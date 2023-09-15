«Дженоа» — «Наполи». Хвича Кварацхелия, где голы?

Грузин не забивает в 20 матчах с учётом всех соревнований и сборной. Ждём, что он прервёт эту серию во встрече с «грифонами».

16 сентября состоится матч 4-го тура Серии А «Дженоа» — «Наполи». Начало игры — в 21:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 1.65. Шансы «грифонов» оценили в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Дженоа» — «Наполи» 16 сентября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Дженоа» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Дженоа» — «Наполи» (16.09.2023)

Клубный футбол возвращается, а значит, нас ждёт много интересного. 16 сентября 2023 года стартует 4-й тур Серии А. В одном из матчей на стадионе «Луиджи Феррарис» «Дженоа» будет принимать «Наполи». Начало игры запланировано на 21:45 мск. Чем хозяева удивят действующего чемпиона Италии?

Альберто Джилардино в межсезонье усилил состав красно-синих, пригласив ряд нужных футболистов. Команду пополнили перспективный нападающий Матео Ретеги и полузащитник Руслан Малиновский, перешедший на правах аренды — у него не заладилось в «Марселе». 30-летний украинец за 20 матчей в Лиге 1 минувшего сезона забил всего один мяч и сделал один ассист, чем разочаровал руководство и болельщиков.

«Наполи» выиграл скудетто и постарался сохранить весь основообразующий состав. Интересно, что, несмотря на огромный интерес к таким футболистам, как Осимхен и Кварацхелия со стороны других клубов, неаполитанцы задачу выполнили. Всё бы хорошо, но Хвича не забивает на протяжении 20 встреч с учётом игр сборной. В чём же дело – неужели грузин перегорел?

«Голубые» начали сезон как подобает чемпионам Италии – с побед. Они выиграли у «Фрозиноне» со счётом 3:1 и у «Сассуоло» — 2:0. Осимхен за эти две игры забил три мяча, и дважды ему ассистировал Джованни Ди Лоренцо. Также на счету итальянца есть один гол, забитый с передачи Хвичи Кварацхелии.

В последнем матче «Наполи» потерпел поражение от «Лацио» со счётом 1:2, а автором единственного гола за команду стал Пётр Зелиньски. Напрашивается вопрос – с чем связаны плохие результаты грузина? Неужели с уходом Спаллетти он перестаёт прогрессировать. Руди Гарсия за два матча отвёл Хвиче 95 минут игрового времени.

«Дженоа» не может похвастаться даже такими результатами, начав сезон Серии А с разгромного поражения от «Фиорентины» со счётом 1:4. Правда, затем «грифоны» неожиданно победили обидчика неаполитанцев «Лацио» (1:0). Автором победного мяча стал новичок клуба Матео Ретеги. Красно-синие были близки к тому, чтобы набрать одно очко во встрече с «Торино», но удача отвернулась от них на последних минутах.

Долгое время держался ничейный счёт 0:0, пока на 90+4-й минуте «Дженоа» не пропустил обидный гол. Причём по ходу игры «грифоны» выглядели не хуже соперника, но подводила реализация. Хромала она и у «быков», однако удача была на их стороне в концовке матча.

В позапрошлом сезоне «Наполи» выиграл обе встречи у красно-синих – 2:1 и 3:0. Даже домашний стадион не спасёт хозяев от очередного поражения в очном матче, потому что «голубые» в очень хорошей форме и превосходят соперника как минимум по составу. Хотелось бы увидеть больше результативных действий от Хвичи, а лучше, если он прервёт сумасшедшую безголевую серию. Предлагаем ставку на гол Кварацхелии за 2.75.

Прогноз и ставки на матч «Дженоа» — «Наполи» 16 сентября 2023 года

«Дженоа» — явный аутсайдер и удобный соперник для чемпионов Италии. Так почему бы именно в этом матче Хвиче не прервать безголевую серию длиной в 20 игр. Особенно когда в команде есть такие футболисты, как Осимхен и Ди Лоренцо, способные помочь в достижении этой цели. Предлагаем ставку на гол Кварацхелии за 2.75.

Ставка: Хвича Кварацхелия забьёт за 2.75.