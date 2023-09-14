«Аль-Хиляль» — «Эр-Рияд». Магия Неймара сильнее проклятий

Перуанские шаманы провели обряд с целью нейтрализовать звёздного бразильца, но это не помогло. И не поможет!

15 сентября состоится матч 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Эр-Рияд». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аль-Хиляля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.05. Успех «Эр-Рияда» оценён экспертами в 33.0. Ставки на ничью принимаются за 11.5.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Эр-Рияд» 15 сентября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Хиляль» — «Эр-Рияд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.31, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Поставить на «обе забьют» можно за 2.48. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.48.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Эр-Рияд» (15.09.2023)

Продолжает набирать обороты обретающий всё бóльшую популярность сезон Про-Лиги. 15 сентября состоятся три встречи 6-го тура. В одной из них на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» померяются силами «Аль-Хиляль» и «Эр-Рияд». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

«Аль-Хиляль» провёл прекрасную трансферную кампанию. Он подписал ряд известных футболистов, а также назначил на должность главного тренера опытного Жорже Жезуша. Новый сезон он начал с того, что добрался до финала Кубка арабских чемпионов, уступив «Аль-Насру» (1:2).

В пяти матчах чемпионата Саудовской Аравии «лидеры» сыграли вничью только с «Аль-Фейхой» (1:1). Они с огромным перевесом выиграли по владению мячом и нанесли целых 20 ударов, восемь из которых пришлись в створ. Чудом не победили. Обыграли подопечные Жезуша «Абху» (3:1), «Аль-Раед» (4:0), «Аль-Иттифак» (2:0) и «Аль-Иттихад» (4:3).

В пяти матчах «Аль-Хиляль» забил 14 мячей. Восемь из них на двоих соорудили бывший нападающий «Зенита» Малком и экс-форвард «Фулхэма» Александр Митрович. В ближайшем будущем подспорье им составит звёздный бразилец Неймар. Он недавно оправился от травмы и отправился в расположение национальной команды на матчи отбора на ЧМ-2026.

Неймар помог своей сборной обыграть Боливию (5:1) и Перу (1:0). В обоих матчах он отметился полезными действиями. Во встрече с «зелёными» нападающий записал на свой счёт дубль и отдал одну голевую передачу. Таким образом, он обошёл легендарного Пеле по количеству голов за сборную и стал её лучшим бомбардиром.

Перуанские шаманы провели ритуал проклятия Неймара в преддверии матча своей сборной с Бразилией. Они не поленились даже поставить алтарь с одной стороны стадиона в Лиме. Однако это не помогло. Нападающий отметился результативным пасом в самой концовке — на 90-й минуте. Его футбольную магию не нейтрализовать никакими заклинаниями.

«Эр-Рияд» был не столь активен на трансферном рынке, как «Аль-Хиляль». Это и неудивительно, ведь у него гораздо меньше ресурсов и далеко не такая большая популярность, как у «лидеров». Успехом можно считать уже то, что клубу удалось подписать полузащитника «Осера» Бираму Туре и нападающего «Бетиса» Хуанми.

Также «Эр-Рияд» произвёл смену главного тренера. Он назначил на должность бывшего наставника «Омонии» Янника Ферреру. В пяти матчах в Про-Лиге его подопечные обыграли только «Аль-Вахду» (1:0) на домашнем стадионе. По всем статистическим параметрам и по качеству игры они уступили.

Также «Эр-Рияд» сыграл вничью с располагающимся в зоне вылета «Дамаком» (2:2). Уступил он «Аль-Иттихаду» (0:4), «Аль-Раеду» (0:3) и «Аль-Охдуду» (0:1). Таким образом, команда расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице. Отрыв от «Дамака» составляет всего лишь одно очко.

Если клуб проигрывает и много пропускает во встречах с аутсайдерами, то что будет в игре с возглавляющим турнирную таблицу «Аль-Хилялем», который прибавляет от матча к матчу? Скорее всего, «лидеры» выиграют с разгромным или даже крупным счётом.

Поставить на победу «Аль-Хиляля» и тотал больше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Жорже Жезуш предпочитает открытый остроатакующий футбол. Его подопечные регулярно и много забивают, но и пропускают нередко.

Прогноз и ставка на матч 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Эр-Рияд» 15 сентября 2023 года

«Аль-Хиляль» выглядит главным фаворитом чемпионата Саудовской Аравии. Ему удалось обыграть даже действующего чемпиона на выезде без Неймара. На домашнем стадионе «лидеры» должны без особых проблем победить «Эр-Рияд», у которого гораздо меньше резервов. Соперник проигрывает даже явным аутсайдерам и много пропускает. Это самый настоящий подарок для Малкома и Митровича.

Ставка: победа «Аль-Хиляля» и тотал больше 3.5 мяча за 2.10.