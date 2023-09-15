«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Юрген Клопп хранит верность

16 сентября состоится матч 5-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Начало — в 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают преимущество гостям: коэффициент на «красных» составляет 1.47, а на победу «волков» можно поставить за 6.60. Ставки на ничью принимают за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» 16 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.60. Ставку на победу «красных» с точным счётом 2:0 можно сделать за 8.50.

Анализ и прогноз на 5-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» (16.06.2023)

В субботу в матче на стадионе «Молине» «Ливерпуль» будет стремиться продлить свою беспроигрышную серию в Премьер-лиге, играя в гостях у «Вулверхэмптона».

Команда Юргена Клоппа набрала 10 очков из 12 возможных и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Сити» на два очка.

На противоположном конце таблицы «волки» занимают 15-е место, находясь в двух очках от зоны выбывания и отставая от «Ливерпуля» на семь очков. «Вулверхэмптон» начал сезон с двух поражений подряд, уступив «Манчестер Юнайтед» (0:1) и «Брайтону» (1:4).

Однако в третьем матче подопечные Гари О'Нила обыграли «Эвертон» со счётом 1:0 в АПЛ, а затем победили «Блэкпул» — крупно 5:0 в Кубке Англии. К сожалению, «волки» не смогли перенести этот импульс на последнюю встречу, в которой они уступили «Кристал Пэлас» — 2:3. Таким образом, «Вулверхэмптон» проиграл три из четырёх матчей АПЛ в этом сезоне.

«Ливерпуль» же начал розыгрыш с ничейного результата во встрече с «Челси» (1:1), после чего одержал три победы подряд. Сначала «красные» выиграли у «Борнмута» со счётом 3:1, а затем победили «Ньюкасл Юнайтед» (2:1) и «Астон Виллу» (3:0). Только «Манчестер Сити» набрал больше очков, чем «Ливерпуль», и только три команды забили больше голов, чем подопечные Юргена Клоппа.

Благодаря сильной атаке в минувшем сезоне АПЛ «красные» избежали поражений в каждом из последних 15 матчей и проиграли всего 2 встречи из 22.

Не будем забывать, что в прошлом сезоне «волки» выиграли у «Ливерпуля» со счётом 3:0, хотя в ответном матче «красные» взяли реванш — 2:0. Если посмотреть на статистику в целом, то «Вулверхэмптон» победил только в 1 из 13 последних очных игр.

В составе хозяев в эти выходные будет отсутствовать Джо Ходж, который продолжает восстанавливаться после травмы бедра.

У «Ливерпуля» в субботу будет отсутствовать отстранённый Вирджил ван Дейк, а Тьяго Алькантара, Трент Александер-Арнольд и Ибраима Конате находятся под вопросом из-за травм. Если совместить сильную форму «Ливерпуля» с его впечатляющим рекордом в матчах с «Вулверхэмптоном», то всё указывает на победу «красных».

Мы прогнозируем, что гости возьмут все три очка, а во встрече будет забито больше 2.5 мяча за 1.95. Много слухов последнее время ходило вокруг Юргена Клоппа, которого СМИ отправляли в сборную Германии на фоне увольнения Флика.

Вот только, судя по официальной информации, тренер не собирается оставлять «Ливерпуль» и планирует до конца отработать свой контракт, рассчитанный до 2026 года. Также он не согласен совмещать работу в сборной и в клубе.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча за 1.95.