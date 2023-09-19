«Брага» — «Наполи». Хвича Кварацхелия настроит прицел

Грузин давно не забивает. Этот матч должен получиться результативным, может, это повод прервать череду неудач?

20 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов «Брага» — «Наполи». Начало игры — в 22:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «партенопейцев» можно с коэффициентом 1.80. Шансы «оружейников» оценили в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Брага» — «Наполи» 20 сентября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Брага» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Брага» — «Наполи» (20.09.2023)

Этого момента ждали все футбольные болельщики – начинается Лига чемпионов. 20 сентября 2023 года в одном из матчей «Брага» на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» будет принимать «Наполи». Начало игры запланировано на 22:00 мск. Спаллетти не смог выиграть с «партенопейцами» ЛЧ, а Руди Гарсия?

В минувшем сезоне «Брага» заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии, получив право пробиться на групповой этап ЛЧ через квалификацию. Повезло, что «оружейникам» выпали проходные соперники, с которыми даже не возникло проблем. Сначала подопечные Артура Жорже обыграли ТСЦ (3:0 и 4:1), а затем победили «Панатинаикос» (2:1 и 1:0).

Вот только начало Примейры не задалось, ведь «Брага» уступила в игре 1-го тура «Фамаликану» — 1:2. Причём команда повела в счёте, но после 67-й минуты посыпалась. В следующих матчах «оружейники» победили «Шавиш» (4:2) и «Морейренсе» (3:2), а вничью сыграли со «Спортингом» (1:1). Всё вроде неплохо, но в последней встрече подопечные Артура Жорже проиграли «Фаренсе» — 1:3.

Обладатель скудетто тоже не балует своих болельщиков и оставляет о себе неоднозначные впечатления. Неужели уход Спаллетти сказывается на общем тонусе клуба, а Руди Гарсия не справляется со звёздным составом? Причём начинали сезон Серии А «партенопейцы» с двух побед подряд. Они обыграли сначала «Фрозиноне» (3:1), а затем «Сассуоло» (2:0). В матче 3-го тура неаполитанцы внезапно уступили «Лацио» на своём поле – 1:2.

Ещё больше смуты внесла последняя встреча с «Дженоа». Вряд ли кто-то всерьёз считал, что «грифоны» могут доставить проблем чемпиону Италии. Но реальность была такова, что к 56-й минуте «Наполи» проигрывал всухую – 0:2. Создавалось впечатление, что у лидеров атаки Руди Гарсии сбился прицел. Только на 76-й минуте удалось отыграть один мяч благодаря Джакомо Распадори. Сравнял счёт гол Политано за шесть минут до окончания основного времени.

Что-то произошло с Хвичей, и матч с «Дженоа» стал 21-м, в котором ему не удаётся забить, включая игры за сборную. Вся надежда только на Осимхена, который уже записал на свой счёт три гола в Серии А. Также в хорошей форме находятся Джованни Ди Лоренцо и Пётр Зелиньски. Всего в трёх из четырёх встреч с участием «Наполи» забивалось больше 2.5 мяча. В стольких же команда не может удержать ворота сухими.

«Брага» тоже далеко не образец для подражания в обороне. При 17 забитых мячах текущего сезона во всех соревнованиях она пропустила 12. В семи из восьми встреч обе команды забивали. В том, что игра с «Наполи» получится результативной, нет никаких сомнений. Мы ожидаем остроатакующий футбол, в котором много голов будет забито в основном из-за проблем в защите обоих клубов. Ставки на тотал больше 2.5 мяча и обе забьют принимают за 2.10.

Прогноз и ставки на матч «Брага» — «Наполи» 20 сентября 2023 года

Обе команды либо не собираются играть от обороны, либо специально нацелены демонстрировать атакующий футбол. «Брага» пропускала минимум один гол в семи из восьми встреч текущего сезона, тогда как «Наполи» за четыре матча Серии А соперники забили пять голов. Особенно ужасным получился последний тур, в котором «партенопейцам» пришлось отыгрываться, уступая «Дженоа» со счётом 0:2. Ожидаем обоюдного футбола от клубов в нападении.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.10.