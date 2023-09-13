«Торпедо» — «Куньлунь». Игорь Ларионов приземлит китайцев

14 сентября состоится матч КХЛ «Торпедо» – «Куньлунь». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижегородцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Шансы пекинцев оценили в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Торпедо» — «Куньлунь» 14 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Торпедо» – «Куньлунь» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.05. На победу нижегородцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.30. Ставки на победу в матче пекинцев идут за 3.65.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Куньлунь» (14.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжаем следить за матчами регулярного сезона КХЛ. 14 сентября 2023 года «Торпедо» на стадионе «Нагорный» будет принимать «Куньлунь». Начало встречи запланировано на 19:00 мск. Команды возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, но у нижегородцев сыграно на две встречи меньше. Чем их смогут удивить китайцы?

Автозаводцы начали прогрессировать ещё в минувшем сезоне, но не остановились и в этом продолжают радовать болельщиков. Всё благодаря опытному тренеру Игорю Ларионову, который не боится принимать неординарные решения, порой удивляя своих соперников. «Торпедо» остаётся единственной командой в КХЛ, которая ещё не проигрывала в новом розыгрыше.

Причём нельзя хорошие результаты нижегородцев списать на низкий уровень соперников, потому что они играли с очень сильными и мотивированными клубами. Сначала «Торпедо» победило «Локомотив» (5:2) и СКА (4:3), продемонстрировав шикарную игру в атаке. Не сбавили оборотов автозаводцы и в игре с минским «Динамо», выиграв со счётом 6:4.

Даже оборона «Адмирала» не выдержала натиск нападения Игоря Ларионова. «Торпедо» обыграло «моряков» — 3:1. Интересно, что предсезонная подготовка нижегородцев вызвала массу недоумения. Команда провела лёгкие матчи в основном с клубами из ВХЛ – неужели поэтому она так резва на старте нового сезона КХЛ?

«Куньлунь» оставляет только хорошие впечатления, находясь на вершине турнирной таблицы вместе с «Торпедо». Вот только китайская команда провела на две игры больше, поэтому не может обойти нижегородцев. Единственный путь отодвинуть подопечных Ларионова – это победить в очной встрече, но удастся ли?

Розыгрыш КХЛ «драконы» начали с трёх побед подряд, обыграв «Спартак» (4:3), «Сочи» (3:0) и «Динамо» Минск (4:3). Не удалось ничего продемонстрировать в мачте с «Ак Барсом». Пекинцы потерпели разгромное поражение от казанцев со счётом 1:5. Зато после этого они обыграли действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА (3:2 ОТ). Однако тренер армейцев сам отдал победу, убрав вратаря в овертайме, а «драконы» воспользовались моментом и забили гол.

В последней встрече «Куньлунь» проиграл «Локомотиву» (1:2). Хорошие результаты – это заслуга латвийского тренера. Пекинскую команду возглавил Виктор Игнатьев, который сразу нашёл подход к хоккеистам. Лучше всех в атаке себя проявляют канадцы Девин Броссо и Джек Родевальд, а также китайский спортсмен Спенсер Фу, вернувшийся из АХЛ. На счету каждого из этих троих хоккеистов по пять очков.

«Куньлунь» заслуживает похвалы, но есть в последних трёх матчах у китайской команды два поражения, а значит, клубы уже нашли её уязвимые места. Автозаводцы будут выступать на домашней арене, они удивляют своими спонтанными решениями даже такие команды, как СКА, поэтому у «драконов» просто нет шансов, но голов должно быть много – это в стиле пекинцев и нижегородцев. Ставки на победу «Торпедо» и тотал больше 5.5 шайбы принимают за 2.40.

Прогноз и ставки на матч «Торпедо» — «Куньлунь» 14 сентября 2023 года

Автозаводцы остаются единственной командой, которая ещё не проигрывала в КХЛ текущего сезона. Ларионов может гордиться своими подопечными, которые выкладываются в каждом матче, будь это «Адмирал» или СКА. «Куньлунь» тоже впечатляет, но в последнее время у команды начались поражения, причём есть одно разгромное – от «Ак Барса». Вдобавок ко всему нижегородцы будут выступать дома, где у них сумасшедшая поддержка болельщиков. Это будет уже четвёртая игра на своём льду подряд.

Ставка: победа «Торпедо» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.40.