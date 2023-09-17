ЦСКА — «Локомотив». Фёдоров положит конец неудачам

18 сентября состоится матч КХЛ ЦСКА – «Локомотив». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами армейцев: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Шансы железнодорожников оценили в 2.95. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Локомотив» 18 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч ЦСКА – «Локомотив» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05. На победу армейцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.70. Ставки на победу в матче железнодорожников идут за 2.15 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» (18.09.2023)

С интересом наблюдаем за матчами регулярного сезона КХЛ, потому что каждый день они становятся всё более напряжёнными и интересными. 18 сентября 2023 года на «ЦСКА-Арене» пройдёт встреча, в которой ЦСКА будет играть с «Локомотивом». Стартовое вбрасывание будет произведено в 19:00 мск.

Пока действующий обладатель Кубка Гагарина оставляет после себя не самые приятные впечатления. Как всегда, ходят разговоры о том, что армейцы слишком долго вкатываются в ритм нового сезона, и так происходит ежегодно, но создаётся впечатление, что на этот раз действительно есть проблемы.

Ещё перед стартом регулярки красно-синие проиграли матч за Кубок Открытия «Ак Барсу», причём с разгромным счётом 2:5. Несмотря на все проблемы с Федотовым, он всё-таки вышел и сыграл на воротах ЦСКА. Жаль, что его возвращение получилось таким болезненным. На следующую игру с «Адмиралом» Фёдоров уже не стал рисковать и выпустил Шарыченкова, который отыграл гораздо лучше. Армейцы победили со счётом 4:1.

Победа над «моряками» не стала признаком того, что у московского клуба наладились дела. Уже в следующей игре они уступили «Металлургу» — 2:4. И вроде игра шла на равных, но чего-то не хватает ЦСКА – это уже вопрос к главному тренеру. Встречу с «Нефтехимиком» красно-синие выиграли с разгромным счётом 5:1, а Ивана Федотова признали игроком матча. Да, команда доминировала, но не стоит забывать, в каком кризисном состоянии пребывают «волки».

Игра с «Куньлунем» вызвала некоторое недоумение, неужели армейцы готовы пожертвовать очками ради экспериментов? В основное время игра завершилась со счётом 2:2, а в овертайме Фёдоров пошёл на риск и поменял вратаря на полевого, а «драконы» забили гол в этот момент. Уступил ЦСКА и московскому «Динамо» — 1:4.

Повторил трюк с заменой голкипера Фёдоров в московском дерби со «Спартаком» (3:2 ОТ). Победную шайбу забросил Плотников, а ворота надёжно защищал Федотов, но красно-белые нанесли слишком мало бросков в створ, чтобы хвалить Ивана за проделанную работу.

От «Локомотива» тоже ожидают большего, но стоит сделать скидку не непростой календарь на старте регулярного сезона. Клуб начал его с поражения «Торпедо» со счётом 2:5. Правда, этот проигрыш болельщики быстро простили команде, потому что затем она выиграла две встречи подряд – у «Трактора» (3:2 ОТ) и у СКА (3:2). Особенно ценна победа в игре с петербуржцами, которая оставила хорошие впечатления.

Затем железнодорожники повторили судьбу «Ак Барса», недооценили «Сочи» и проиграли с крупным счётом 0:5, причём выступали дома. Закрыл серию домашних матчей «Локомотив» победой над «Куньлунем» со счётом 2:1. После игры Никитин поблагодарил болельщиков за то, что, несмотря на поражение «леопардам», они заполнили трибуны. Однако в целом тренер сказал, что домашняя серия прошла кувырком.

Уже в первом матче сезона на выезде «Локомотив» разгромил «Куньлунь» со счётом 4:0. Команда выглядела сбалансированно, дисциплинированно и выиграла по делу. Автором дубля стал Георгий Иванов.

«Локомотив» — это больше про стабильность, а ЦСКА в этом сезоне пока не может показывать игру с постоянным успехом. Но когда-то у армейцев должны наладиться дела, и есть ощущение, что матч с железнодорожниками – тот самый случай. Да, у подопечных есть обида за поражение в 1/4 финала Кубка Гагарина, но именно она может помешать им. Предлагаем ставку на победу армейцев за 2.20 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — «Локомотив» 18 сентября 2023 года

Результаты и показатели ЦСКА вызывают двоякие ощущения, но «Локомотив» должен после серии пяти домашних матчей быстро вкатиться в гостевые встречи. Это будет сложно. Армейцы закалились в двух последних московских дерби, набрались сил и должны вернуть былую форму. Плюс на их стороне поддержка трибун. Поставим на победу ЦСКА за 2.20 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа ЦСКА за 2.20.

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