Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 7.6: Гарри Кейн не пожалеет «МЮ»

20 сентября пройдут очередные матчи Лиги чемпионов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.6 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Юнайтед»

В предстоящем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов встречаются две крупнейшие команды Европы — «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба имеют богатую историю и множество поклонников по всему миру.

Последние пять матчей «Баварии» завершились тремя победами при одной ничьей, в то время как «Манчестер Юнайтед» выиграл два раза на том же отрезке при трёх поражениях.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Если рассматривать очные встречи, то «Бавария» обыгрывала «Манчестер Юнайтед» в трех из пяти последних матчей.

Букмекеры прогнозируют победу «Баварии» и теперь. Коэффициент на успех мюнхенцев варьируется в районе 1.52, в то время как на победу «Манчестер Юнайтед» он составляет от 5.80 до 6.00.

С учётом текущей формы команд и их истории встреч можно предположить, что «Бавария» действительно имеет больше шансов на победу. Однако футбол — игра непредсказуемая, и «Манчестер Юнайтед» вполне способен удивить. Вероятный исход матча, на наш взгляд, — победа хозяев со счетом 3:1. Можно взять Ф1 (-1.5) за 2.45.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Брага» — «Наполи»

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Брагой» и «Наполи» обещает быть интересным. Соперники обладают хорошими игровыми качествами и стремятся к победе. Однако, учитывая текущую форму клубов и их предыдущие результаты, можно сделать некоторые предположения о возможном исходе матча.

Лучшие экспрессы на сегодня.

В последних играх «Брага» показала смешанные результаты. Португальцы одержали победу над «Морейренсе» и дважды «Панатинаикосом» в квалификации, но потерпели поражение от «Фаренсе». Кроме того, у них была ничья со «Спортингом». Это говорит о том, что у команды есть потенциал, но ей не хватает стабильности.

С другой стороны, «Наполи» показал более убедительные результаты в своих последних матчах. Итальянцы одержали победы над «Сассуоло», «Фрозиноне», но затем были поражение от «Лацио» и ничья с «Дженоа». Это с трудом подчеркивает способность доминировать и выигрывать в нынешнем сезоне.

Учитывая коэффициенты букмекеров, можно заметить, что они отдают предпочтение «Наполи». Неаполитанская команда несомненно обладает более внушительным составом, а также представляет более сильный футбольный чемпионат, что влияет на общую оценку её возможностей.

Следует учесть и то, что футбол — это игра, где сюрпризы случаются достаточно часто. «Брага» вполне может удивить, особенно учитывая, что будет играть на домашнем стадионе. В итоге, на мой взгляд, более вероятным является исход в пользу «Наполи». Предполагаемый счёт матча — 1:2. То есть — обе забьют за 1.72.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — ПСВ

Открывая статистику, можно заметить, что «Арсенал» показывает неплохую форму в последних играх. Лондонский клуб выиграл четыре из пяти матчей. Однако единственный ничейный результат с «Фулхэмом» может вызвать определенные сомнения.

В то же время ПСВ впечатляет своими результатами, тоже выиграв четыре из пяти встреч во всех турнирах, но с лучшей разницей.

Статистика предыдущих очных встреч между двумя командами также говорит в пользу ПСВ. Здесь победы в двух из четырёх предыдущих матчей. «Арсенал» же добыл только одну победу, а ещё одна игра завершилась вничью.

Тем не менее, согласно коэффициентам букмекеров, «Арсенал» выглядит фаворитом. Коэффициенты на его победу колеблются в районе 1.40, в то время как на успех ПСВ — около 7.70. Но, учитывая текущую форму команд, я бы не стал слишком уверенно ставить на лондонцев.

Ожидается, что матч будет напряжённым и может закончиться в пользу любой из команд. Вместе с тем, учитывая форму голландцев и их предыдущие результаты с английским клубом, я полагаю, что они могут удивить и выиграть. Другой вариант для ставки — обе забьют за 1.80.

Экспресс на матчи 16 сентября

Ставка 1: победа «Баварии» в матче с «МЮ» с форой (-1.5) за 2.45.

Ставка 2: обе забьют в матче «Брага» — «Наполи» за 1.72.

Ставка 3: обе забьют в матче «Арсенал» — ПСВ за 1.80.

Общий коэффициент: 2.45 Х 1.72 Х 1.80 = 7.6.