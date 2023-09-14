«Динамо» — «Пари НН». Для Марцела Лички нет ничего невозможного

Кадровые потери усложняют задачу чешскому тренеру, но для него это не проблема. Он готов к любым трудностям.

15 сентября состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Пари Нижний Новгород». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех нижегородцев оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Пари НН» 15 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Динамо» — «Пари Нижний Новгород» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата России «Динамо» — «Пари Нижний Новгород» (15.09.2023)

После небольшой паузы на матчи сборных, возвращаемся на внутреннюю арену. 15 сентября состоится матч, который откроет программу 8-го тура Российской Премьер-Лиги. На стадионе «ВТБ Арена» московское «Динамо» примет «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В семи матчах чемпионата России «Динамо» уступило только лидирующему «Краснодару» (1:3), но ещё в 1-м туре. Вничью сыграло с «Крыльями Советов» (3:3) и «Рубином» (2:2). В обоих случаях потеряли очки москвичи на выезде. Обыграли они «Зенит» (3:2), «Балтику» (2:0), ЦСКА (2:1) и «Ростов» (2:1).

Бело-голубые твёрдо закрепились в верхней части турнирной таблицы. Отставание от краснодарцев составляет три очка. Если клуб продолжит прогрессировать в том же темпе, то, возможно, по итогам этого сезона впервые за долгое время станет чемпионом. При Марцеле Личке команда очень сильно прибавила.

Качество и рисунок футбола «Динамо» стали намного лучше. Заметно возросла результативность. В 10 матчах во всех официальных турнирах москвичи забили 21 гол. Плохо только, что и сами пропустили немало — 20 мячей. Часто ошибается оборона, но у неё есть оправдание.

Усложняют жизнь команде кадровые потери. По различным причинам тренеру пришлось идти на радикальные эксперименты в матче последнего тура с «Ростовом». Он выпустил в центре обороны Сергея Паршивлюка, так как Фабиан Бальбуэна на время уехал на родину, а Николас Маричал пропускал матч из-за дисквалификации.

По ходу встречи с ростовчанами ещё и Паршивлюк получил повреждение, что вынудило тренера опустить в защиту Даниила Фомина. В преддверии новой игры Личка заявил, что Бальбуэна и Хорхе Карраскаль не будут готовы из-за позднего возвращения с матчей национальных команд. Также он рассказал, что Паршивлюк готовится индивидуально.

Воспользуется ли «Пари НН» кадровыми проблемами соперника или «Динамо» продлит свою беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей? Нижегородцы в семи встречах чемпионата России победили «Ахмат» (2:0), «Ростов» (1:0) и «Рубин» (2:1). Причём во всех трёх играх на домашнем стадионе.

Вничью подопечные Сергея Юрана сыграли с «Уралом» (0:0). Уступили «Зениту» (0:2), «Краснодару» (0:1) и «Факелу» (0:2). Поражения в играх с петербуржцами и воронежцами обусловлены удалениями. В обоих случаях красную карточку получал ведущий защитник Виктор Александров.

В последних матчах нижегородцы уходили с поля без удалений. Видимо, Юрану удалось отладить дисциплину. Но вот над чем тренеру ещё предстоит поработать, так это над игрой в атаке. «Пари НН» по-прежнему является самым нерезультативным клубом чемпионата России.

Нижегородцы создают крайне мало моментов у ворот соперников. Понятно почему, ведь они играют от обороны, в пять защитников. За счёт этого очень редко пропускают и часто цепляются за очки. Однако чтобы избежать поражения в грядущем матче, этого может оказаться недостаточно.

В последних шести очных встречах нижегородцы выиграли только в Кубке России, по пенальти, но в тот день «Динамо» выступало неосновным составом. Также была одна ничья — 2:2, в Нижнем Новгороде. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.92.

У нижегородцев наблюдаются проблемы с выездными матчами. В последних 18 встречах РПЛ в гостях они победили только три раза и четырежды сыграли вничью. За этот период времени они забили 11 мячей, а пропустили — 25.

Также добавляет уверенности в победе москвичей то, что оправился от повреждения Константин Тюкавин. Личка уверяет, что тот будет готов к матчу с нижегородцами. В семи встречах РПЛ нападающий забил три мяча и отдал две голевые передачи. Под чутким руководством чешского специалиста он достиг заметного индивидуального прогресса и стал одним из лидеров команды.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Пари Нижний Новгород» 15 сентября 2023 года

«Динамо» выиграло четыре из пяти последних матчей в РПЛ. Ничья с «Рубином» обусловлена удалением. Несмотря на кадровые потери, москвичи набрали отменный ход. На домашнем стадионе у них есть хорошие шансы обыграть «Пари НН». У бело-голубых больше ресурсов. Плюс на их стороне статистика в пяти последних очных встречах. У нижегородцев очень плохо функционирует нападение. Также у них ужасные результаты на выезде. С другой стороны, в защите у подопечных Юрана полный порядок. Есть основания полагать, что голов будет не слишком много.

Ставка: победа «Динамо» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.92.