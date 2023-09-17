«Аль-Иттихад» — АГМК. Карим Бензема пошумит в Лиге чемпионов

Правда, теперь в АФК. Француз пять раз становился победителем ЛЧ в Европе, а теперь покоряет Азию.

18 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК «Аль-Иттихад» — АГМК. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аль-Иттихада» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех АГМК оценён экспертами в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов АФК «Аль-Иттихад» — АГМК 18 сентября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Иттихад» — АГМК получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.90.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК «Аль-Иттихад» — АГМК (18.09.2023)

Продолжает набирать обороты обретающий всё бóльшую популярность сезон Про-Лиги. Также стартует групповой этап Лиги чемпионов АФК. 18 сентября состоятся шесть матчей 1-го тура турнира. В одном из них в городе Джидда померяются силами местный «Аль-Иттихад» и АГМК. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Саудовцы давно зарекомендовали себя как одни из главных фаворитов Лиги чемпионов АФК. Самым титулованным клубом турнира является «Аль-Хиляль». Он целых четыре раза становился чемпионом. Теперь вероятность того, что одна из команд Про-Лиги выиграет главный клубный турнир Азии, стала ещё выше.

«Аль-Иттихад» подписал этим летом звёздного нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема, а также Н'Голо Канте, Фабиньо, форварда «Селтика» Жоту и защитника «Бетиса» Луиса Фелипе. Одного из новичков (Жоту), правда, «тигры» уберут из заявки на сезон. Он плохо адаптировался в новом клубе. Потеря не из болезненных.

Самое главное — в отличной форме пребывает Карим Бензема. Обладатель «Золотого мяча» вполне мог бы поиграть на высоком уровне ещё год или два. В шести матчах в чемпионате Саудовской Аравии он отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За этот период времени клуб из Джидды уступил только «Аль-Хилялю» (3:4). Обыграл он «Аль-Раед» (3:0), «Аль-Таи» (2:0), «Эр-Рияд» (4:0), «Аль-Вахду» (3:0) и «Аль-Охдуд» (1:0). Таким образом, «тигры» расположились на втором месте в турнирной таблице Про-Лиги. Отставание от лидирующего «Аль-Хиляля» составляет всего одно очко.

Также подопечные Нуну Эшпириту Санту добрались до 1/4 финала Кубка арабских чемпионов, уступив «Аль-Хилялю» (1:3). В Лиге чемпионов АФК они наверняка выступят успешнее. Карим Бензема в турнирах данного формата наиболее продуктивен. Европейскую Лигу чемпионов он выигрывал целых пять раз.

АГМК далеко не так силён и успешен, как «Аль-Иттихад». Зачастую из Лиги чемпионов АФК он вылетал, не добираясь даже до группового этапа. В этот раз «металлургам» улыбнулась удача. В квалификации они обыграли «Аль-Сиб» (1:0), а также победили «Аль-Араби» (1:0).

Во встрече с последними алмалыкцы уступили по всем статистическим показателям. Им очень повезло, что соперника подвела реализация. Из 17 нанесённых «Аль-Араби» ударов только один пришёлся в створ. Будь он точнее, результат наверняка был бы иным.

В чемпионате Узбекистана АГМК располагается на пятой строчке в турнирной таблице. В 18 матчах он одержал только восемь побед и пять раз сыграл вничью. За этот период времени подопечные Мирджалола Касымова забили 29 мячей, а пропустили 23 — больше всех среди команд из топ-7.

Единственное, что хорошо — «горняки» преуспевают в Кубке Узбекистана. Недавно они вышли в полуфинал, обыграв на предыдущей стадии «Хорезм» (4:2). Впрочем, и здесь есть минусы. У АГМК очень насыщенный календарь. В полуфинале турнира ему совсем скоро предстоит встретиться с идущим на втором месте «Навбахором». На всё энергии точно не хватит. Придётся чем-то жертвовать.

В предстоящем матче «металлургам» вряд ли удастся избежать поражения. Во-первых, у соперника выше класс игроков. Во-вторых, встреча состоится в городе Джидда, в котором «Аль-Иттихад» практически неуязвим. Поставить на то, что он победит и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25.

В 17 последних матчах в Про-Лиге на домашнем стадионе «тигры» проиграли только дважды и столько же раз сыграли вничью. За этот период времени они забили 35 мячей, а пропустили только семь. Четыре из них были забиты в игре с «Аль-Хилялем» до того, как клуб из Джидды усилился защитником «Бетиса». Теперь забить ему ещё труднее.

«Горняки» в девяти матчах в чемпионате Узбекистана на выезде одержали только три победы и четыре раза сыграли вничью. За этот период времени они забили 10 мячей, сами пропустили столько же. Если «металлурги» не могут обыграть команды местного первенства, то чего от них можно ожидать во встрече с действующим чемпионом Саудовской Аравии?

Прогноз и ставка на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК «Аль-Иттихад» — АГМК 18 сентября 2023 года

«Аль-Иттихад» и до летних трансферов был очень силён. Теперь, когда половина его состава состоит из топовых известных футболистов, соперникам вроде АГМК несдобровать. На домашнем стадионе «тигры» имеют все шансы разгромить узбекистанский клуб. Они в принципе пропускают очень редко, а дома так вообще в единичных случаях. У «металлургов» хуже комплектация состава и результаты. Также уровень их первенства ниже, чем у команды из Джидды.

Ставка: «Аль-Иттихад» победит и не пропустит за 2.25.