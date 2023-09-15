Захарян забьёт «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу»? Чего ждать от россиян на выходных

Международная пауза завершена, европейские чемпионаты возобновляются! 17 сентября ждём хороших выступлений от российских футболистов в Европе. Рассказываем, чего ждать от наших игроков на этих выходных.

Александр Головин. «Лорьян» — «Монако». 17 сентября, 14:00 мск

Полузащитник «Монако» — единственный, кто в международную паузу добрался до сборной России. Александр сыграл с Катаром и на фоне других футболистов сборной выглядел очень солидно. Теперь же ему предстоит матч с «Лорьяном» в Лиге 1.

Монегаски превосходно стартовали в чемпионате Франции, после четырёх туров команда лидирует в Лиге 1, набрав 10 очков. Предстоит сложное испытание — гостевой матч с «Лорьяном». Эта команда пока выглядит противоречиво: с одной стороны, удержала ничью в матче с «ПСЖ» (0:0) и разгромила «Лилль» (4:1) на своём поле, с другой — в прошлом туре разгромно проиграла «Гавру» (0:3). Дома эта команда выступает явно сильнее, чем на выезде, поэтому неудивительно, что «Монако» хоть и ведут фаворитом, но не столь явным. Поставить на победу монегасков можно за 1.92, а ничья и успех хозяев идут с одинаковым коэффициентом 3.95.

Что до Головина, то он незаменимый элемент в построениях Ади Хюттера. Но не будем забывать, что после матча с Катаром Александра ждал непростой перелёт. Так что, возможно, его игровое время будет ограниченным. Ну а на гол Головина дают жирный коэффициент 7.80.

Далер Кузяев. «Лион» — «Гавр». 17 сентября, 21:45 мск

Далер Кузяев продолжает покорять Францию! В прошлом туре россиянин забил свой второй гол в Лиге 1, а «Гавр» разгромил «Лорьян», одержав первую победу в сезоне. Болельщики в восторге от Далера, а тренер команды Лука Элснер заявил, что Кузяев — лучший футболист из тех, с кем он работал, по поиску свободных зон на поле.

Но эйфория эйфорией, а цель «Гавра» в этом сезоне одна — не вылететь. И впереди непростой выезд в гости к «Лиону». К команде, которая провалила старт, набрав всего одно очко в четырёх турах. Где прерывать серию неудач, как не в игре с «Гавром»? Поставить на успех «ткачей» можно за 1.73, а шансы Кузяева и компании оценили коэффициентом 4.70. На ничью дают 4.20. Россиянин наверняка выйдет в стартовом составе, а на его гол предлагают коэффициент 6.40. Да, вкусная цифра, но всё-таки два гола Далера в четырёх турах — скорее аномалия, нежели закономерность.

Арсен Захарян. «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад». 17 сентября, 22:00

Первый большой матч для Арсена Захаряна в Примере! Россиянин не ездил в сборную, залечил небольшое повреждение и наверняка попадёт в заявку баскского клуба на матч на «Сантьяго Бернабеу». Адаптация идёт полным ходом, международная пауза должна была помочь Арсену адаптироваться в быту и к тренировочному процессу. Пока Иманол Альгуасиль давал 10–15 минут россиянину. Быть может, в игре с «Реалом» будет больше? Гол Захаряна идёт за 6.80, а «Реал Сосьедад» объяснимо ведут аутсайдером.

Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 5.20, а шансы хозяев оценили коэффициентом 1.69. На ничейный исход предложили коэффициент 4.10.

Алексей Миранчук. «Фиорентина» — «Аталанта». 17 сентября, 19:00

Российский полузащитник окончательно определился — как минимум до зимы он в Бергамо. Небольшое повреждение Миранчук залечил, так что можно работать на тренировках, доказывать Гасперини, что он может помочь клубу. Кажется, пока предел мечтаний Алексея — попасть в заявку и выйти на замену в конце матча с «Фиорентиной». Хотя на его гол дают коэффициент 4.20 — не так и мало. Видимо, расчёт на успешное действие в концовке матча против уставших защитников.

«Аталанта» набрала шесть очков в трёх турах, «Фиорентина» — четыре. Явного фаворита в этой встрече букмекеры не видят, но небольшое предпочтение отдают хозяевам — коэффициент 2.49. На победу бергамасков можно сделать ставку за 2.85. Ничья идёт за 3.50.

Александр Кокорин. «Арис» — «Пафос». 17 сентября, 19:00

Любимец болельщиков из Лимасола так и не покорил «Фиорентину» и вернулся на Кипр. Кажется, это лучшее решение для всех. Тренер «Ариса» Алексей Шпилевский был очень рад возвращению Кокорина и отметил, что тот рвётся в бой в матче с «Пафосом». Форвард прошёл всю предсезонную подготовку в Италии, так что в физическом плане с готовностью проблем быть не должно.

«Арис» играет дома, «Арис» — фаворит. Поставить на победу клуба Кокорина можно за 2.32, а на успех «Пафоса» дают коэффициент 3.05. На ничью можно сделать ставку за 3.45.

Продолжаем следить за россиянами в европейских клубах и желаем им удачных матчей!