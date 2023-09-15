ЦСКА – «Спартак». Алексей Жамнов заслуживает только уважения!

16 сентября состоится матч КХЛ ЦСКА – «Спартак». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами армейцев: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Шансы красно-белых оценили в 4.15. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА – «Спартак» 16 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч ЦСКА – «Спартак» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.35. На победу армейцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.45. Ставки на победу в матче красно-белых идут за 2.75 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Спартак» (16.09.2023)

С каждым новым игровым днём следить за матчами регулярного сезона КХЛ становится всё интереснее. 16 сентября 2023 года основное внимание будет обращено на московское дерби, в котором ЦСКА на «ЦСКА-Арене» будет принимать «Спартак». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

Армейцы являются действующими обладателями Кубка Гагарина, но после шести матчей нового розыгрыша в таблице положение у них хуже, чем у красно-белых. ЦСКА располагается на восьмой строчке, набрав пять очков, а «Спартак» находится на втором месте с восемью очками. Конечно, впереди полно времени, чтобы ситуация изменилась в корне, но пока болельщики красно-синих недовольны.

ЦСКА разочаровал уже в матче за Кубок Открытия, проиграв «Ак Барсу» со счётом 2:5. Однако после этого армейцы исправились, победив «Адмирал» (4:1). Вот только так ли хороша победа над клубом, который явно ниже уровнем, чем подопечные Фёдорова, ведь уже в следующей игре красно-синие потерпели поражение от «Металлурга» (2:4).

Реабилитировалась команда победой над «Нефтехимиком» (5:1), владея преимуществом по всем показателям. Московская команда нанесла больше сотни бросков по воротам, а Иван Федотов пропустил всего одну шайбу. За это его признали лучшим игроком матча, что кажется странным. Неужели обладатель Кубка Гагарина может вот так вот радоваться всего одной пропущенной шайбе в игре с соперником, который находится чуть ли не в кризисном состоянии?

«Куньлунь» расставил всё по местам, обыграв ЦСКА (3:2 ОТ). Фёдоров решил, что может экспериментировать в матче с китайским клубом и решил снять вратаря в овертайме, за что тут же был наказан голом в пустые ворота. Затем армейцы провели московское дерби с «Динамо», проиграв 1:4. На этот раз ворота защищал Шарыченков.

Это худший старт ЦСКА с сезона-2010/2011. Фёдоров решил свалить вину за поражение на эмоции. По его словам, хоккеисты их не сдержали, получили ненужные удаления, но также добавил, что по горячим следам можно посмотреть, а были ли нарушения в тех моментах. В конце он отметил, что все проблемы армейцев из-за психологии.

«Спартак» пока ругать не за что. Команду возглавил Алексей Жамнов, имеющий опыт работы со сборной России. В тот же момент, уже в межсезонье, результаты красно-белых резко улучшились. Да, они проиграли «Куньлуню» в первом матче нового розыгрыша со счётом 3:4, но могла иметь место недооценка. Никто не предполагал, что пекинцы так классно будут играть.

После этого «гладиаторы» обыграли «Северсталь» (6:4) и «Амур» (5:3), однако уступили «Адмиралу» (2:6). Явные проблемы с обороной доставляли команде дискомфорт, и в первую очередь на это обратил внимание Жамнов. Кажется, ему удалось всё исправить, потому что за последние две игры «Спартак» пропустил всего одну шайбу. За это время он выиграл у СКА (3:0) и «Витязя» (4:1).

Нападающий красно-белых Павел Порядин после встречи с «витязями» отметил, что все мысли команды только о дерби с ЦСКА. Он также сказал, что «Спартак» ждёт борьбы, эмоций и быстрой игры, а также призвал болельщиков поддержать команду в таком важном матче. Уж на это «гладиаторы» точно могут рассчитывать.

Недавно красно-белые уже обыгрывали армейцев – в матче за Кубок мэра Москвы со счётом 3:1. Для обеих команд то была последняя игра предсезонной подготовки, поэтому вряд ли они отнеслись к ней несерьёзно. Есть ли у подопечных Жамнова ещё один шанс победить ЦСКА? Конечно! Однако забегать вперёд не будем и возьмём ставку на то, что «Спартак» не проиграет за 1.98, по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА – «Спартак» 16 сентября 2023 года

Армейцев пока раскачивает в разные стороны, победы сменяются поражениями. Порой удивляют решения тренера, иногда они кажутся неоправданными. У Жамнова получается почти всё, как минимум на старте сезона. Команда много забивает, сумела наладить игру в обороне и перед началом розыгрыша КХЛ уже обыгрывала ЦСКА. Думается, «Спартак» будет ближе к победе и как минимум не проиграет в основное время, а ставки на это событие принимают в «Фонбет» с коэффициентом 1.98, также букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.98.

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