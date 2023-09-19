«Арсенал» — ПСВ. Микель Артета в растерянности!

20 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов «Арсенал» — ПСВ. Начало игры — в 22:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.40. Шансы «крестьян» оценили в 7.80. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — ПСВ 20 сентября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Арсенал» — ПСВ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — ПСВ (20.09.2023)

Этого момента ждали все футбольные болельщики – начинается Лига чемпионов. 20 сентября 2023 года в одном из матчей «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» будет принимать ПСВ. Начало игры запланировано на 22:00 мск. Перед командой Микеля Артеты стоит непростая задача.

«Канониры» пока оставляют только приятные впечатления в новом сезоне. Команда начала с неожиданной победы во встрече за Суперкубок Англии над «Манчестер Сити» (1:1, 4:1 по пенальти). Обыграть обладателя требла – это достойно похвалы. Видимо, этот результат придал сил команде и способствовал хорошему эмоциональному состоянию всех футболистов.

«Арсенал» провёл уже пять игр в АПЛ, победив в четырёх и раз сыграв вничью. Беспроигрышная серия лондонского клуба впечатляет. Сначала подопечные Артеты обыграли «Ноттингем Форест» (2:1) и «Кристал Пэлас» (1:0), а затем закончили встречу с «Фулхэмом» вничью со счётом 2:2. Ничейный результат не совсем закономерен, ведь «канониры» владели большим преимуществом и пропустили, когда соперник остался в меньшинстве. Видимо, произошёл какой-то сбой или футболисты расслабились в концовке.

После этого «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» (3:1), а в последней встрече АПЛ победил «Эвертон» (1:0). После матча с «ирисками» Артета высказался, что доволен результатом. Он также добавил, что «канониры» шесть лет не выигрывали на «Гудисон Парк» и рады были прервать столь неприятную серию. Мартинелли, Эдегор и даже Зинченко – все эти футболисты приносят результат команде. Вот только Кай Хаверц пока запомнился лишь одним ассистом.

ПСВ тоже может похвастаться беспроигрышной серией с момента начала нового сезона, но она у него длиннее. Команда так же, как «Арсенал», стартовала с победы в Суперкубке страны. «Крестьяне» обыграли «Фейеноорд» со счётом 1:0. Вот только им пришлось пробивать себе дорогу на групповой этап Лиги чемпионов, пройдя квалификацию.

Сначала подопечные Петера Боша прошли «Штурм» с общим счётом 7:2 по сумме двух встреч. Порадовал Люк де Йонг, которому удалось забить три мяча и отдать один ассист. Даже в 33 года он продолжает радовать результативностью. Затем ПСВ обыграл «Рейнджерс» (2:2 и 5:1). Молодой Исмаэль Сайбари оформил дубль в победном матче.

В чемпионате Нидерландов у «крестьян» победная серия длиной в четыре игры. За это время они забили 13 мячей, пропустив всего один. Такому результату можно только позавидовать. Де Йонг записал на свой счёт четыре гола и три ассиста. Под руководством Петера Боша находится очень сыгранный и классный состав. Большинство молодых футболистов стабильно приносят результат, и за ними может выстроиться очередь уже в зимнее трансферное окно. В числе таковых Исмаэль Сайбари, Жоан Бакайоко, Йоей Верман.

Если «крестьяне» покажут себя в Лиге чемпионов, то смогут их выгодно продать. Плавно переходим к личным встречам. В минувшем розыгрыше ЛЕ судьба также свела «Арсенал» и ПСВ в одной группе. В Лондоне выиграли «канониры» со счётом 1:0, а в Нидерландах победу одержали «крестьяне» — 2:0. Де Йонг и Верман забили по голу.

Вряд ли Микель Артета может подумать, что эта встреча будет простой. Он представляет уровень футбола, который демонстрирует ПСВ. Причём в этом сезоне он гораздо выше, чем был в предыдущем. Многие молодые таланты «крестьян» набрались опыта. Стоит воспользоваться ситуацией и взять тотал меньше 3 мячей за 1.98.

Какой смысл открываться и бежать в атаку, когда у обеих команд отличный подбор атакующих футболистов? В таком случае будет сложно рассчитывать на очки обеим сторонам. Наверняка повторится сценарий очных матчей минувшего года в Лиге Европы, которые закончились тоталом меньше 2.5 мяча. Такой ПСВ потянет уровень «Арсенала».

Прогноз и ставки на матч «Арсенал» — ПСВ 20 сентября 2023 года

Проходи эта встреча в Нидерландах – и «крестьяне» вполне могли бы выиграть, но на выезде шансы примерно равны. «Арсенал» в отличной форме и показывает грамотный футбол, однако будет большой ошибкой сбрасывать со счетов ПСВ, который ничуть не слабее. В некоторых моментах он может быть даже лучше «канониров». Когда команды встречались последний раз, в их матчах не забивалось больше двух голов. Предлагаем вновь сыграть на тотал меньше 3 мячей, ожидая интересного, но равного футбола.

Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.98.