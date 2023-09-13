Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо. Русскому десантнику всё по плечу

Волжанин в два счёта разделается с бывшим чемпионом Bellator. Его ничем не испугать!

15 сентября в главном поединке турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» померяются силами Владимир Минеев и бывший чемпион Bellator в среднем весе Рафаэль Карвальо. Бой пройдёт по правилам кикбоксинга. Бразилец станет первым соперником россиянина с 2022 года.

Когда бой Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо

Бой между Владимиром Минеевым и Рафаэлем Карвальо состоится 15 сентября 2023 года в Элисте (Россия).

Во сколько начало боя Минеев — Карвальо

Предполагается, что поединок между Владимиром Минеевым и Рафаэлем Карвальо начнётся не раньше 23:00 мск 15 сентября 2023 года.

По какому каналу покажут бой Минеев — Карвальо, где смотреть прямой эфир

В прямом эфире поединок можно посмотреть на телеканале «РЕН ТВ».

Коэффициенты букмекеров на бой Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо

Эксперты считают фаворитом Владимира Минеева. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.35. Шансы Рафаэля Карвальо оценили коэффициентом 3.30. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 30.0.

Прогноз на бой Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо

На профессиональном уровне Минеев провёл 19 боёв, в которых потерпел лишь одно поражение. Также была зафиксирована одна ничья — в поединке с Магомедом Исмаиловым. К предстоящему бою Владимир подходит с серией из шести побед подряд, в частности над Магомедом Исмаиловым и Фернандо Родригесом.

Ярко выигранные бои с сильными соперниками открыли Минееву новые двери. Однако ранее он дал слово, что поставит бойцовскую карьеру на паузу. Волжанин сдержал обещание. Владимир направился на СВО.

Недавно стало известно, что там Минеев получил контузию. Он рассказал, что несколько дней не слышал правым ухом. К счастью, обошлось без серьёзных последствий. Он уже восстановился и вовсю готовится к бою с Рафаэлем Карвальо.

Бразилец провёл на профессиональном уровне 23 поединка. Сначала карьера шла как по маслу. Карвальо выиграл вакантный титул чемпиона Bellator в среднем весе и трижды сумел его защитить, дважды победив Мелвина Манхуфа (раздельным решением и эффектным нокаутом), а также выиграв у Алессио Сакары (нокаутом).

Однако после этого Рафаэль потерял звание чемпиона, уступив Гегарду Мусаси. С тех пор всё пошло под откос. По-видимому, бразилец утратил менталитет победителя и веру в собственные силы. Он выиграл лишь один из семи последних поединков — победил Чиди Нджокуани.

37-летний бразилец находится всё ближе к завершению карьеры. Физические кондиции уже не те, да и с настроем всё плохо. Он начал проигрывать всем подряд. Последний бой Рафаэль провёл в середине апреля 2022 года. Тогда он уступил Довлетджану Ягшимурадову (техническим нокаутом во втором раунде).

Любопытно, что Карвальо в преддверии поединка с Минеевым заявил, что россиянину стоит быть осторожным. Он поделился мнением, что если Волжанин перенесёт в кикбоксинг привычки ММА, то может быть нокаутирован. Ответ не заставил себя долго ждать.

Владимир обратился к Рафаэлю. Он заявил, что русские десантники ничего не боятся, ни пота, ни крови, ни грязи, ни холода. Также Минеев порекомендовал бразильцу оформить российскую медицинскую страховку. Что-то подсказывает, что она ему действительно может пригодиться.

На что ставить?

Во-первых, Минеев моложе, быстрее и выносливее. Во-вторых, он подходит к поединку в отличном тонусе, с шестью победами кряду. Думается, у него не возникнет никаких проблем с сильно сбавившим бразильцем. Велика вероятность, что Владимир выиграет поединок досрочно.

К тому же бой состоится в России, в городе Элиста. Поддержка родных болельщиков наверняка придаст Волжанину дополнительный заряд энергии. Он заслуженно стал народным любимцем. Минеев всегда держит слово и получает за это дополнительное признание, а также искреннюю любовь публики.

Ставка: победа Владимира Минеева за 1.35.