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Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо, когда бой, по какому каналу покажут, во сколько начало, прогнозы и ставки

Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо. Русскому десантнику всё по плечу
Михаил Коробов
Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо: когда бой
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Волжанин в два счёта разделается с бывшим чемпионом Bellator. Его ничем не испугать!

15 сентября в главном поединке турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» померяются силами Владимир Минеев и бывший чемпион Bellator в среднем весе Рафаэль Карвальо. Бой пройдёт по правилам кикбоксинга. Бразилец станет первым соперником россиянина с 2022 года.

Когда бой Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо

Бой между Владимиром Минеевым и Рафаэлем Карвальо состоится 15 сентября 2023 года в Элисте (Россия).

Во сколько начало боя Минеев — Карвальо

Предполагается, что поединок между Владимиром Минеевым и Рафаэлем Карвальо начнётся не раньше 23:00 мск 15 сентября 2023 года.

По какому каналу покажут бой Минеев — Карвальо, где смотреть прямой эфир

В прямом эфире поединок можно посмотреть на телеканале «РЕН ТВ».

Коэффициенты букмекеров на бой Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо

Эксперты считают фаворитом Владимира Минеева. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.35. Шансы Рафаэля Карвальо оценили коэффициентом 3.30. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 30.0.

Прогноз на бой Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо

На профессиональном уровне Минеев провёл 19 боёв, в которых потерпел лишь одно поражение. Также была зафиксирована одна ничья — в поединке с Магомедом Исмаиловым. К предстоящему бою Владимир подходит с серией из шести побед подряд, в частности над Магомедом Исмаиловым и Фернандо Родригесом.

Ярко выигранные бои с сильными соперниками открыли Минееву новые двери. Однако ранее он дал слово, что поставит бойцовскую карьеру на паузу. Волжанин сдержал обещание. Владимир направился на СВО.

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Недавно стало известно, что там Минеев получил контузию. Он рассказал, что несколько дней не слышал правым ухом. К счастью, обошлось без серьёзных последствий. Он уже восстановился и вовсю готовится к бою с Рафаэлем Карвальо.

Бразилец провёл на профессиональном уровне 23 поединка. Сначала карьера шла как по маслу. Карвальо выиграл вакантный титул чемпиона Bellator в среднем весе и трижды сумел его защитить, дважды победив Мелвина Манхуфа (раздельным решением и эффектным нокаутом), а также выиграв у Алессио Сакары (нокаутом).

Однако после этого Рафаэль потерял звание чемпиона, уступив Гегарду Мусаси. С тех пор всё пошло под откос. По-видимому, бразилец утратил менталитет победителя и веру в собственные силы. Он выиграл лишь один из семи последних поединков — победил Чиди Нджокуани.

37-летний бразилец находится всё ближе к завершению карьеры. Физические кондиции уже не те, да и с настроем всё плохо. Он начал проигрывать всем подряд. Последний бой Рафаэль провёл в середине апреля 2022 года. Тогда он уступил Довлетджану Ягшимурадову (техническим нокаутом во втором раунде).

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Любопытно, что Карвальо в преддверии поединка с Минеевым заявил, что россиянину стоит быть осторожным. Он поделился мнением, что если Волжанин перенесёт в кикбоксинг привычки ММА, то может быть нокаутирован. Ответ не заставил себя долго ждать.

Владимир обратился к Рафаэлю. Он заявил, что русские десантники ничего не боятся, ни пота, ни крови, ни грязи, ни холода. Также Минеев порекомендовал бразильцу оформить российскую медицинскую страховку. Что-то подсказывает, что она ему действительно может пригодиться.

На что ставить?

Во-первых, Минеев моложе, быстрее и выносливее. Во-вторых, он подходит к поединку в отличном тонусе, с шестью победами кряду. Думается, у него не возникнет никаких проблем с сильно сбавившим бразильцем. Велика вероятность, что Владимир выиграет поединок досрочно.

К тому же бой состоится в России, в городе Элиста. Поддержка родных болельщиков наверняка придаст Волжанину дополнительный заряд энергии. Он заслуженно стал народным любимцем. Минеев всегда держит слово и получает за это дополнительное признание, а также искреннюю любовь публики.

Ставка: победа Владимира Минеева за 1.35.

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