Экспресс на футбол с коэффициентом 7.49: Мбаппе и Холанд открывают Лигу чемпионов

19 сентября начинается самое интересное — групповой этап Лиги чемпионов, в котором свои матчи проведут одни из лучших команд Европы. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.49 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Милан» — «Ньюкасл Юнайтед»

«Милан» выходит на 1-й тур группового этапа ЛЧ после обидного поражения в дерби со счётом 1:5 от «Интера». Это поражение стало первым для «дьяволов» в этом сезоне. До этого команда Стефано Пиоли выиграла три встречи подряд. «Ньюкасл», напротив, в выходные прервал трёхматчевую серию поражений в АПЛ, одержав победу над «Брентфордом» со счётом 1:0. Единственный гол «сороки» забили с пенальти. До этого они уступили «Манчестер Сити», «Ливерпулю» и «Брайтону».

Обеим командам нужна победа, чтобы начать свой путь в Лиге чемпионов. У «Милана» есть опыт участия в турнире, а «Ньюкасл» пытается заявить о себе впервые за почти 20 лет. В таком случае стоит отдать предпочтение «дьяволам». Пиоли заявил, что не допустит второй осечки подряд, после поражения в дерби. В его распоряжении есть ряд классных исполнителей: Пулишич, Жиру и Леау. Поставим на победу «Милана» за 2.70.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»

«Ман Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов. В минувшем финале турнира подопечные Гвардиолы с трудом обыграли «Интер» благодаря голу Родри во втором тайме. Клуб отлично начал сезон, и есть все поводы полагать, что он способен защитить титул. В последнем матче «Ман Сити» проигрывал «Вест Хэму» со счётом 0:1, но сумел отыграться, одержав победу — 3:1. Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в прошлом розыгрыше, забив 12 мячей на пути к финалу.

Что касается «Црвены Звезды», то она занимает третье место в сербской Суперлиге, проиграв две встречи из семи. В прошлом сезоне сербы были великолепны, по ходу чемпионата страны не уступив ни в одном из 37 матчей. В семи играх этого розыгрыша им удалось забить уже 21 гол. Тем не менее «Ман Сити» одержит победу, а в домашнем матче может забить много голов в ворота сербской команды. Лучшим вариантом выглядит индивидуальный тотал «горожан» больше 3.5 мяча за 1.85.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд

Во вторник «ПСЖ» потерпел поражение от «Ниццы» со счётом 2:3, хотя владел огромным преимуществом. Вообще, команда Луиса Энрике не слишком удачно начала сезон Лиги 1, одержав две победы в пяти матчах. В результате после пяти туров парижане занимают пятое место в турнирной таблице. Дортмундская «Боруссия» в последней игре одержала победу над «Фрайбургом» со счётом 4:2, причём дублем отметился Матс Хуммельс. «Шмели» остаются непобеждёнными в Бундеслиге после четырёх встреч, одержав две победы и два раза сыграв вничью.

В этой игре обеим командам важно взять уверенный старт, потому что группа, в которой они находятся, очень тяжёлая. У парижан есть Килиан Мбаппе, но иногда стараний в атаке недостаточно, потому что оборона продолжает допускать ошибки. А как их избежать, когда выходишь на матч с «Боруссией», предпочитающей работать в нападении? Предлагаем поставить на «обе забьют» за 1.50.

Экспресс на матчи 19 сентября

Ставка 1: победа «Милана» над «Ньюкасл Юнайтед» за 2.75.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 3.5 мяча за 1.85.

Ставка 3: обе забьют в матче «ПСЖ» — «Боруссия» за 1.50.

Общий коэффициент: 2.75 Х 1.85 Х 1.50 = 7.49.