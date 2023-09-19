«Реал Сосьедад» — «Интер». Мхитарян поделится с Захаряном опытом

20 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «Интер». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех испанцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «Интер» 20 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Интер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «Интер» (20.09.2023)

Клубный футбол в самом разгаре. На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — евроарена. 20 сентября состоится восемь игр 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Реале Арена» в городе Сан-Себастьян «Реал Сосьедад» примет «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

По итогам прошлого сезона «Реал Сосьедад» занял четвёртое место в Ла Лиге. Таким образом, впервые за последние 10 лет добыв путёвку в Лигу чемпионов. Летом клуб из Сан-Себастьяна постарался как можно лучше усилиться, чтобы хорошо выступить в самом престижном клубном турнире.

Бело-голубые приобрели ряд игроков, но некоторые из них по различным причинам не провели в составе новой команды ни одного матча. Не касается это защитника «Ренна» Амари Траоре, латераля «Арсенала» Кирана Тирни и полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна. Они провели в составе «Реала Сосьедад» уже по несколько матчей.

Пока что пользы от новобранцев немного. Они ещё толком не освоились в клубе из Сан-Себастьяна. Тирни и Захарян не отметились результативными действиями в стартовых пяти турах в чемпионате Испании. Траоре записал на свой счёт пока только одну результативную передачу.

За этот период времени «Реал Сосьедад» обыграл лишь располагающуюся в зоне вылета «Гранаду» (5:3). Вничью он сыграл с «Жироной» (1:1), «Сельтой» (1:1) и «Лас-Пальмасом» (0:0). Уступили подопечные Иманола Альгуасиля мадридскому «Реалу» — 1:2.

Бело-голубые расположились на 11-м месте в турнирной таблице Примеры. Поможет ли им домашний стадион отнять очки у финалиста минувшего розыгрыша Лиги чемпионов? Для ответа на этот вопрос рассмотрим, как обстоят дела у «Интера».

На первый взгляд может показаться, что летом клуб из Милана больше потерял, чем приобрёл. Он скандально расстался с Ромелу Лукаку, продал Андре Онана, Милана Шкриньяра и Марсело Брозовича. Кроме того, отпустил в «Унион» Робина Госенса, а также отдал «Марселю» в аренду на сезон Хоакина Корреа.

Потерь много, но «нерадзурри» нашли более чем равноценные замены ушедшим футболистам. Они подписали сына легендарного Лилиана Тюрама — Маркуса, Марко Арнаутовича, Давиде Фраттези, Хуана Куадрадо и Яна Зоммера. Новички быстро адаптировались к требованиям Симоне Индзаги.

Во всех четырёх матчах в Серии А «змеи» одержали победы. Сначала они обыграли «Монцу» (2:0) и «Кальяри» (2:0), а затем разгромили «Фиорентину» (4:0) и «Милан» (5:1). Главным героем дерби неожиданно для многих стал Генрих Мхитарян. Он оформил дубль и отдал результативную передачу.

Захарян в преддверии предстоящего матча включил армянина в свой список топ-5 лучших игроков мира. Он подчеркнул, что в детстве много следил за Мхитаряном. Встреча с кумиром будет многое значить для россиянина. Вот только что-то подсказывает, что его и команду из Сан-Себастьяна ждёт огорчение.

«Интер» выглядит явным фаворитом грядущего матча. Он далеко не первый год небезуспешно выступает на международной арене, а также является одним из главных претендентов на скудетто. Если «змеи» продолжат в том же духе, то с большой долей вероятности сумеют выиграть Серию А или Лигу чемпионов. А может быть, даже оба турнира.

Поставить на победу «нерадзурри» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.44. Иманол Альгуасиль остался доволен выступлением своих подопечных в игре последнего тура с мадридским «Реалом». Он отметил, что его команда готова соперничать с «Интером».

В том, что бело-голубые на домашнем стадионе сумеют навязать «змеям» борьбу, не возникает сомнений. Однако отнять очки у них вряд ли получится. Отдельно стоит отметить, что отменную форму набрал Маркус Тюрам. В трёх последних матчах в составе «нерадзурри» он отметился двумя голевыми пасами и двумя забитыми голами, один из которых получился очень красивым.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «Интер» 20 сентября 2023 года

У «Реала Сосьедад» ниже класс футболистов, чем у «Интера». Плюс не так быстро адаптировались новички. Бело-голубые не лучшим образом выступили в пяти турах в чемпионате Испании. Крайне маловероятно, что им удастся отнять очки у набравших отменный ход «нерадзурри». «Змеи» обыгрывают всех без разбора, демонстрируя доминирующий футбол. Они восхищают публику как индивидуальным мастерством, так и командной игрой. Если уж «Милан» подопечным Индзаги удалось разгромить, то и команду из Сан-Себастьяна они должны победить.

Ставка: победа «Интера» за коэффициент 2.44.