«Ак Барс» и «Динамо» в прекрасной форме, особенно хочется отметить индивидуальное мастерство хоккеистов их состава.

Экспресс на хоккей с коэффициентом 7.02: Билялетдинова и Кудашова не остановить!

Регулярный сезон КХЛ набирает обороты и на 18 сентября запланировано большое количество матчей. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.02 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Металлург» — «Автомобилист»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 сентября 2023, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Уральское дерби часто получается напряжённым и непредсказуемым. «Металлург» начал сезон почти на «отлично», проиграв всего два из семи матча. Команда на старте уступила как раз «Автомобилисту» (2:3 ОТ), а затем одержала пять побед кряду. В четырёх из этих встреч «лисы» пропускали не меньше двух шайб. В последней игре «Магнитка» потерпела поражение от «Лады» (1:3).

«Автомобилист» по-прежнему ищет себя и демонстрирует нестабильную игру. Команда выступает с переменным успехом — четыре победы и три поражения. Три матча были проиграны как раз на выезде. В пяти последних очных встречах подряд между командами оба клуба забрасывали больше 1.5 шайбы и этот исход выглядит наиболее вероятным — за коэффициент 1.80.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Витязь»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Подопечные Билялетдинова дарят только приятные впечатления своим болельщикам. Команда уже занимает второе место в турнирной таблице Востока, отставая от «Металлурга» на одно очко. Казанцы выиграли пять из семи последних встреч, а в последнем матче прервали победную серию «Торпедо» (4:3). В потрясающей форме все лидеры команды.

«Витязю» ничего не светит в таком матче. Команда располагается на последнем месте в таблице Западной конференции, набрав всего два очка. Единственная победа была одержана над «Адмиралом» (2:1 по бул.). Сейчас у «богатырей» серия из четырёх поражений. Мы рекомендуем ставку на победу «Ак Барса» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.00.

Прогноз на матч «Динамо» — «Спартак»

Московское дерби никого не оставит равнодушным, особенно учитывая как преобразились команды. «Динамо» приобрело ряд опытных хоккеистов, которые помогают Кудашову приближаться к цели. Шесть матчей длится результативная серия Никиты Гусева, а команда одержала четыре победы подряд в последних встречах — великолепно. Причём обыграть удалось ЦСКА (4:1) и СКА (3:1). Похвалы заслуживает не только атака, но и надёжная оборона.

«Спартак» тоже радует хорошими результатами, во многом благодаря тренеру Жамнову. Команда выиграла четыре из семи встреч. Красно-белые тоже обыгрывали СКА (3:0), но вот ЦСКА они уступили в овертайме (2:3 ОТ). Отметим, что на чужих аренах команда ещё не проигрывала в основное время. Каким бы ни был симпатичным «Спартак», «Динамо» всё-таки выглядит ещё лучше. Поэтому сделаем ставку на победу бело-голубых за 1.95.

Экспресс на матчи 18 сентября 2023 года

Ставка 1: обе забьют больше 1.5 шайбы в матче «Металлург» — «Автомобилист» за 1.80.

Ставка 2: победа «Ак Барса» над «Витязем» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.00.

Ставка 3: победа «Динамо» над «Спартаком» за 1.95.

Общий коэффициент: 1.80 Х 2.00 Х 1.95 = 7.02.