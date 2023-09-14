«ПСЖ» — «Ницца». Килиан Мбаппе должен играть!

15 сентября состоится матч 5-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Ницца». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех «орлят» оценён экспертами в 6.30. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Ницца» 15 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «ПСЖ» — «Ницца» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ницца» (15.09.2023)

После небольшой паузы на матчи сборных возвращаемся на внутренние арены. В чемпионате Франции на 15 сентября запланирована встреча, которая откроет программу 5-го тура. На стадионе «Парк де Пренс» в Париже померяются силами «ПСЖ» и «Ницца». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Новый сезон для «ПСЖ» начался неудачно — по их меркам. Парижане сыграли вничью с «Лорьяном» (0:0) и «Тулузой» (1:1). Всё дело в громком конфликте, который произошёл между руководством и Килианом Мбаппе. Француз отказался продлевать контракт с клубом. Он решил доработать действующий договор и уйти следующим летом в качестве свободного агента.

Из-за этого Мбаппе был отстранён от сборов в Японии и исключён из заявки на матч 1-го тура Лиги 1 с «Лорьяном». Однако без него игра у команды совсем не клеилась, и Луис Энрике выпустил нападающего на замену в игре «Тулузой». Именно гол Килиана, пусть и с пенальти, в результате спас красно-синих от поражения.

В двух последующий встречах Луис Энрике выпускал капитана сборной Франции в стартовом составе. Как итог: парижане уверенно победили «Ланс» (3:1) и разгромили «Лион» (4:1). Четыре из семи забитых мячей записал на свой счёт Мбаппе. Затем в составе национальной команды он помог обыграть Ирландию (2:0), отметившись голевой передачей.

В недавней товарищеской игре со сборной Германии Мбаппе участия не принимал. А Франция уступила со счётом 1:2. Примечательно, что «трёхцветные» не побеждают в четвёртом матче подряд, когда Килиан начинает игру на скамейке запасных. Очевидно, что именно он делает результат.

Если вспомнить матчи чемпионата мира в Катаре, в частности финал с Аргентиной, то именно Мбаппе вёл сборную за собой и до последнего держал трибуны в напряжении. В решающем матче он оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром турнира. Разве можно держать такой талант на скамейке запасных?

«Ницца», в свою очередь, в четырёх матчах чемпионата Франции обыграла только «Страсбург» (2:0) на домашнем стадионе. Также она сыграла вничью с «Лиллем» (1:1), «Лорьяном» (1:1) и «Лионом» (0:0). Таким образом, «гимнасты» расположились на восьмой строчке в турнирной таблице.

По итогам прошлого сезона «орлята» финишировали на девятом месте. Летом они пережили смену главного тренера. Должность занял Франческо Фариоли. Также команду покинули Каспер Шмейхель, Аарон Рэмси, Николя Пепе (окончание аренды) и ряд других игроков.

На замену ушедшим футболистам «Ницца» подписала только Жереми Бога и нескольких молодых перспективных игроков. Также она выкупила у «Лорьяна» результативного нападающего Теремаса Моффи. У клуба и так было немного ресурсов, а теперь разница с «ПСЖ» в классе стала ещё больше.

На развитие молодёжи у Фариоли наверняка уйдёт немало времени. Освоился в новой команде итальянский специалист довольно неплохо. Однако до сих пор «гимнасты» только один раз сталкивались с командой из верхней части турнирной таблицы — с «Лиллем» в игре 1-го тура, причём на домашнем стадионе.

С другой стороны, «Ницца» очень редко пропускает. В 38 матчах минувшего розыгрыша чемпионата Франции она пропустила только 37 мячей — меньше лишь у «Ланса». Фариоли не стал отклоняться от заданного предшественником курса. В четырёх встречах в этом сезоне его подопечные пропустили только два мяча, а забили четыре.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится П1 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.98. В предстоящем матче «гимнасты» тем более должны уделить особое внимание игре в обороне. Встреча состоится на «Парк де Пренс». У парижан будет дополнительное преимущество за счёт поддержки родных болельщиков.

Думается, в этот раз Луис Энрике не оставит Мбаппе в запасе. Практика показывает, что без Килиана выигрывать парижанам очень проблематично. А сейчас терять очки нельзя. Красно-синие занимают лишь второе место в турнирной таблице Лиги 1. Отставание от «Монако» составляет два очка — надо навёрстывать.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Ницца» 15 сентября 2023 года

У «ПСЖ» лучше состав и результаты. На домашнем стадионе есть все шансы обыграть «Ниццу». Главное, чтобы Луис Энрике выпустил Мбаппе. Форвард находится в отменной форме и регулярно помогает добывать победы. Единственный шанс для «орлят» зацепиться за очки видится в надёжной защите. Скорее всего, они приложат все силы, чтобы пропустить как можно меньше. Слишком много голов не ждём.

Ставка: победа «ПСЖ» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.98.