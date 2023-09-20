«Аталанта» — «Ракув». Гасперини вспомнит о Миранчуке?

Россиянин вышел на замену в последнем матче Серии А, но спасти команду от поражения не сумел. Может, в Лиге Европы у него будет шанс?

21 сентября состоится матч 1-го тура Лиги Европы «Аталанта» — «Ракув». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бергамасков можно с коэффициентом 1.23. Успех гостей оценивается в 12.75. На ничью дают коэффициент 6.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура Лиги Европы «Аталанта» — «Ракув» 21 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Аталанта» — «Ракув» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.18.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы «Аталанта» — «Ракув» (21.09.2023)

Игра 1-го тура Лиги Европы «Аталанта» — «Ракув» начнётся 21 сентября на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в 22:00 мск. Бергамаски стартовали в сезоне нестабильно, чередуя победы с поражениями.

«Богини» провели четыре матча в чемпионате Италии. У них в активе две победы: над «Сассуоло» (2:0) и «Монцей» (3:0). Неожиданностью стало поражение от «Фрозиноне» (1:2) во 2-м туре.

В минувшем матче Серии А «Аталанта» проиграла на выезде «Фиорентине» (2:3), хотя встреча поначалу складывалась в её пользу. В первом тайме Тён Копмейнерс открыл счёт, но удержать преимущество подопечные Гасперини не сумели.

Наставник «Аталанты» выпустил на замену Алексея Миранчука незадолго до финального свистка, но россиянин не отметился результативными действиями. Это было первое появление полузащитника в официальных матчах сезона. Может, в игре Лиги Европы ему будет предоставлено больше игрового времени?

Гасперини не сможет рассчитывать на нападающего Джанлуку Скамакку. Напомним, футболист летом перешёл из «Вест Хэма», но успел быстро адаптироваться и забил два мяча за новый клуб. После встречи с «Фиорентиной» у него выявили растяжение. Сроки восстановления пока неизвестны.

У красно-синих дела обстоят лучше. Они выиграли три последние встречи чемпионата Польши всухую. Команда располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Экстраклассы.

«Ракув» стартовал в квалификации ЛЧ в середине июля и прошёл три раунда. Для выхода в групповой этап оставалось обыграть «Копенгаген», но соперник оказался сильнее. Красно-синие на домашней арене проиграли со счётом 0:1, а выездная встреча завершилась вничью (1:1).

Четыре матча провёл «Ракув» в еврокубках текущего сезона на выезде и ни разу не проиграл. Он победил «Флору» (3:0) и «Арис» (1:0), а во встречах с «Карабахом» (1:1) и «Копенгагеном» (1:1) была зафиксирована ничья. «Аталанта» пока нестабильна, и у гостей есть шанс. Весьма вероятно, что сыграет ставка на победу «Ракува» с форой (+1.5) за 2.21.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Ракув» 21 сентября 2023 года

«Ракув» нельзя недооценивать. Он умеет играть в обороне и в шести последних матчах не пропускал больше одного мяча. Наставник «Аталанты» находится в поисках оптимальной тактической схемы, что затруднит задачу по преодолению плотной защиты красно-синих. Вполне вероятно, что бергамаски победят, но с разницей не больше чем в один мяч. Мы предлагаем поставить на победу «Ракува» с форой (+1.5) за 2.21.

Ставка: победа «Ракува» с форой (+1.5) за 2.21.