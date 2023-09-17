«Салернитана» — «Торино». Саба Сазонов ждёт своего часа

Экс-футболист «Динамо» ещё не получал игрового времени в составе «быков», но может быть очень полезным. Пока клуб проигрывает.

18 сентября состоится матч 4-го тура чемпионата Италии «Салернитана» — «Торино». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «быков» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех «морских коньков» оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Салернитана» — «Торино» 18 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Салернитана» — «Торино» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах тоже с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура чемпионата Италии «Салернитана» — «Торино» (18.09.2023)

Вскоре стартует групповой этап еврокубковых турниров. Пока же всё внимание направлено на внутренние арены. В итальянской Серии А 18 сентября состоятся две встречи 4-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Ареки» в городе Салерно местная «Салернитана» примет «Торино». Начало игры — в 19:30 мск.

В трёх матчах чемпионата Италии «Салернитана» сыграла вничью с «Ромой» (2:2) и «Удинезе» (1:1), а также уступила на выезде «Лечче» (0:2). Таким образом, она расположилась на уже привычном для себя месте — неподалёку от зоны вылета. Предыдущие два сезона она закончила именно здесь.

Есть предпосылки, что в текущем розыгрыше чемпионата Италии «морские коньки» финишируют выше. Под конец минувшего сезона они набрали феноменальный ход. «Салернитана» проиграла лишь 3 из 16 последних матчей в первенстве. Причём дважды уступила на выезде. Ничьих, правда, было многовато — девять. Но это также говорит о том, что у команды есть характер. Проигрывать — это не в её правилах.

Такие результаты обусловлены несколькими факторами. Во-первых, клуб из Салерно очень сильно прибавил после назначения Паулу Соузы на должность главного тренера. Португальский специалист наладил надёжность в обороне и значительно увеличил мощность в атаке. Во-вторых, перебрался в команду опытный и очень талантливый голкипер Гильермо Очоа.

38-летний вратарь пребывает в отменном тонусе. Он продолжает радовать классными сейвами и помогает «Салернитане» прогрессировать. Также в отличной форме пребывает другой многолетний лидер «морских коньков» — Антонио Кандрева. В четырёх матчах в этом сезоне он забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Летом Соуза получил в подспорье ряд перспективных молодых игроков. В числе таковых: нападающий «Ренна» Лум Чауна, форвард «Вильярреала» Булайе Диа (прошлый сезон провёл в аренде «Салернитаны»), полузащитник сборной Польши Матеуш Ленговски и Чуквубуйкем Иквууэмеси. Постепенно новички осваиваются.

Равно как и «Салернитана», под конец минувшего сезона «Торино» набрал очень хороший ход. Однако летом ему пришлось пережить большие перемены. Команду покинули несколько игроков, которые стали ведущими — бывший полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук и Уилфрид Синго.

На замену им «быки» приобрели ряд перспективных новобранцев. Они выкупили Ивана Илича у «Вероны» и Неманью Радоньича у «Марселя». Также подписали выступавшего в прошлом сезоне за «Интер» латераля «Кальяри» Рауля Белланову, полузащитника «Вероны» Адриена Тамеза, защитника московского «Динамо» Сабу Сазонова.

Кроме того, «Торино» взял в аренду двух футболистов «Аталанты» — Дувана Сапату и Брандона Соппи, а также молодого защитника «ПСЖ». Новичков очень много. Некоторые, в частности Сазонов, не провели в составе новой команды ещё ни одного официального матча. Сколько у Юрича уйдёт времени на то, чтобы встроить их в свою систему, сказать трудно.

Пока что без креативного Миранчука римлянам приходится тяжко. В Серии А они не сумели обыграть располагающийся в зоне вылета «Кальяри» (0:0) и лишь с большим трудом вырвали победу на домашнем стадионе во встрече последнего тура с «Дженоа» (1:0), который выступал в прошлом сезоне в Серии В. Победный гол «быки» забили на 94-й минуте. Также они разгромно уступили «Милану» (1:4).

В ближайшем будущем хороших результатов от «Торино» ждать, пожалуй, не стоит. Он и так был очень нестабилен, а сейчас будет ещё труднее. Наилучшим вариантом для ставки видится 1Х + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.07. Последние две очные встречи закончились именно так. В обеих команды сыграли вничью — 1:1.

В этот раз у клуба из Салерно есть преимущество в виде домашнего стадиона. В отличие от «быков», он усилился точечно. У Соузы вряд ли уйдёт много времени на то, чтобы адаптировать новобранцев к своей системе. Много голов не ждём потому, что у обеих команд крепкая защита, топовые голкиперы и невысокая результативность.

В 38 встречах в минувшем розыгрыше Серии А римляне пропустили только 41 гол, но и сами забили мало — 42. «Морские коньки», в свою очередь, ни в одном из последних 18 матчей в первенстве не пропустили больше двух мячей. Забивают они чаще, чем «быки», но ненамного.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Салернитана» — «Торино» 18 сентября 2023 года

Скорее всего, предстоящий матч ознаменуется ничьей или победой «Салернитаны» с минимальным перевесом. Ещё с конца прошлого сезона она пребывает на подъёме. Всё благодаря чуткому руководству Соузы и отменной игре лидеров — Кандревы и Очоа. На домашнем стадионе у точечно усиливших состав «морских коньков» есть хорошие шансы отобрать очки у «Торино». «Быки» стартовали далеко не лучшим образом. Всё потому, что ушли некоторые ведущие игроки, а большому количеству новичков нужно время на то, чтобы выработалась сыгранность.

Ставка: «Салернитана» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.07.