов мира не является сложной задачей одержать победу с преимуществом в два мяча, даже если Месси дадут отдохнуть.

Ставка: победа Аргентины с форой (-1) за 2.03.