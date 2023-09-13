Экспресс на хоккей с коэффициентом 7.07: горячее московское дерби в КХЛ

Матчи квалификации Евро-2024 взяли перерыв, и футболисты возвращаются в свои клубы. Тем временем внимание стоит уделить встречам в КХЛ, которые будут не менее интересными. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.07 на матчи, которые будут сыграны сегодня.
Прогноз на матч «Сибирь» — «Амур»
Команды являются соседями в турнирной таблице, набрав одинаковое количество очков — по четыре. «Сибирь» пока не знает побед в основное время в новом сезоне КХЛ. Она потерпела два поражения — от «Авангарда» (1:2) и «Автомобилиста» (1:6). Выиграли «снеговики» два раза у «Барыса» (5:4 ОТ и 1:0 Б). Интересно, что команда предпочитает оборонительный стиль, но по первым играм этого не скажешь.
«Амур» открыл сезон победой над «Витязем» (4:2), но затем проиграл три встречи кряду — «Динамо» М (1:3), «Спартаку» (3:5) и «Ладе» (1:5). «Амурские тигры» показали ужасную игру в обороне, также не характерную для этой команды. В последней встрече удалось исправиться и победить «Авангард» со счётом 5:1. Сложно сказать, какой настрой будет у клубов, — «Сибирь» проиграла со счётом 1:6 минувший матч, а «Амур» выиграл — 5:1. Явно, что проблем в защите больше у новосибирцев и они не исправлены, поэтому поставим на индивидуальный тотал гостей больше 1.5 шайбы за 1.60.
Прогноз на матч «Северсталь» — «Сочи»
Даже после ухода Разина в «Металлург» «сталевары» не перестают радовать болельщиков. Кажется, они стали играть ещё результативнее. За три матча КХЛ они забросили 15 шайб, пропустив 12. «Рыси» выиграли у «Сочи» (6:3) и «Нефтехимика» (5:3), а уступили «Спартаку» (4:6). В каждой из этих игр «Северсталь» забивала не меньше четырёх голов.
«Сочи» стал автором нескольких сенсаций, команда неожиданно победила «Ак Барс» (3:1), а в последней встрече крупно обыграла «Локомотив» (5:0). Между тем остальные три матча закончились поражениями «леопардов». Они уступили «Северстали» (3:6), «Куньлуню» (0:3) и «Динамо» М (0:4). Отметим, что три из пяти очных встреч между клубами заканчивались тоталом больше 6.5 шайбы, но мы будем скромнее и возьмём минимум шесть голов за 1.88.
Прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» Москва
Московское дерби — это всегда праздник не только в футболе, но и в хоккее. Поэтому к матчу между ЦСКА и «Динамо» будет пристальное внимание. Армейцы пока одержали лишь две победы в пяти встречах КХЛ. Они проиграли «Ак Барсу» (2:5), «Металлургу» (2:4) и «Куньлуню» (2:3 ОТ). Обыграть удалось «Адмирал» (4:1) и «Нефтехимик» (5:1). Пока стабильной игру подопечных Фёдорова назвать нельзя.
«Динамо» победило в трёх из пяти встреч нового регулярного сезона. Клуб обыграл «Амур» (3:1), «Сочи» (4:0) и «Барыс» (4:3 ОТ). Уступили бело-голубые СКА (1:2) и «Металлургу» (3:5). Впечатляет реализация большинства подопечных Кудашова, которые забросили семь последних шайб, имея численное преимущество. В четырёх последних играх стабильно набирает очки Никита Гусев — он может выбиться в лидеры, только нужно время. Предлагаем ставку на победу «Динамо» в матче за 2.35 — оно выглядит интереснее и предпочтительнее.
Экспресс на сегодня:
Ставка 1: индивидуальный тотал «Амура» больше 1.5 шайбы в матче с «Сибирью» за 1.60.
Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Северсталь» — «Сочи» за 1.88.
Ставка 3: победа «Динамо» в матче над ЦСКА за 2.35.
Общий коэффициент: 1.60 Х 1.88 Х 2.35 = 7.07.
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