Экспресс на футбол с коэффициентом 9.6: Мбаппе не пожалеет Руди Фёллера

А Лучано Спаллетти пока не разобрался, что делать со сборной Италии.

12 сентября пройдут очередные матчи отборочного турнира Евро-2024, а также ряд товарищеских игр. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.6 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на товарищеский матч Германия — Франция

У фанатов немецкого футбола, должно быть, траур или около того. И это понятно. Трудно радоваться, когда накануне домашнего чемпионата Европы любимая сборная находится в кризисе. А иначе назвать такое не получается.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мало того, что Ханси Флик стал первым в истории тренером сборной Германии, который был уволен не по собственному желанию. Так ещё и с кадрами у команды так себе. Ярких лидеров, какие были раньше и могли выгрызать результат в любой ситуации, сейчас нет. Нет и характерного забивного форварда. Тимо Вернер им не стал, а Кай Хаверц на эту роль не годится.

Последние три товарищеских спарринга — с Польшей (0:1), Колумбией (0:2) и особенно с Японией (1:4) — немцы провалили. Справедливость отставки Флика рассматривать не будем. Да и какой смысл, если есть вопрос посерьёзнее. Что будет дальше? По крайней мере, ближайшее будущее спрогнозировать можно. Сборная Франции, безупречно показывающая себя в квалификации Евро-2024, спокойно возьмёт вкусную победу над принципиальным оппонентом в предстоящей игре. Коэффициент 2.23.

Прогноз на матч отбора ЧЕ-2024 Норвегия — Грузия

Несмотря на то что матч будет для сборной Норвегии первым за время сентябрьской паузы, эксперты и букмекеры всё равно считают её фаворитом. И в этом есть логика. Дело не только в последней сенсационной игре сборной Грузии, но и в её нынешних результатах в целом.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Грузинская команда за четыре матча отбора обыграла лишь сборную Кипра со счётом 2:1. А в двух последних получила 0:2 от Шотландии и унизительные 1:7 от Испании. Разумеется, после такого ледяного душа Вилли Саньоль приведёт в чувство своих подопечных. Думается, они даже забьют минимум гол в норвежские ворота.

Однако сборная Норвегии во главе с Эрлингом Холандом тоже находится в непростой турнирной ситуации и наверняка устроит испытание сборной Грузии. К слову, норвежцы забили в семи из девяти прошлых домашних игр. И забили много. На наш взгляд, стоит проверить голы в обе стороны за 2.36. Хотя немного предпочтительнее выглядят хозяева.

Прогноз на матч квалификации ЧЕ-2024 Италия — Украина

Сборная Украины попала в крайне непростую группу, однако пока что показывает себя крайне достойно. От поражения в 1-м туре удалось оправиться. Подопечные Сергея Реброва благополучно обыграли Северную Македонию (3:2) и Мальту (1:0), а на днях вырвали ничью у сборной Англии (1:1). Голом отметился Александр Зинченко.

Как видно, настраиваться на серьёзных соперников украинцы умеют. Наверняка сыграют сосредоточенно, с полной самоотдачей и в предстоящем матче с грозной сборной Италии. Всё же, несмотря на не самый выдающийся дебют с Лучано Спаллетти и кадровые потери, итальянцы по-прежнему выглядят грозно.

«Скуадра адзурра» вновь оступилась на Северной Македонии (1:1), показав не лучший футбол. Однако ещё одна ошибка — непозволительная роскошь. Едва ли новый главный тренер команды может себе такое позволить. Скорее всего, нас ждёт сосредоточенный футбол в исполнении обеих сторон с минимальным количеством голов. ТМ 2.5 за 1.82.

Экспресс на матчи 12 сентября

Ставка 1: победа Франции в матче с Германией за 2.23.

Ставка 2: обе забьют в матче Норвегия — Грузия за 2.36.

Ставка 3: ТМ 2.5 мяча в матче Италия — Украина за 1.82.

Общий коэффициент: 2.23 Х 2.36 Х 1.82 = 9.6.